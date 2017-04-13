 Очень жаль когда хороший магазинчик превращается в ГЕНДЕЛЬ 

Добрый день читатели сайта газета "ГОРОД Никополь" вот и я решил рассказать вам о своем негодовании. Просто неприятно до немогу. Я житель города Никополь, более десяти лет проживаю по ул. Барнаульская. Не то что б я такой правильный, не то что б я ни когда не пил паленной водки. Нет. Суть вот в чем.

Уж много лет назад на нашем районе с торца дома №4 по ул. Барнаульской появился небольшой магазинчик "Атлант". Так чисто для жителей ближних домов. Что б не бежать в АТБ за хлебом, солью и т.п. Магазинчик маленький но уютный, в котором по мелочи но есть практически все что нужно из продуктов питания. Работала в нем сама хозяйка. Был кто то и на подмене. Все друг друга знали как минимум в лицо, знаю что была даже долговая тетрадка - до получки. Часто жена посылала туда ребенка если чего к столу не хватает. И ни когда чего не свежего не подсунут.

И вот где то больше года назад хозяйка толи в аренду сдала, толи продала не знаю. Знаю что за границу уехала. И все поменялось. То что продавцам стало нельзя доверять - ладно, ассортимент подусох - тоже ладно. Ведь сколько лет - дело привычки, все равно ходим в "свой" магазин. Даже то что паленкой из подполы торговать начали - тоже ваше дело. Давно не заходил и вот вчера жена позвонила и сказала что б по дороге с работы купил хлеба.

Захожу в "Атлант" запах, извините, не продуктовый. Стоит ребенок, видимо мама за хлебом послала. И стоят дяди, не пьющие такие. А тетя продавщица их на разлив обслуживает. Все в моем сознании перевернулось, вышел и пошел в АТБ. Вот так вот.

Маленький, уютный магазинчик "Атлант" на Барнаульской, годами зарабатывающий себе репутацию, превратился в банальный ГЕНДЕЛЬ.

Хочу обратиться к новым владельцам (или арендаторам) - Вам самим не противно? Во что вы превратили магазин?

Игорь Нестеренко



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