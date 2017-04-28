 Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)

Репортаж этот делать не планировал, потому снимал на мобильный и приношу извинения за качество. В Покрове не был пару лет, сегодня заехал по своим делам и реально был в восторге. Только вот почему то восторг вперемешку со стыдом. Почему у нас не так?

Первое при въезде. Не поверите - ям практически НЕТ. Кое где идут ремонтные работы. Но понятие идут работы соответствует действительности - там действительно работают. А не так как в Никополе - настроили ям и все... и тишина. Покровчане говорят что дороги то и с того года остались нормальные, так что много на ремонт ни денег ни времени и не понадобилось.

Парки преобразовываются. Заборы у нас снимают и говорят что они не нужны и на балансе не стоят, а у них ставят. По проще чем у нас был, но ставят. Чего стоят лавочки. У нас хоть одну поставили? Везде плитка, и не отлетает сразу же. Везде урны. И весь город убран. Везде кто то что то делает: косят траву, красят бордюры, ложат плитку и т.д. И чистота.

Смотрите сами на видео:









Свое мнение почему я высказал в конце видео, и повторю: Почему я Никопольчанин, из города в три раза богаче чем Покров, в три раз больше чувствую себя тут бомжом? Мне стыдно. В чем я виноват? Ответ я сам могу найти, он сам по себе приходит. Ответ в том что мэр, лично мэр, не замы, должен начинать работу не с кабинета а с объезда объектов, для того что б контролировать работу подрядчиков. Хотя, извините, у нас кроме ям в городе сейчас ни чего не строиться, нечего объезжать. Ну надеюсь что они (работы) будут. И наблюдать в камеры наружного наблюдения нужно не за приемной, не за этажами - кто пришел - кто вышел, а именно за работами которые должны проводиться в городе.





Возможно этот мой репортаж получился эмоциональным, под впечатлением увиденного, потому в скором времени намерен подготовить более объемный, сравнительный, материал начиная от кол-ва населения Никополь и Покров, производственных мощностей, областного и городских бюджетов и т.д.. Но думаю что картинка будет еще печальней для Никопольских чиновников.



