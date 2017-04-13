 Очень жаль когда хороший магазинчик превращается в ГЕНДЕЛЬ 

Добрый день
читатели сайта газета "ГОРОД Никополь" вот и я решил рассказать вам о
своем негодовании. Просто неприятно до немогу.
Я житель города Никополь, более десяти лет проживаю по ул. Барнаульская.
Не то что б я такой правильный, не то что б я ни когда не пил паленной водки.
Нет. Суть вот в чем.
Уж много лет
назад на нашем районе с торца дома №4 по ул. Барнаульской появился небольшой
магазинчик "Атлант". Так чисто для жителей ближних домов. Что б не
бежать в АТБ за хлебом, солью и т.п. Магазинчик маленький но уютный, в котором
по мелочи но есть практически все что нужно из продуктов питания. Работала в
нем сама хозяйка. Был кто то и на подмене. Все друг друга знали как минимум в
лицо, знаю что была даже долговая тетрадка - до получки. Часто жена посылала туда ребенка если чего к
столу не хватает. И ни когда чего не свежего не подсунут.
И вот где то
больше года назад хозяйка толи в аренду сдала, толи продала не знаю. Знаю что
за границу уехала. И все поменялось. То что продавцам стало нельзя доверять -
ладно, ассортимент подусох - тоже ладно. Ведь сколько лет - дело привычки, все
равно ходим в "свой" магазин. Даже то что паленкой из подполы
торговать начали - тоже ваше дело. Давно не заходил и вот вчера жена позвонила
и сказала что б по дороге с работы купил хлеба.
Захожу в "Атлант"
запах, извините, не продуктовый. Стоит
ребенок, видимо мама за хлебом послала. И стоят дяди, не пьющие такие. А тетя
продавщица их на разлив обслуживает. Все в моем сознании перевернулось, вышел и
пошел в АТБ. Вот так вот.
Маленький, уютный
магазинчик "Атлант" на Барнаульской, годами зарабатывающий себе
репутацию, превратился в банальный ГЕНДЕЛЬ.
Хочу обратиться к
новым владельцам (или арендаторам) - Вам самим не противно? Во что вы превратили магазин?
Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
Ви хочете сказати що в Спасо Преображенському Соборі або в інших ніхто не молиться за душі загиблих українських воїнів??? а Ви там давно були??? чи Ви думаєте що Святі Отці МП сплять і бачать уві сні як би його рашку притягти??? то Ви помиляєтесь.
Не треба мены приписувати те що я не говорив! 1. Я написав що обговорень не треба 2. Хочете обговорювати, то обговорюйте не законно встановлені споруди 3, Це буде КАПЕЛАНСЬКИЙ Храм УПЦ КП....То му і пишу, що це для воїнів АТО! Всі інші Ваші дописи - це Ваша уява, а не мої думки!
Не понял Анатолия Василича насчет рукоприкладства, для кого "добре"--для жителей, или для газовых бандитов? А вообще-то мелко пашут покровчане, как говорится, если падать в грязь--так с доброго коня, брали бы в заложники сразу Гройсмана, или хотя бы слугу всех господ Вовка. В нормальных городах уже решением депутатских сессий возвращают себе газовые сети, и теперь там к чужой собственности газовым баронам руки тянуть опасно, могут и отрубить. На законных основаниях.
Обговорювання , згідно Законодавства України, в данному випадку не треба.. А як що бажаєте обговорювати, то будь ласка: почніть з десятка не законно поставлених храмів УПЦ МП в місті. Капеланський храм буде встановлений згідно всіх вимог законодавства. Хлопці, які загинули за цю землю, яки захищали цю землю..заслуговують на клаптик землі для храму, де за їх душі будуть молитися..
Ви хочете сказати що в Спасо Преображенському Соборі або в інших ніхто не молиться за душі загиблих українських воїнів??? а Ви там давно були??? чи Ви думаєте що Святі Отці МП сплять і бачать уві сні як би його рашку притягти??? то Ви помиляєтесь. Прийдіть на свято Пасхи до собору, подивіться які свята влаштовують для дітей і якою мовою, подивіться і в архіві . Щодо законності - я не думаю що каплички ставились за принципом *де хочу там і ставлю*, на це були якісь дозволи.
Цитата: Копчик С.
Я не розумію, до чого тут комбінати? Може ще про космонавтику поговоримо? Люди за свої гроші і в свій особистий час зібралися і провели толоку! Нам треба ще і комбінати підняти з руїн? Починайте, ми підтримаємо! :)
відповідь була для сергіоко стосовно молокозаводу і толоки ніяк не стосувалась
Цитата: Копчик С.
Нам треба ще і комбінати підняти з руїн?
так, треба, 25 -30 років назад Нікополь був стратегічним містом, а зараз доживає свого віку але підіймати маємо разом - громадою
Вот мне интересно, это место для строительства с жителями обсуждалось ?
Обговорювання , згідно Законодавства України, в данному випадку не треба.. А як що бажаєте обговорювати, то будь ласка: почніть з десятка не законно поставлених храмів УПЦ МП в місті. Капеланський храм буде встановлений згідно всіх вимог законодавства. Хлопці, які загинули за цю землю, яки захищали цю землю..заслуговують на клаптик землі для храму, де за їх душі будуть молитися..
Цитата: SergioKo
А разрушенный молокозавод слабо восстановить?
Починайте, а ми допоможемо! А то всі розумні казати що робити! Коли почнете роботи на молокозаводі? Врахуйте тільки, що він приватний...І навіть заробляє на автостоянці та здачі в оренду приміщень!
Цитата: Василий
А комбінати? Та кому вони потрібні, це ж нові робочі місця, податки в місцевий бюджет, нащо воно кому треба, це ж довгострокові капіталовкладення, а влада яка приходить на кілька років хоче увірвати сьогодні.
Я не розумію, до чого тут комбінати? Може ще про космонавтику поговоримо? Люди за свої гроші і в свій особистий час зібралися і провели толоку! Нам треба ще і комбінати підняти з руїн? Починайте, ми підтримаємо! :)
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Команды начали борьбу с нуля, предстояло сыграть 5 туров.
"Аватары" снова как и в 11 туре отбора встретились с "Миражем" снова ничья 2-2 хотя на 2ой доске в начале Игорь стоял предпочтительней Олега Тихонова. Остальные команды тоже сыграли 2-2.Интрига сохранялась.
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