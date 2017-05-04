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Жизнь города / Нікополь втратив героя! (Вчера, 14:39)

1 травня на Світлодарській дузі в бою загинув 22-річний нікополець, снайпер розвідувального загону Анатолій Біжко.
Анатолій в жовтні 2013 року пішов служити добровольцем за контрактом до 74-ї бригади А1035. З самого початку в АТО. Кіборг. Відстоював Донецький аеропорт. З 1 грудня минулого року перейшов служити до 43-го батальйону В0829, який входить до 53-ї бригади В0927.  

 Нікополь втратив героя! 

Анатолій загинув, як справжній герой - в бою. 
 
У Нікополі в Анатолія Біжко залишилися рідні.
 
Дата поховання уточнюється і буде повідомлена згодом.
 
Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним.
 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 1656 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Вчера, 17:05 Василий, Комментариев: 891, Новостей: 3 Пользователь offline
    Слава герою, Вічна пам'ять.
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    • Александр Рыбаков 04.05.2017
      К чему приведут палатки Вилкул ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича.
      Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина
    • Александр Рыбаков 03.05.2017
      К чему приведут палатки Вилкул ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Воррос : почему городская власть дала разрешение не установку палатки",

      Ответ : нужно ЗНАТЬ И ЧИТАТЬ ЗАКОНЫ УКРАИНЫ, в которых написано о том, что никакое разрешение не требуется , достаточно простого письменного уведомления городской власти.

      Которая , в свою очередь , ставит в известность полицию .

      Но для того , чтобы знать , нужно первое :уметь ЧИТАТЬ, второе-научится не понимать ПРАВО ПО СВОЕМУ, а обращаться к грамотным юристам, чтобы пояснили.

      Есть позиция , Партии " Свобода" , Правого Сектора, и других полит сил , о том , что Палатки ОПБ , по их мнению , нарушают законы Украины.

      Два цивилизованных пути :

      1) разъяснять тем людям , которые подходят к палаткам и подписывают что-то , свою позицию. Убеждать никопольчан , что подобные акции во вред , а не на пользу. Приводить примеры, раздавать свою литературу и собирать подписи под своей петицией.
      Есть второй путь. Обратится в правоохранительные органы или суд о запрете подобных акций на территории Никополя .
      Это называется в Европе , куда скоро вся молодёжь съедет из Никополя: цивилизация и демократия.

      И есть путь сломать , порвать, разогнать.
      Но к каким результатам приведут эти пути , мне понятно.
      Не нужно решать за людей, считать из дураками , которых можно обмануть.
    • Василий 03.05.2017
      Нікополь втратив героя! (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Слава герою, Вічна пам'ять.
    • Копчик С. 03.05.2017
      К чему приведут палатки Вилкул ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Палатки стоят по городу и не в одном месте. Мне тоже звонили не раз : "давай что-то делать..давай разгонять..и.т.д." Я разделяю возмущение людей, но придти и устроить там шоу?! - для меня это не верная тактика.. Даже этот сюжет пиарит Опоблок. Мы хотим сделать из них жертву?! Так они этого и добиваються! Будут крики и сопли: " избили женщин, оскорбили, фашисты и.т.д.. Я лично, не хочу устраивать им пиар таким методом.. Обязательно возьму литературу у них и почитаю, если там есть хоть что-то вне закона или скрытые сепаратистские призывы, тогда будет весомый повод их разогнать.. Только не разговаривать и убеждать, а приехать и свернуть палатку раз и навсегда! Но там ребята тоже не дураки и думают, что писать.. Другой выход: ставить рядом большой плакат с надписями, типа: " Они позвали Путина с войной, а теперь не знают как её прекратить!" или другие.. И видеокамеру, что бы фиксировала всех, кто подошёл подписаться к Опоблоку... И кстати, я понимаю, что городская власть дала разрешение этой полит партии поставить палатки в самых центральных местах Никополя для раздачи своей литературы?
    • Копчик С. 03.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Закони, пани можновладці добре цитують, коли треба відмовити людині, чи коли це стосується кишені або прав чиновника.
      Коли треба дати людині чи нести відповідальність за свої дії, то у чиновників починається амнезія!
      Бачу, що медикаментозно,амнезія не лікується! Тільки оперативна хірургія, може тоді пам'ять повернеться до них і вони згадають хто вони - слуги народу!
    • Василий 02.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      "Кладуть" асфальт, "кладуть" на людей, кладуть на все що можна покласти, відкати до кишені кладуть. Стопудово дані квартири за документами в шикарному стані, виконаний поточний ремонт, комунікації працюють.
    • Василий 02.05.2017
      "Чистота и порядок" в парке ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Вау!!! Там навіть трохи паркану залишилось, цивілізація!!!
    • луганчанин 02.05.2017
      Квартиры Чернобыльцам: Красиво ... (3)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Браво Виктор,вот таким должен быть настоящий журналист!
    • Копчик С. 01.05.2017
      "Чистота и порядок" в парке ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Когда то, давно я работал начальником караула охраны пяти заводов в г.Калуш. Так там, для начальников караула проводили ротацию: меняли объекты охраны. Это что бы караулы не обзаводились связями, не расслаблялись и не нарабатывали схемы.. Такая себе борьба с коррупцией.
      Так вот может быть нам мэрами с Покровом поменяться на время? :) Жалко, конечно Покров, но что делать :)
      Я замечаю разницу в стиле управления не одного мэра: в начале они инициируют, что то делают, потом скатываются к устоявшемуся стилю по договорнякам! Но потом просыпаются опять, за пол года до новых выборов!
    • Русскоязычный бандеровец 01.05.2017
      Никополь готовится к проведени ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Может не совсем в тему, но такова жизнь. Мы привыкли называть Хмельницкого лидером национально-освободительного движения, героем и т.д. На самом деле он больше антигерой. Хоть это мнение и непопулярно в обществе из-за неготовности общества адекватно воспринимать правду и учить историю, но именно благодаря Хмельницкому была просрана война, которая могла закончиться полной победой над поляками. Не было бы никакой Речи Посполитой. Образовалось бы независимого украинского гос-ва, с которым вынуждены были бы считаться Европа и Россия. Но этот реестровый придурок не мог своим все равно по сути рабским умом допустить вероятности победы на Польшей. Ну не может верный пес убить своего хозяина. Лаять может, но не разорвать. Так решил и Хмельницкий когда вместо того, чтобы добить поляков заключил с ними мир и взял с них обещание.... что они гарантируют Запорожской Сечи автономию, представительство в Сейме и пр. бред. Поляки это сожрали, очухались а потом было то что было. До сих пор выдыхаем. Бывают моменты в истории когда никак нельзя тупить, пятится назад. Хмельницкий поступил именно так и на столетия лишил нас государственности. И я не пойму за что ему ставят памятники. Нужно учить историю.
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