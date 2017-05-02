Сергій Сінілов з Покрова володар срібла Відкритого Чемпіонату України

Цитата: Копчик С.

Нормальный репортаж, какие лишние эмоции, Виктор?! Да матов уже не хватает, пора бы ... Так что репортаж хороший и злободневный, как и положено настоящему журналисту!

Бывал в Покрове, в этом году, не раз. Действительно много положительных изменений.. и мэра хвалят многие

И вывод напрашивается сам: Разница только в распределении и контроле городского бюджета! Там налоги людей возвращаются людям в виде благ, а у нас они теряются на пути : видно путь слишком тёмный и длинный!

Підтримую, і Віктору вдячний за статтю.але нашому меру мало меж міста, наскільки я розумію вони хочуть приєднати до міста кілька навколишніх сільських рад, і їхні агенти стараються до всрачки, пнуться зі всіх сил щоб барин шматочком нагородив.