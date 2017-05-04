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Спорт / Футбол Live ФК "Никополь" - ФК "Энергия" (видео) (Сегодня, 09:04)

Футбол Live ФК "Никополь" - ФК "Энергия" (видео) 
Футбол Live ФК "Никополь" - ФК "Энергия" ПФЛ вторая лига


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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Спорт » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Vail 04.05.2017
      Никополь готовится к проведени ... (2)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Тогда и мысли не было у Б.Хмельницкого, что можно создать какое-то собственное гос-во после разгрома Речи Посполитой. Да и не только у него. Никто не имел таких подобных мыслей.
    • Александр Рыбаков 04.05.2017
      К чему приведут палатки Вилкул ... (4)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича.
      Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина
    • Русскоязычный бандеровец 04.05.2017
      К чему приведут палатки Вилкул ... (4)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      20 лет терпеливо разъясняли, убеждали. В результате дождались что этот электорат Кучмы, Януковича, Симоненко превратился в сторонников русского мира. Сначала они избивали битами людей под обладминистрациями в Днепре и Запорожье и Харькове во время мититнгов только за их проукраинскую позицию, потом устроили кровавое побоище в Мариинском парке в Киеве 18 февраля 2014. Потом министр Захарченко им выдал оружие. А когда это все не помогло они позвали российскую оккупационную армию на помощь и сами подключились к войне против своей страны. А начиналось все вот с таких горластых баб. Сейчас по закону ничего им не сделаешь. А вот если ввести ВП то будет совсем другой разговор. Но для этого нужно сначала поменять власть, иначе барыги и ВП используют не для обороны страны, а для борьбы с патриотами и торговли с оккупантом.
    • Александр Рыбаков 03.05.2017
      К чему приведут палатки Вилкул ... (4)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Воррос : почему городская власть дала разрешение не установку палатки",

      Ответ : нужно ЗНАТЬ И ЧИТАТЬ ЗАКОНЫ УКРАИНЫ, в которых написано о том, что никакое разрешение не требуется , достаточно простого письменного уведомления городской власти.

      Которая , в свою очередь , ставит в известность полицию .

      Но для того , чтобы знать , нужно первое :уметь ЧИТАТЬ, второе-научится не понимать ПРАВО ПО СВОЕМУ, а обращаться к грамотным юристам, чтобы пояснили.

      Есть позиция , Партии " Свобода" , Правого Сектора, и других полит сил , о том , что Палатки ОПБ , по их мнению , нарушают законы Украины.

      Два цивилизованных пути :

      1) разъяснять тем людям , которые подходят к палаткам и подписывают что-то , свою позицию. Убеждать никопольчан , что подобные акции во вред , а не на пользу. Приводить примеры, раздавать свою литературу и собирать подписи под своей петицией.
      Есть второй путь. Обратится в правоохранительные органы или суд о запрете подобных акций на территории Никополя .
      Это называется в Европе , куда скоро вся молодёжь съедет из Никополя: цивилизация и демократия.

      И есть путь сломать , порвать, разогнать.
      Но к каким результатам приведут эти пути , мне понятно.
      Не нужно решать за людей, считать из дураками , которых можно обмануть.
    • Василий 03.05.2017
      Нікополь втратив героя! (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Слава герою, Вічна пам'ять.
    • Копчик С. 03.05.2017
      К чему приведут палатки Вилкул ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Палатки стоят по городу и не в одном месте. Мне тоже звонили не раз : "давай что-то делать..давай разгонять..и.т.д." Я разделяю возмущение людей, но придти и устроить там шоу?! - для меня это не верная тактика.. Даже этот сюжет пиарит Опоблок. Мы хотим сделать из них жертву?! Так они этого и добиваються! Будут крики и сопли: " избили женщин, оскорбили, фашисты и.т.д.. Я лично, не хочу устраивать им пиар таким методом.. Обязательно возьму литературу у них и почитаю, если там есть хоть что-то вне закона или скрытые сепаратистские призывы, тогда будет весомый повод их разогнать.. Только не разговаривать и убеждать, а приехать и свернуть палатку раз и навсегда! Но там ребята тоже не дураки и думают, что писать.. Другой выход: ставить рядом большой плакат с надписями, типа: " Они позвали Путина с войной, а теперь не знают как её прекратить!" или другие.. И видеокамеру, что бы фиксировала всех, кто подошёл подписаться к Опоблоку... И кстати, я понимаю, что городская власть дала разрешение этой полит партии поставить палатки в самых центральных местах Никополя для раздачи своей литературы?
    • Копчик С. 03.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Закони, пани можновладці добре цитують, коли треба відмовити людині, чи коли це стосується кишені або прав чиновника.
      Коли треба дати людині чи нести відповідальність за свої дії, то у чиновників починається амнезія!
      Бачу, що медикаментозно,амнезія не лікується! Тільки оперативна хірургія, може тоді пам'ять повернеться до них і вони згадають хто вони - слуги народу!
    • Василий 02.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      "Кладуть" асфальт, "кладуть" на людей, кладуть на все що можна покласти, відкати до кишені кладуть. Стопудово дані квартири за документами в шикарному стані, виконаний поточний ремонт, комунікації працюють.
    • Василий 02.05.2017
      "Чистота и порядок" в парке ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Вау!!! Там навіть трохи паркану залишилось, цивілізація!!!
    • луганчанин 02.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (3)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Браво Виктор,вот таким должен быть настоящий журналист!
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