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Криминал / В Нiкополi на хабарі викрито голову райдержадміністрації та голову сільської ради (Сегодня, 19:46)

Слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування  у кримінальному провадженні за фактом одержання службовими особами неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).
В Нiкополi на хабарі викрито голову райдержадміністрації та голову сільської ради
Встановлено, що 13 травня 2017 року голова однієї з райдержадміністрацій області та голова сільської ради отримали від громадянина неправомірну вигоду у сумі 58 000 гривень за укладання договору, підписання актів прийому-передачі та неперешкоджання в проведенні демонтажу будівлі.
 
Наразі посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Досудове розслідування триває.

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Музыченко 13.05.2017
      Пінчук хоче ліквідувати Нікопо ... (1)
      Музыченко-С„РѕС‚Рѕ
      Хватит постить эту х...ню! А что такое НПТЗ? А что он производит? А что он из себя представляет: пару Богом забытых зданий, заводские дороги, забор да здание бывшего трубного института, которое по частям продают ибо содержать такую махину не за что. Ну похоронят этот труп, город жить перестанет?
      Научитесь отличать НПТЗ от Интерпайп.
    • Максим 13.05.2017
      Ваше мнение: Какой городской г ... (3)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Не было у нас нормальных мэров. Первый не имел плана действий, да и бардак в 90-х был такой что вряд-ли кто-то бы справился. Второй воровал все что плохо лежит. Третий долги свои стремился отдать. А четвертый вообще до сих пор так и не понял что стал мэром. И по ходу, до выборов так и не поймет. Поэтому Донец "рулит" городом. Результат налицо. Если жителям Никополя нравится на дорогах ямы перепрыгивать и наблюдать в центре города изуродованные с целью продажи за 150 грн деревья - пусть и дальше головой не думают на выборах.

      Впервые согласен с Вами на 100%, ни взять ни добавить. Одно лишь беспокоит - как долго никопольчане это будут терпеть?
    • Виктор Артеменко 11.05.2017
      В Днепре подожгли офис "Оппоб ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      А может сами и подпалили? Просто спросил...
    • Максим 11.05.2017
      В Днепре подожгли офис "Оппоб ... (2)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Уроды и те и другие, раскачивающие лодку, в которой нам плыть... Пусть для кого то это звучит крамольно, но для меня стоят в одном ряду и "герои" бравшие Зимний и "герои" Майдана. Ибо и те и другие тупо приводили к власти тиранов, ублюдков и нэнажэр, использующих толпу, то есть народ чтобы по их трупам идти к своей цели. Не зря Фирдоуси сказал: "Народ это сброд, толпа обезьян, что на подлость идет. Послушна тирану..."
    • Русскоязычный бандеровец 11.05.2017
      Ваше мнение: Какой городской г ... (3)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Не было у нас нормальных мэров. Первый не имел плана действий, да и бардак в 90-х был такой что вряд-ли кто-то бы справился. Второй воровал все что плохо лежит. Третий долги свои стремился отдать. А четвертый вообще до сих пор так и не понял что стал мэром. И по ходу, до выборов так и не поймет. Поэтому Донец "рулит" городом. Результат налицо. Если жителям Никополя нравится на дорогах ямы перепрыгивать и наблюдать в центре города изуродованные с целью продажи за 150 грн деревья - пусть и дальше головой не думают на выборах.
    • Русскоязычный бандеровец 11.05.2017
      Так кого полиция считает "акт ... (2)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Да просто Никополь не того масштаба город чтобы Опоблоку было интересно тут устраивать шабаш. А ваты у нас в городе хватает. Если что начнется - со всех дыр повыползают.
    • Василий 10.05.2017
      Ваше мнение: Какой городской г ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      кожен мер приходив зі своїми "геніальними ідеями".
      Що наразі маємо??? роздовбане та брудне місто по якому блукає алкашня і бухає на дитячих майданчиках, бігають собаки з бірками які плодяться не гірше безбіркових.....
    • Палыч 10.05.2017
      Так кого полиция считает "акт ... (2)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Тоже мне, нашли "фирургов", вокруг да около. В теле сидит колючка, нарывает, и пока не выберете в вожди одного из нас, будем мучиться. Я далеко не националист, но напомню. 22-го июня первыми пали миллионы белорусов и украинцев, а когда немцы окружалии и кричали "Рус, здавайся!", им отвечали "Здэсь нэт рус, хошь узбек--бэры!".Русские пришли из-за Урала только к Москве и к Сталинграду. А миллион русскиих в это время служили у немцев в Русской освободительной армии Власова (РОА). Так почему День Победы салютами отмечают в Москве, а в Никополе запрещают украинскую символику?! Кому в очередной раз зад лижем?
    • Василий 09.05.2017
      9 мая в Никополе (фото, видео) (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Пройшла війна стежками долі
      Там, де тепер цвітуть сади,
      Де хліб росте на мирнім полі,
      Війна залишила сліди.
      Вогонь війни спалив чимало
      І юних доль, і чистих мрій.
      Лише надія не вмирала,
      Коли солдати йшли у бій.
      Вітчизну рідну захищали
      Вони від хижих ворогів,
      Життя любили та вмирали
      За рідний дім, за матерів.
      І пам'ятник бійцю-солдату,
      Що височить в моїм селі,
      Нагадує травневу дату –
      День Перемоги в тій війні.

      Павло Сорокопуд
    • Emelya 07.05.2017
      На что еще способны ОППО - цин ... (2)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Оппоблок и ПР, такие-же содержанки у олигархов, как и остальные. Понятно, когда их "мочат" конкуренты, чтоб отпихнуть от кормушки, но для меня странно, когда на них добровольно кидаются простые украинцы.
      В школе проходили "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?", так народ щас те-же "волы", на них едут "паны" и погоняют "батогами", один из которых Оппоблок. С помощью этих "батогов" принимают нужные законы, указы и т.п. Едут "паны" и "волам" рассказывают, что "ясла" ваши пустеют и жить вам всё труднее из-за Оппоблока, а некоторые "волы" в это верят и пытаются рогом отбить батог, как будто это что-то изменит.
      Что касается агитаторов. В "цивилизованных странах" спокойно существуют даже коммунисты и живут эти страны лучше Украины в том числе и потому, что никто там толпой на каких-нибудь агитаторов не нападает.
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