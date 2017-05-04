Просто беседа без монтажа: Журналист. Участник АТО. Участник блокады ОРДЛО (видео) 

Палатки стоят по городу и не в одном месте. Мне тоже звонили не раз : "давай что-то делать..давай разгонять..и.т.д." Я разделяю возмущение людей, но придти и устроить там шоу?! - для меня это не верная тактика.. Даже этот сюжет пиарит Опоблок. Мы хотим сделать из них жертву?! Так они этого и добиваються! Будут крики и сопли: " избили женщин, оскорбили, фашисты и.т.д.. Я лично, не хочу устраивать им пиар таким методом.. Обязательно возьму литературу у них и почитаю, если там есть хоть что-то вне закона или скрытые сепаратистские призывы, тогда будет весомый повод их разогнать.. Только не разговаривать и убеждать, а приехать и свернуть палатку раз и навсегда! Но там ребята тоже не дураки и думают, что писать.. Другой выход: ставить рядом большой плакат с надписями, типа: " Они позвали Путина с войной, а теперь не знают как её прекратить!" или другие.. И видеокамеру, что бы фиксировала всех, кто подошёл подписаться к Опоблоку... И кстати, я понимаю, что городская власть дала разрешение этой полит партии поставить палатки в самых центральных местах Никополя для раздачи своей литературы?