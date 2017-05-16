В Никополе неизвестные разрушили дорожное полотно по ул. Станиславского (видео 18+) 

Открытое заявление в полицию и прокуратуру:

Начальнику відділу поліції міста Нікополь

полковнику Кравцову Є.В.

Прокурору міста Нікополь

Сидорову С.Н.





гл.редактор газети "ГОРОД Никополь"

Артеменко В.А.

м.Нікополь, вул. І.Сірка, 8





Заява





Прошу вжити заходів до встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб як і зруйнували дорожнє полотно по вул. Станіславського.





16 травня 2017 року я став свідком вже зруйнованого дорожнього полотна по вул. Станіславського і зафіксував на відео камеру стан дороги після явно хуліганських або диверсійних дій поки невстановлених осіб. Так як будь-яких ознак проведення робіт огороджень або самих робітників зафіксовано не було вважаю що дане діяння невідомих осіб явно спрямоване на пошкодження дорожнього полотна і автотранспорту підпадає під кримінальну відповідальність.





З прийняттям рішення прошу не затягувати. Відео матеріал додаю.





З повагою, гл.редактор газети "МІСТО Нікополь"

Артеменко В.А.

м.Нікополь, вул. І.Сірка, 8