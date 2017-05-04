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город Покров / Два гран-прі принесли рідному Покрову вихованці Школи мистецтв (Сегодня, 08:47)

Для вихованців школи весна стала плідною на звершення, надихнула до творчих пошуків, які вони майстерно представили одразу на двох масштабних конкурсах.

 Два гран-прі принесли рідному Покрову вихованці Школи мистецтв
Два гран-прі принесли рідному Покрову вихованці Школи мистецтв
Два гран-прі принесли рідному Покрову вихованці Школи мистецтв
Два гран-прі принесли рідному Покрову вихованці Школи мистецтв
Два гран-прі принесли рідному Покрову вихованці Школи мистецтв
Два гран-прі принесли рідному Покрову вихованці Школи мистецтв

Цими вихідними сонячна дівчинка Ліза Халявченко-Бабич предстала перед журі Всеукраїнського конкурсу «Зоряні мости», що проходив у Києві, і як музикант, і як художник. Особливий погляд особливої дитини розкрив дивовижний світ, де гармонійно сплелися два мистецькі напрямки. Ліза виступала соло і разом зі своїм викладачем Оленою Семенухою, отримавши перший приз конкурсу. Її малюнки, створені у художньому відділі школи, викладач Тетяна Думчикова, були удостоєні найвищої винагороди – гран-прі.
 
Гран-прі п’ятого міжнародного конкурсу «Парад талантів», що пройшов у Дніпрі, завоювала і Анастасія Прядко. Наші вокалісти, вихованці Ірини Кузнєцової були неперевершеними, що відзначило журі. Кубок переможця отримав вокальний ансамбль «Райдужні нотки», дует Вікторії Мамонової та Анастасії Прядко. До того ж Вікторія стала дипломантом третього ступеня у вокальному виконанні, сріблом винагороджена Олександра Яриш.
 
Достойно виступили і інструменталісти. Наймолодший з делегації Покрова – піаніст МаркУгнівенко, викладач Наталія Остапчук, став дипломантом першого ступеня. Сріблом нагороджено бандуристку Варвару Сізову, викладач Наталія Горб.
 
Юні музиканти показали високий рівень підготовки, дивовижне відчуття матеріалу, розуміння естетики виступу, про що говорило журі, викладачі провідних профільних навчальних закладів країни, відзначивши Покров як місто, де плекають таланти. Конкурси, що тривали декілька днів і зібрали творчі делегації не лише з України, а й Зарубіжжя, представляли велику сценічну конкуренцію, яку наші діти достойно витримали. За словами директора школи Павла Філіна-Юркова, такий здобутки – це результат цілеспрямованої роботи, творчого тандему учня й викладача, що є запорукою музичного росту.
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Материал разместил(а) - пресс-служба г.Покров
» Категория: город Покров » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Александр Рыбаков 03.05.2017
      К чему приведут палатки Вилкул ... (4)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Воррос : почему городская власть дала разрешение не установку палатки",

      Ответ : нужно ЗНАТЬ И ЧИТАТЬ ЗАКОНЫ УКРАИНЫ, в которых написано о том, что никакое разрешение не требуется , достаточно простого письменного уведомления городской власти.

      Которая , в свою очередь , ставит в известность полицию .

      Но для того , чтобы знать , нужно первое :уметь ЧИТАТЬ, второе-научится не понимать ПРАВО ПО СВОЕМУ, а обращаться к грамотным юристам, чтобы пояснили.

      Есть позиция , Партии " Свобода" , Правого Сектора, и других полит сил , о том , что Палатки ОПБ , по их мнению , нарушают законы Украины.

      Два цивилизованных пути :

      1) разъяснять тем людям , которые подходят к палаткам и подписывают что-то , свою позицию. Убеждать никопольчан , что подобные акции во вред , а не на пользу. Приводить примеры, раздавать свою литературу и собирать подписи под своей петицией.
      Есть второй путь. Обратится в правоохранительные органы или суд о запрете подобных акций на территории Никополя .
      Это называется в Европе , куда скоро вся молодёжь съедет из Никополя: цивилизация и демократия.

      И есть путь сломать , порвать, разогнать.
      Но к каким результатам приведут эти пути , мне понятно.
      Не нужно решать за людей, считать из дураками , которых можно обмануть.
    • Василий 03.05.2017
      Нікополь втратив героя! (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Слава герою, Вічна пам'ять.
    • Копчик С. 03.05.2017
      К чему приведут палатки Вилкул ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Палатки стоят по городу и не в одном месте. Мне тоже звонили не раз : "давай что-то делать..давай разгонять..и.т.д." Я разделяю возмущение людей, но придти и устроить там шоу?! - для меня это не верная тактика.. Даже этот сюжет пиарит Опоблок. Мы хотим сделать из них жертву?! Так они этого и добиваються! Будут крики и сопли: " избили женщин, оскорбили, фашисты и.т.д.. Я лично, не хочу устраивать им пиар таким методом.. Обязательно возьму литературу у них и почитаю, если там есть хоть что-то вне закона или скрытые сепаратистские призывы, тогда будет весомый повод их разогнать.. Только не разговаривать и убеждать, а приехать и свернуть палатку раз и навсегда! Но там ребята тоже не дураки и думают, что писать.. Другой выход: ставить рядом большой плакат с надписями, типа: " Они позвали Путина с войной, а теперь не знают как её прекратить!" или другие.. И видеокамеру, что бы фиксировала всех, кто подошёл подписаться к Опоблоку... И кстати, я понимаю, что городская власть дала разрешение этой полит партии поставить палатки в самых центральных местах Никополя для раздачи своей литературы?
    • Копчик С. 03.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Закони, пани можновладці добре цитують, коли треба відмовити людині, чи коли це стосується кишені або прав чиновника.
      Коли треба дати людині чи нести відповідальність за свої дії, то у чиновників починається амнезія!
      Бачу, що медикаментозно,амнезія не лікується! Тільки оперативна хірургія, може тоді пам'ять повернеться до них і вони згадають хто вони - слуги народу!
    • Василий 02.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      "Кладуть" асфальт, "кладуть" на людей, кладуть на все що можна покласти, відкати до кишені кладуть. Стопудово дані квартири за документами в шикарному стані, виконаний поточний ремонт, комунікації працюють.
    • Василий 02.05.2017
      "Чистота и порядок" в парке ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Вау!!! Там навіть трохи паркану залишилось, цивілізація!!!
    • луганчанин 02.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (3)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Браво Виктор,вот таким должен быть настоящий журналист!
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