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Криминал / В Никополе неизвестные разрушили дорожное полотно по ул. Станиславского (видео 18+) (Сегодня, 13:34)

В Никополе неизвестные разрушили дорожное полотно по ул. Станиславского (видео 18+) 
Открытое заявление в полицию и прокуратуру:
 
Начальнику відділу поліції міста Нікополь
полковнику Кравцову Є.В.
Прокурору міста Нікополь
Сидорову С.Н.

гл.редактор газети "ГОРОД Никополь"
Артеменко В.А.
м.Нікополь, вул. І.Сірка, 8

Заява 

Прошу вжити заходів до встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб які зруйнували дорожнє полотно по вул. Станіславського.

16 травня 2017 року я став свідком вже зруйнованого дорожнього полотна по вул. Станіславського і зафіксував на відео камеру стан дороги після явно хуліганських або диверсійних дій поки невстановлених осіб. Так як будь-яких ознак проведення робіт огороджень або самих робітників зафіксовано не було вважаю що дане діяння невідомих осіб явно спрямоване на пошкодження дорожнього полотна і автотранспорту підпадає під кримінальну відповідальність.

З прийняттям рішення прошу не затягувати. Відео матеріал додаю.

З повагою, гл.редактор газети "МІСТО Нікополь"
Артеменко В.А.
м.Нікополь, вул. І.Сірка, 8
 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 7 » Комментариев:0

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    • kam4ekoid 16.05.2017
      Знак "Уступи дорогу" уже име ... (2)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      у вас странное удивление . некоторым водилам плевать на светофор с красным , а то уж на какой то знак так вообще.
    • SergioKo 15.05.2017
      Знак "Уступи дорогу" уже име ... (2)
      SergioKo-С„РѕС‚Рѕ
      Ежедневно, кроме выходных, езжу через этот перекресток и постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями. Почему-то водители транспорта, движущиеся по ул. Шевченко (в обоих направлениях) считают, что их должны пропускать те, которые движутся по Преображенской?!
    • Музыченко 15.05.2017
      В Нiкополi на хабарі викрито ... (4)
      Музыченко-С„РѕС‚Рѕ
      wizao, да действительно , просчитался, газ подорожал на 0,0789 грн. или на почти 8 копеек.
    • Копчик С. 15.05.2017
      Низкий поклон Вам! Дорогие Ни ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Приятно, что в Никополе есть не только талантливые люди, а и люди с добрым сердцем ! И этот проект - это пример сотрудничества никопольчан, организаций, врачей предпринимателей на благо ! Это и называется ГРОМАДА! Печально, что не читаю, что сделали это те, кто выбран и должен этим заниматься! Правильным было бы так: За счет бюджета было решено восстановить детскую больницу, ведуться работы подрядчиками.. А громада города решила помочь и сделала , например детскую комнату для развлечений или детскую площадку во дворе...
      Но чем больше будет, таких не равнодушных никопольчан, тем будет, со временем, более эффективное руководство города и будет больше действительно нужных проектов в Никополе!
    • wizao 14.05.2017
      В Нiкополi на хабарі викрито ... (4)
      wizao-С„РѕС‚Рѕ
      Если о газе, то не на 11 коп, а на 7,89 коп. С апреля 6,9579 коп. за куб.
    • Музыченко 14.05.2017
      В Нiкополi на хабарі викрито ... (4)
      Музыченко-С„РѕС‚Рѕ
      Извините что не по теме, но почему все молчат о том что газ на 11 коп. подорожал?
    • Василий 14.05.2017
      В Нiкополi на хабарі викрито ... (4)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Facebook Арсен Аваков У Дніпропетровській області на хабарі викрили і затримали голову Нікопольської райдержадміністрації та сільського голову Першотравневого. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

      "Тільки вчора затримали керівника Кілійської районної державної адміністрації Одеської області, як сьогодні вже "в руки" правоохоронців потрапили голова Нікопольської РДА і голова Першотравневської сільради в Дніпропетровській області. Вчорашній торгував землею, а ці "хапуги" - підписами. 60 тис. грн вимагали від бізнесмена за укладення договору з демонтажу будівлі та підписання документації про виконання робіт. Під оперативним наглядом співробітників Департаменту захисту економіки Нацполіції і прокуратури Дніпропетровської області брали і "дерибанили" між собою гроші. Не соромлячись і не боячись наслідків", - обурився міністр.

      Чиновників затримали під час одержання чергової суми хабара. У рамках справи проводяться обшуки.

      Згідно з даними на офіційному сайті Нікопольської РДА, її главою є Олег Кириченко.
    • Музыченко 13.05.2017
      Пінчук хоче ліквідувати Нікопо ... (1)
      Музыченко-С„РѕС‚Рѕ
      Хватит постить эту х...ню! А что такое НПТЗ? А что он производит? А что он из себя представляет: пару Богом забытых зданий, заводские дороги, забор да здание бывшего трубного института, которое по частям продают ибо содержать такую махину не за что. Ну похоронят этот труп, город жить перестанет?
      Научитесь отличать НПТЗ от Интерпайп.
    • Максим 13.05.2017
      Ваше мнение: Какой городской г ... (3)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Не было у нас нормальных мэров. Первый не имел плана действий, да и бардак в 90-х был такой что вряд-ли кто-то бы справился. Второй воровал все что плохо лежит. Третий долги свои стремился отдать. А четвертый вообще до сих пор так и не понял что стал мэром. И по ходу, до выборов так и не поймет. Поэтому Донец "рулит" городом. Результат налицо. Если жителям Никополя нравится на дорогах ямы перепрыгивать и наблюдать в центре города изуродованные с целью продажи за 150 грн деревья - пусть и дальше головой не думают на выборах.

      Впервые согласен с Вами на 100%, ни взять ни добавить. Одно лишь беспокоит - как долго никопольчане это будут терпеть?
    • harakternik 11.05.2017
      Так кого полиция считает "акт ... (3)
      harakternik-С„РѕС‚Рѕ
      Может что-то и не срослось у ОПОРЫГОВ 9 мая.Возможно,день траура их остановил.Но в будущее смотрят уверенно.И спортклубы у нас есть,и старые менты,и пенсионеров обделённых тысячи.И возле ждвокзала бигморд явный перебор.Интересно,кто-нибудь из властей работает вплотную с Мацковским патриархатом?
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