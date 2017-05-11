Министерство инфраструктуры Украины согласовало перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог Днепропетровской области, в котором приоритетную позицию занимает участок дороги, пролегающий по гребню дамбы №8 Каховского водохранилища. Планируется, что в этом году на его дальнейшую реконструкцию выделят порядка 40 млн. грн. Министерство инфраструктуры Украины согласовало перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог Днепропетровской области, в котором приоритетную позицию занимает участок дороги, пролегающий по гребню дамбы №8 Каховского водохранилища. Планируется, что в этом году на его дальнейшую реконструкцию выделят порядка 40 млн. грн.

Восстановительные работы на данном участке были начаты еще в июле 2016 года с проведения ямочно-аварийного ремонта для обеспечения проезда автотранспорта, а также выравнивания дорожного полотна. На очереди - устройство асфальтобетонного покрытия, железобетонного водоприемного колодца, водосбросных сооружений.

Долгие годы разрушенная дорога дамбы несла опасность, как для участников дорожного движения, так и для жителей окрестности, и без ее капитального ремонта трагедии избежать бы не удалось! Именно об этом заявлял народный депутат Андрей Шипко, обращаясь к чиновникам всех уровней и министрам, с тем, чтобы успеть предотвратить катастрофу.

В результате двухлетней целенаправленной деятельности нардепа, с проведением множества рабочих заседаний и принятием 75-ти нормативных документов, 14 июля 2016 был подписан Акт приема-передачи данного участка дороги с баланса Никопольского регионального управления водных ресурсов на баланс автодора Днепропетровской области, что позволило обеспечить финансирование капремонта дороги.

«Когда мы занялись проблемой дамбы, главным препятствием стало отсутствие возможности выделения средств на ремонт, пролегающей по ней, дороги, так как она не состояла на балансе Укравтодора. Этот вопрос был решен и все усилия были сосредоточены на обеспечении финансирования ее капитального ремонта. Удалось добиться и этого! Но говорить о завершении начатого еще рано. Понимая всю ответственность за конечный результат, будем держать на контроле ход ремонтных работ с первого до последнего дня!» - подчеркнул Андрей Шипко.





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