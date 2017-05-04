Может не совсем в тему, но такова жизнь. Мы привыкли называть Хмельницкого лидером национально-освободительного движения, героем и т.д. На самом деле он больше антигерой. Хоть это мнение и непопулярно в обществе из-за неготовности общества адекватно воспринимать правду и учить историю, но именно благодаря Хмельницкому была просрана война, которая могла закончиться полной победой над поляками. Не было бы никакой Речи Посполитой. Образовалось бы независимого украинского гос-ва, с которым вынуждены были бы считаться Европа и Россия. Но этот реестровый придурок не мог своим все равно по сути рабским умом допустить вероятности победы на Польшей. Ну не может верный пес убить своего хозяина. Лаять может, но не разорвать. Так решил и Хмельницкий когда вместо того, чтобы добить поляков заключил с ними мир и взял с них обещание.... что они гарантируют Запорожской Сечи автономию, представительство в Сейме и пр. бред. Поляки это сожрали, очухались а потом было то что было. До сих пор выдыхаем. Бывают моменты в истории когда никак нельзя тупить, пятится назад. Хмельницкий поступил именно так и на столетия лишил нас государственности. И я не пойму за что ему ставят памятники. Нужно учить историю.