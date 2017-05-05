Покров проти "Русского мира організованого опоблоком" (видео) 

Воррос : почему городская власть дала разрешение не установку палатки",



Ответ : нужно ЗНАТЬ И ЧИТАТЬ ЗАКОНЫ УКРАИНЫ, в которых написано о том, что никакое разрешение не требуется , достаточно простого письменного уведомления городской власти.



Которая , в свою очередь , ставит в известность полицию .



Но для того , чтобы знать , нужно первое :уметь ЧИТАТЬ, второе-научится не понимать ПРАВО ПО СВОЕМУ, а обращаться к грамотным юристам, чтобы пояснили.



Есть позиция , Партии " Свобода" , Правого Сектора, и других полит сил , о том , что Палатки ОПБ , по их мнению , нарушают законы Украины.



Два цивилизованных пути :



1) разъяснять тем людям , которые подходят к палаткам и подписывают что-то , свою позицию. Убеждать никопольчан , что подобные акции во вред , а не на пользу. Приводить примеры, раздавать свою литературу и собирать подписи под своей петицией.

Есть второй путь. Обратится в правоохранительные органы или суд о запрете подобных акций на территории Никополя .

Это называется в Европе , куда скоро вся молодёжь съедет из Никополя: цивилизация и демократия.



И есть путь сломать , порвать, разогнать.

Но к каким результатам приведут эти пути , мне понятно.

Не нужно решать за людей, считать из дураками , которых можно обмануть.