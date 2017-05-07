7 травня у Нікополь привезли тіло загиблого Героя, що віддав своє життя за Україну. Віддав за мирне небо, за наше з вами спокійне життя. Скільки ще буде таких "Вантажів -200" по селах та містах України? Коли нарешті залишить нас у спокої "рузький брат"? Питання риторичне...
Анатолій Біжко народився 7 квітня 1995 року. Жив у Нікополі, навчався у школі №24. Пішов служити до війська, у 2013 році записався на контракт. До війни лишалося менше року... Далі почалася АТО. Анатолій у складі 74 окремого розвідувального батальйону пройшов пекло Донецького аеропорту. А 1 травня 2017 року героїчно загинув у бою на Світлодарській дузі.
Як повідомляв Прес-центр штабу АТО, тоді в районі Світлодарської дуги Україна втратила трьох наших бійців. Хлопці намагалися врятувати свого пораненого побратима, та всі героїчно загинули. Один з героїв, будучи пораненим, аби не потрапити в полон і знищити противника, привів у готовність до застосування ручну гранату. Проте, хлопцеві не вдалося реалізувати свій план. Від поранень він помер на місці. Вічна пам'ять...
Прощання з воїном АТО Анатолієм Біжко відбудеться завтра, 8 травня о 10.00 на площі біля міської ради.
6 мая в 19.00 в ресторане «Ковчег» состоится выступление талантливого музыканта и исполнителя, нашего земляка, живущего в Харькове - участника шоу Х-фактора 6 сезона Александра Овчаренко - в проекте "Elephant Blues".
Оппоблок и ПР, такие-же содержанки у олигархов, как и остальные. Понятно, когда их "мочат" конкуренты, чтоб отпихнуть от кормушки, но для меня странно, когда на них добровольно кидаются простые украинцы. В школе проходили "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?", так народ щас те-же "волы", на них едут "паны" и погоняют "батогами", один из которых Оппоблок. С помощью этих "батогов" принимают нужные законы, указы и т.п. Едут "паны" и "волам" рассказывают, что "ясла" ваши пустеют и жить вам всё труднее из-за Оппоблока, а некоторые "волы" в это верят и пытаются рогом отбить батог, как будто это что-то изменит. Что касается агитаторов. В "цивилизованных странах" спокойно существуют даже коммунисты и живут эти страны лучше Украины в том числе и потому, что никто там толпой на каких-нибудь агитаторов не нападает.
Никакого права портить чужое имущество никто не может все должно быть по закону,если они проводили противоправные действия,должны были вызвать милицию и зафиксировать нарушение,а нападать на людей с другими взглядами ни к чему хорошему не приведет.
Тому вчить українську мову, бо через двадцять років, Вас ніхто не зрозуміє на російській мові!
Уважаемый Копчик,могу привести вам пример Канаду,где два официальных языка и живут люди довольно мирно и никто не заморачивается и подобных стран много.Вот вы кричите за язык,но боитесь сказать главное,что Украина для украинцев,а нами кто управляет,кто угодно простые гостарбайтеры украли смылись за границу.Вообще надоели эти темы : Язык,флаг,глупые кричалки и что во всем виноват Путин,то как мы сейчас живем виноваты мы сами,почему молчали,когда продавали народную собственность за копейки,почему народ молчит за европейские тарифы на коммуналку и африканскую зарплату,почему у самой богатой области самые убитые дороги и т.д.
Языки соседних государств нужно обязательно изучать-это стратегически важно ведь сегодня союзник,а завтра может быть враг.
Я Вам желаю счастья в изучении беларусского, венгерского, польского, словацкого, болгарского, грузинского, турецкого, молдавского.... И кстати, они с нами не воюют... Нация без языка мертва! Тому вчить українську мову, бо через двадцять років, Вас ніхто не зрозуміє на російській мові!
Дело не во мнении жителей, тут проблема глубже--число придурков в городе растет катастрофически! И так куда ни кинь. Было бы не лишне назвать фамилию недоумка, принимавшего такое решение, сразу видно, что тот в жизни не держал в руках книжек, кроме чековой. В пятидесятых годах еще, когда американцы взяли на вооружение теорию Норберта Винера, первые две задачи, которые они поставили перед кибернетиками--это продовольственная и транспортная. Причем, транспортную они решили тогда еще и до сих пор пользуются методиками ее оптимальности. И у наших статистиков есть подобные методики, стоит только извилиной шевельнуть. Но чаво бисер метать? Вот уже заставь дурака Богу молиться...В любом случае вероятность ДТП раза в два выросла.
Языки соседних государств нужно обязательно изучать-это стратегически важно ведь сегодня союзник,а завтра может быть враг.Много затертых чужих мыслей,которые ничего конкретного в себе не несут,есть масса острых вопросов,которые могут улучшить и укрепить наше государство,радует что осознают,что поросенок вор и предатель,но пока не до всех дошло не нужно падать на колени ни перед Россией ,ни перед другими странами,почему мы живем в богатой стране и мы нищие,а олигархи с каждым годом приумножают капитал,почему в Никополе продукция заводов идет за границу за валюту,а платят людям копейки,в той же Германии и Франции,чем больше получаешь,тем больше платишь налог государству,почему у нас для богатых дотации и субвенции,не стоит также забывать,что Межгорье Януковичу подарил Ющенко,который тоже не мало вывез из страны,а порсенок при яныке занимал далеко не последнюю должность,почему поросенка разоблачили в отмывании денег и он до сих пор президент,потому что народ привык молчать,а возмущаться мы можем только дома либо в генделике,когда доходит до дела все в кусты.
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