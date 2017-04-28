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город Покров / Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео) (Вчера, 20:28)

Репортаж этот делать не планировал, потому снимал на мобильный и приношу извинения за качество. В Покрове не был пару лет, сегодня заехал по своим делам и реально был в восторге. Только вот почему то восторг  вперемешку со стыдом. Почему у нас не так?
 
 Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
 
Первое при въезде. Не поверите - ям практически НЕТ. Кое где идут ремонтные работы. Но понятие идут работы соответствует действительности - там действительно работают. А не так как в Никополе - настроили ям и все... и тишина. Покровчане говорят что дороги то и с того года остались нормальные, так что много на ремонт ни денег ни времени и не понадобилось. 
 
Парки преобразовываются. Заборы у нас снимают и говорят что они не нужны и на балансе не стоят, а у них ставят. По проще чем у нас был, но ставят. Чего стоят лавочки. У нас хоть одну поставили? Везде плитка, и не отлетает сразу же. Везде урны. И весь город убран. Везде кто то что то делает: косят траву, красят бордюры, ложат плитку и т.д. И чистота. 
 
Смотрите сами на видео:
 


Свое мнение почему я высказал в конце видео, и повторю: Почему я Никопольчанин, из города в три раза богаче чем Покров, в три раз больше чувствую себя тут бомжом? Мне стыдно. В чем я виноват? Ответ я сам могу найти, он сам по себе приходит. Ответ в том что мэр, лично мэр, не замы, должен начинать работу не с кабинета а с объезда объектов, для того что б контролировать работу подрядчиков. Хотя, извините, у нас кроме ям в городе сейчас ни чего не строиться, нечего объезжать.  Ну надеюсь что они (работы) будут. И наблюдать в камеры наружного наблюдения нужно не за приемной, не за этажами - кто пришел - кто вышел, а именно за работами которые должны проводиться в городе.

Возможно этот мой репортаж получился эмоциональным, под впечатлением увиденного, потому в скором времени намерен подготовить более объемный, сравнительный, материал  начиная от кол-ва населения Никополь и Покров, производственных мощностей, областного и городских бюджетов и т.д.. Но думаю что картинка будет еще печальней для Никопольских чиновников.

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: город Покров » Просмотров: 634 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Вчера, 21:54 Копчик С., Комментариев: 2995, Новостей: 42 Пользователь offline
    Нормальный репортаж, какие лишние эмоции, Виктор?! Да матов уже не хватает, пора бы ... Так что репортаж хороший и злободневный, как и положено настоящему журналисту!
    Бывал в Покрове, в этом году, не раз. Действительно много положительных изменений.. и мэра хвалят многие
    И вывод напрашивается сам: Разница только в распределении и контроле городского бюджета! Там налоги людей возвращаются людям в виде благ, а у нас они теряются на пути : видно путь слишком тёмный и длинный!
    • +2

    Hаписал: Сегодня, 08:22 Николай, Комментариев: 3, Новостей: 0 Пользователь offline
    Это пример того что у города появился Руководитель с большой Буквы который оставит хороший след в истории города.За то в Никополе последние 5 лет живем по принципу нацарюю 100 гривен и убегу.
    • 0

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    Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
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    • Николай 28.04.2017
      Прогулка по Покрову: Соседний ... (2)
      Николай-С„РѕС‚Рѕ
      Это пример того что у города появился Руководитель с большой Буквы который оставит хороший след в истории города.За то в Никополе последние 5 лет живем по принципу нацарюю 100 гривен и убегу.
    • Копчик С. 27.04.2017
      Прогулка по Покрову: Соседний ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Нормальный репортаж, какие лишние эмоции, Виктор?! Да матов уже не хватает, пора бы ... Так что репортаж хороший и злободневный, как и положено настоящему журналисту!
      Бывал в Покрове, в этом году, не раз. Действительно много положительных изменений.. и мэра хвалят многие
      И вывод напрашивается сам: Разница только в распределении и контроле городского бюджета! Там налоги людей возвращаются людям в виде благ, а у нас они теряются на пути : видно путь слишком тёмный и длинный!
    • Копчик С. 26.04.2017
      Нікопольські поліцейські затри ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Мені сподобалось : "Спочатку розбійники зробили три постріли у собак, а далі безперешкодно зайшли до будинку, де погрожуючи предметами схожими на пістолети..." Так предметом схожим на пістолет можно зробити людину схожим на труп!
    • Копчик С. 26.04.2017
      В Марганце избили депутата гор ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      ЩЕ ДВІ ПРАВДИ? ХТО Ж НАСПРАВДІ БРЕШЕ?

      Це вже більш повна інформація і напевно біль правдива..
      Як що слухати версію депутата, то не зрозуміло версія "про мужика з пляшкою" а про жінку яку він викликав для захисту, зовсім смішно :)
    • Виктор Артеменко 26.04.2017
      В Марганце избили депутата гор ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      И другие не менее интересные мнения по этому факту:

      ЩЕ ДВІ ПРАВДИ? ХТО Ж НАСПРАВДІ БРЕШЕ?
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    • Копчик С. 25.04.2017
      Випуск програми Нікополь сього ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Партиципаторное финансирование - учили, учил, так и не запомнил.:) Был на семинаре по совместному финансированию проектов. Куратор из Днепра негодовал: мэр обещал 2 млн выделить по 300 тысяч на проект, а выделил 650 тысяч по 50 тысяч на проект. Но как оказалось - Выделили всего 300 тысяч - по 15 тысяч на один проект! Это позор! Завтра ему позвоню и расскажу про никопольский анекдот! Даже в маленьких городах, суммы больше! А ведь это европейская практика: когда горожане выдвигают проекты для города, все голосуют и потом лучшие внедряются в жизнь! Что можно сделать за 15 тысяч ?! Проект в УЖКХ больше будет стоить! За 15 тысяч можно поставить лавочку и урну рядом! Так вот, городская власть считает что мы не достойны решать - куда в городе тратить наши налоги! Но в новостях - эта жлобское решение звучит как достижение! :)
    • Grade2 23.04.2017
      Дайте більше простору людям, я ... (1)
      Grade2-С„РѕС‚Рѕ
      Скільки ще необхідно зруйнувати памьятників та переймінутвати вулиць та міст, щоб сталось краще?
      А може пора вже не тільки руйнувати, але й будувати свої міста та й квартали - тоді й називайте їх як Вам заманеться! А поки що, я не бачу нічого позитивного, що зробила існуюча влада!
      Я щомісяця плачу податки, я не їду із країни, ...але я не бачу ніяких позитивнмх змін. І Нікополь у тому числі як найкраще проявляе себе як дзеркало влади - томість ніякої влади немає взагалі. І не треба мене умовляти, що я повинен вийти відремонтувати дороги і прибрати сміття. На "Х" така влада потрібна, яка не регулює нічого. Хоча... так простіше жити - їм.
      Крапка....
    • Копчик С. 23.04.2017
      Став відомий розмір компенсаці ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Цитата: Копчик С.
      Компенсацію за атомку витрачають на дороги, каналізацію та інші роботи УЖКХ
      Так куди ж дивиться прокуратура, нецільове використання бюджетних коштів.

      Там є де які лазейки...можна витрачати "на покращення життя" :)..
    • неригионал 22.04.2017
      И вновь о поведении водителей ... (2)
      неригионал-С„РѕС‚Рѕ
      Как хвост прищемили так сразу и раскаялся. Не верю таким, если б совесть была то сразу б извинился и бесплатно довез.
    • Василий 22.04.2017
      Став відомий розмір компенсаці ... (4)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Компенсацію за атомку витрачають на дороги, каналізацію та інші роботи УЖКХ

      Так куди ж дивиться прокуратура, нецільове використання бюджетних коштів.
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