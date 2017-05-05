Покров проти "Русского мира організованого опоблоком" (видео) 

6 мая в 19.00 в ресторане «Ковчег» состоится выступление талантливого музыканта и исполнителя, нашего земляка, живущего в Харькове - участника шоу Х-фактора 6 сезона Александра Овчаренко - в проекте "Elephant Blues".
Дело не во мнении жителей, тут проблема глубже--число придурков в городе растет катастрофически! И так куда ни кинь. Было бы не лишне назвать фамилию недоумка, принимавшего такое решение, сразу видно, что тот в жизни не держал в руках книжек, кроме чековой. В пятидесятых годах еще, когда американцы взяли на вооружение теорию Норберта Винера, первые две задачи, которые они поставили перед кибернетиками--это продовольственная и транспортная. Причем, транспортную они решили тогда еще и до сих пор пользуются методиками ее оптимальности. И у наших статистиков есть подобные методики, стоит только извилиной шевельнуть. Но чаво бисер метать? Вот уже заставь дурака Богу молиться...В любом случае вероятность ДТП раза в два выросла.
Языки соседних государств нужно обязательно изучать-это стратегически важно ведь сегодня союзник,а завтра может быть враг.Много затертых чужих мыслей,которые ничего конкретного в себе не несут,есть масса острых вопросов,которые могут улучшить и укрепить наше государство,радует что осознают,что поросенок вор и предатель,но пока не до всех дошло не нужно падать на колени ни перед Россией ,ни перед другими странами,почему мы живем в богатой стране и мы нищие,а олигархи с каждым годом приумножают капитал,почему в Никополе продукция заводов идет за границу за валюту,а платят людям копейки,в той же Германии и Франции,чем больше получаешь,тем больше платишь налог государству,почему у нас для богатых дотации и субвенции,не стоит также забывать,что Межгорье Януковичу подарил Ющенко,который тоже не мало вывез из страны,а порсенок при яныке занимал далеко не последнюю должность,почему поросенка разоблачили в отмывании денег и он до сих пор президент,потому что народ привык молчать,а возмущаться мы можем только дома либо в генделике,когда доходит до дела все в кусты.
20 лет терпеливо разъясняли, убеждали. В результате дождались что этот электорат Кучмы, Януковича, Симоненко превратился в сторонников русского мира. Сначала они избивали битами людей под обладминистрациями в Днепре и Запорожье и Харькове во время мититнгов только за их проукраинскую позицию, потом устроили кровавое побоище в Мариинском парке в Киеве 18 февраля 2014. Потом министр Захарченко им выдал оружие. А когда это все не помогло они позвали российскую оккупационную армию на помощь и сами подключились к войне против своей страны. А начиналось все вот с таких горластых баб. Сейчас по закону ничего им не сделаешь. А вот если ввести ВП то будет совсем другой разговор. Но для этого нужно сначала поменять власть, иначе барыги и ВП используют не для обороны страны, а для борьбы с патриотами и торговли с оккупантом.
Воррос : почему городская власть дала разрешение не установку палатки",
Ответ : нужно ЗНАТЬ И ЧИТАТЬ ЗАКОНЫ УКРАИНЫ, в которых написано о том, что никакое разрешение не требуется , достаточно простого письменного уведомления городской власти.
Которая , в свою очередь , ставит в известность полицию .
Но для того , чтобы знать , нужно первое :уметь ЧИТАТЬ, второе-научится не понимать ПРАВО ПО СВОЕМУ, а обращаться к грамотным юристам, чтобы пояснили.
Есть позиция , Партии " Свобода" , Правого Сектора, и других полит сил , о том , что Палатки ОПБ , по их мнению , нарушают законы Украины.
Два цивилизованных пути :
1) разъяснять тем людям , которые подходят к палаткам и подписывают что-то , свою позицию. Убеждать никопольчан , что подобные акции во вред , а не на пользу. Приводить примеры, раздавать свою литературу и собирать подписи под своей петицией. Есть второй путь. Обратится в правоохранительные органы или суд о запрете подобных акций на территории Никополя . Это называется в Европе , куда скоро вся молодёжь съедет из Никополя: цивилизация и демократия.
И есть путь сломать , порвать, разогнать. Но к каким результатам приведут эти пути , мне понятно. Не нужно решать за людей, считать из дураками , которых можно обмануть.
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