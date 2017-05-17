На Алеї пам’яті у Дніпрі увічнено покровчан – загиблих воїнів АТО

Я согласен что еще в 2014 это было бы логично. А сейчас это очковтирательство. Почему же Вальцман не закрыл российские банки. которые реально зарабатывают в Украине миллионы и финансируют российскую армию? И еще. А как быть с тем же МТС(Vodafone), которым владеет российский олигарх? Тоже тогда надо закрыть. Только вот учитывая что Пеця свой бизнес в России закрывать не желает. Я, допустим, вконтакте не общался с российскими пропагандистами. Мне они по фигу. Зато заходил в украинские группы, смотрел клипы. Фильмы на Яндексе тоже мне больше нравится смотреть. Там лучше сервис и не зависает. А российских троллей как и минстецевских в фейсбуке не меньше, чем вконтакте. Нельзя быть патриотом наполовину или на четверть как наш президент. Я готов выйти из зоны комфорта и отказаться от всего российского если власть имущие сделают тоже самое. И чтобы не было исключений. Пусть вводят ВП, национализируют весь российский бизнес, отказываются от своего бизнеса на территории России, не мешают армии воевать, не разворовывают средства, выделенные в бюджете на армию, пусть полиция не избивает вместе с титушней украинских патриотов, тогда поговорим. А так они держат миллионы в российских банкам, а нам хотят запретить фильмы смотреть и общаться. Это смешно и нереально в 21 веке что-то запретить в интернете. И выполнять незаконные указы президента-барыги и пособника оккупанта никто не будет.