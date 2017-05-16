Нікопольський відділ поліції запрошує на службу

Цитата: Русскоязычный бандеровец

Не было у нас нормальных мэров. Первый не имел плана действий, да и бардак в 90-х был такой что вряд-ли кто-то бы справился. Второй воровал все что плохо лежит. Третий долги свои стремился отдать. А четвертый вообще до сих пор так и не понял что стал мэром. И по ходу, до выборов так и не поймет. Поэтому Донец "рулит" городом. Результат налицо. Если жителям Никополя нравится на дорогах ямы перепрыгивать и наблюдать в центре города изуродованные с целью продажи за 150 грн деревья - пусть и дальше головой не думают на выборах.

Впервые согласен с Вами на 100%, ни взять ни добавить. Одно лишь беспокоит - как долго никопольчане это будут терпеть?