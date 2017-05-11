Министерство инфраструктуры Украины согласовало перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог Днепропетровской области, в котором приоритетную позицию занимает участок дороги, пролегающий по гребню дамбы №8 Каховского водохранилища. Планируется, что в этом году на его дальнейшую реконструкцию выделят порядка 40 млн. грн.
Восстановительные работы на данном участке были начаты еще в июле 2016 года с проведения ямочно-аварийного ремонта для обеспечения проезда автотранспорта, а также выравнивания дорожного полотна. На очереди - устройство асфальтобетонного покрытия, железобетонного водоприемного колодца, водосбросных сооружений.
Долгие годы разрушенная дорога дамбы несла опасность, как для участников дорожного движения, так и для жителей окрестности, и без ее капитального ремонта трагедии избежать бы не удалось! Именно об этом заявлял народный депутат Андрей Шипко, обращаясь к чиновникам всех уровней и министрам, с тем, чтобы успеть предотвратить катастрофу.
В результате двухлетней целенаправленной деятельности нардепа, с проведением множества рабочих заседаний и принятием 75-ти нормативных документов, 14 июля 2016 был подписан Акт приема-передачи данного участка дороги с баланса Никопольского регионального управления водных ресурсов на баланс автодора Днепропетровской области, что позволило обеспечить финансирование капремонта дороги.
«Когда мы занялись проблемой дамбы, главным препятствием стало отсутствие возможности выделения средств на ремонт, пролегающей по ней, дороги, так как она не состояла на балансе Укравтодора. Этот вопрос был решен и все усилия были сосредоточены на обеспечении финансирования ее капитального ремонта. Удалось добиться и этого! Но говорить о завершении начатого еще рано. Понимая всю ответственность за конечный результат, будем держать на контроле ход ремонтных работ с первого до последнего дня!» - подчеркнул Андрей Шипко.
6 мая в 19.00 в ресторане «Ковчег» состоится выступление талантливого музыканта и исполнителя, нашего земляка, живущего в Харькове - участника шоу Х-фактора 6 сезона Александра Овчаренко - в проекте "Elephant Blues".
Уроды и те и другие, раскачивающие лодку, в которой нам плыть... Пусть для кого то это звучит крамольно, но для меня стоят в одном ряду и "герои" бравшие Зимний и "герои" Майдана. Ибо и те и другие тупо приводили к власти тиранов, ублюдков и нэнажэр, использующих толпу, то есть народ чтобы по их трупам идти к своей цели. Не зря Фирдоуси сказал: "Народ это сброд, толпа обезьян, что на подлость идет. Послушна тирану..."
Не было у нас нормальных мэров. Первый не имел плана действий, да и бардак в 90-х был такой что вряд-ли кто-то бы справился. Второй воровал все что плохо лежит. Третий долги свои стремился отдать. А четвертый вообще до сих пор так и не понял что стал мэром. И по ходу, до выборов так и не поймет. Поэтому Донец "рулит" городом. Результат налицо. Если жителям Никополя нравится на дорогах ямы перепрыгивать и наблюдать в центре города изуродованные с целью продажи за 150 грн деревья - пусть и дальше головой не думают на выборах.
кожен мер приходив зі своїми "геніальними ідеями". Що наразі маємо??? роздовбане та брудне місто по якому блукає алкашня і бухає на дитячих майданчиках, бігають собаки з бірками які плодяться не гірше безбіркових.....
Тоже мне, нашли "фирургов", вокруг да около. В теле сидит колючка, нарывает, и пока не выберете в вожди одного из нас, будем мучиться. Я далеко не националист, но напомню. 22-го июня первыми пали миллионы белорусов и украинцев, а когда немцы окружалии и кричали "Рус, здавайся!", им отвечали "Здэсь нэт рус, хошь узбек--бэры!".Русские пришли из-за Урала только к Москве и к Сталинграду. А миллион русскиих в это время служили у немцев в Русской освободительной армии Власова (РОА). Так почему День Победы салютами отмечают в Москве, а в Никополе запрещают украинскую символику?! Кому в очередной раз зад лижем?
Пройшла війна стежками долі Там, де тепер цвітуть сади, Де хліб росте на мирнім полі, Війна залишила сліди. Вогонь війни спалив чимало І юних доль, і чистих мрій. Лише надія не вмирала, Коли солдати йшли у бій. Вітчизну рідну захищали Вони від хижих ворогів, Життя любили та вмирали За рідний дім, за матерів. І пам'ятник бійцю-солдату, Що височить в моїм селі, Нагадує травневу дату – День Перемоги в тій війні.
Оппоблок и ПР, такие-же содержанки у олигархов, как и остальные. Понятно, когда их "мочат" конкуренты, чтоб отпихнуть от кормушки, но для меня странно, когда на них добровольно кидаются простые украинцы. В школе проходили "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?", так народ щас те-же "волы", на них едут "паны" и погоняют "батогами", один из которых Оппоблок. С помощью этих "батогов" принимают нужные законы, указы и т.п. Едут "паны" и "волам" рассказывают, что "ясла" ваши пустеют и жить вам всё труднее из-за Оппоблока, а некоторые "волы" в это верят и пытаются рогом отбить батог, как будто это что-то изменит. Что касается агитаторов. В "цивилизованных странах" спокойно существуют даже коммунисты и живут эти страны лучше Украины в том числе и потому, что никто там толпой на каких-нибудь агитаторов не нападает.
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