На Алеї пам’яті у Дніпрі увічнено покровчан – загиблих воїнів АТО

Імена та фото героїв викарбовано на скляних стелах, що піднялися у сквері поблизу ДніпроОДА. Серед півтисячі захисників суверенітету своєї землі – наші земляки. На відкритті унікального меморіального комплексу була присутня делегація Покрова, очолювана міським головою Олександром Шаповалом.
Матері загиблих солдат Надія Стрілець, Тетяна Ісаєнко разом з міським головою вшанували пам’ять хлопців, які віддали життя за свою країну. Поряд з ними і голова міської спілки воїнів АТО Віталій Солянко та член активу Вікторія Косенко, рідна сестра загиблого Олександра Ісаєнка. Живі квіти, хвилина мовчання й випущені дітьми у небо білі голуби у спомин про всіх воїнів, які виборювали мир.
-Для рідних – це пам’ять і вдячність, і для сотень людей, які прийшли до меморіалу, - наголосив Олександр Шаповал, - починання команди губернатора Валентина Резніченка – це прояв великої поваги до наших захисників. Надзвичайно важливо, що увічнено всіх поіменно, з кожного міста й населеного пункту Дніпропетровщини.
Меморіальний комплекс не має аналогів, як підкреслюють автори, його створено у співавторстві з матерями загиблих героїв, воїнами АТО, громадськістю. Алея - данина пам’яті всім тим, хто прагнув миру і боровся за мир.
Кожен нікополець віком від 18 років має можливість реалізувати свій проект, що передбачає покращення благоустрою міста, мікрорайону або іншу ідею із покращення життя у нашому Нікополі! Після голосування проект буде реалізований виконавчими органами місцевої влади за кошти міського бюджету – вже у 2017 році. На реалізацію проектів нікопольців у цьогорічному бюджеті закладено 300 тис. грн.
Я согласен что еще в 2014 это было бы логично. А сейчас это очковтирательство. Почему же Вальцман не закрыл российские банки. которые реально зарабатывают в Украине миллионы и финансируют российскую армию? И еще. А как быть с тем же МТС(Vodafone), которым владеет российский олигарх? Тоже тогда надо закрыть. Только вот учитывая что Пеця свой бизнес в России закрывать не желает. Я, допустим, вконтакте не общался с российскими пропагандистами. Мне они по фигу. Зато заходил в украинские группы, смотрел клипы. Фильмы на Яндексе тоже мне больше нравится смотреть. Там лучше сервис и не зависает. А российских троллей как и минстецевских в фейсбуке не меньше, чем вконтакте. Нельзя быть патриотом наполовину или на четверть как наш президент. Я готов выйти из зоны комфорта и отказаться от всего российского если власть имущие сделают тоже самое. И чтобы не было исключений. Пусть вводят ВП, национализируют весь российский бизнес, отказываются от своего бизнеса на территории России, не мешают армии воевать, не разворовывают средства, выделенные в бюджете на армию, пусть полиция не избивает вместе с титушней украинских патриотов, тогда поговорим. А так они держат миллионы в российских банкам, а нам хотят запретить фильмы смотреть и общаться. Это смешно и нереально в 21 веке что-то запретить в интернете. И выполнять незаконные указы президента-барыги и пособника оккупанта никто не будет.
Можна спокійно їхати до суду і судитися замовником робіт, підрядником робіт, технічною інспекцією, міськавтодором усих поколінь. І вимагати безкоштовного усунення несправностей заподіяних зумисними або непрофесійними діями відповідальних осіб.
Визовый режим лучше бы ввёл,пацриот панамский.Нельзя быть немного беременным.В контакте и в Одноклассниках масса патриотических групп.Их периодически блокируют,но открываются новые.Работать надо с мацкалями,а не закрываться.На наших никопольских сайтах бывает постят и больше дерьма против Украины и патриотов Украины (недавний пример с Ярошем).
Ежедневно, кроме выходных, езжу через этот перекресток и постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями. Почему-то водители транспорта, движущиеся по ул. Шевченко (в обоих направлениях) считают, что их должны пропускать те, которые движутся по Преображенской?!
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