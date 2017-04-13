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Жизнь города / Перемога нікопольської школярки в Києві (Сегодня, 09:15)

З 07 по 10 квітня 2017 року у м.Києві відбувся ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України у відділенні літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства.

    Дніпропетровську область у секції «Літературна творчість» представляла учениця КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9» Костюченко Анастасія, яка презентувала високому журі ( науковцям Київського національного університету ім.М. Драгоманова, Київського національного університету ім. Т.Шевченка) власну збірку оповідань «Синя птаха».
 
 Перемога нікопольської школярки в Києві
Перемога нікопольської школярки в Києві

Анастасія гідно захистила свою роботу, на високому рівні написала базовий компонент (контрольну роботу з української мови та літератури) і отримала високу оцінку журі, виборовши серед 20 областей України, які брали участь у конкурсі, ІІІ місце!!! На урочистій церемонії  закриття конкурсу Костюченко А. отримала  диплом переможця та цінні подарунки, які їй вручили  третій Президент України Віктор Ющенко і поет, перекладач, літературний критик, Герой України Дмитро Павличко.

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
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    • Копчик С. 13.04.2017
      У місті буде своя Українська П ... (11)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Ви хочете сказати що в Спасо Преображенському Соборі або в інших ніхто не молиться за душі загиблих українських воїнів??? а Ви там давно були??? чи Ви думаєте що Святі Отці МП сплять і бачать уві сні як би його рашку притягти??? то Ви помиляєтесь.

      Не треба мены приписувати те що я не говорив!
      1. Я написав що обговорень не треба
      2. Хочете обговорювати, то обговорюйте не законно встановлені споруди
      3, Це буде КАПЕЛАНСЬКИЙ Храм УПЦ КП....То му і пишу, що це для воїнів АТО!
      Всі інші Ваші дописи - це Ваша уява, а не мої думки!
    • Палыч 13.04.2017
      Жители Покрова взяли в заложни ... (5)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Не понял Анатолия Василича насчет рукоприкладства, для кого "добре"--для жителей, или для газовых бандитов? А вообще-то мелко пашут покровчане, как говорится, если падать в грязь--так с доброго коня, брали бы в заложники сразу Гройсмана, или хотя бы слугу всех господ Вовка. В нормальных городах уже решением депутатских сессий возвращают себе газовые сети, и теперь там к чужой собственности газовым баронам руки тянуть опасно, могут и отрубить. На законных основаниях.
    • Алексей Савченко 13.04.2017
      НАШІ ГРОШІ: У Нікополі відразу ... (4)
      Алексей Савченко-С„РѕС‚Рѕ
      Это когда было-то?
    • Василий 12.04.2017
      У місті буде своя Українська П ... (11)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Обговорювання , згідно Законодавства України, в данному випадку не треба.. А як що бажаєте обговорювати, то будь ласка: почніть з десятка не законно поставлених храмів УПЦ МП в місті. Капеланський храм буде встановлений згідно всіх вимог законодавства. Хлопці, які загинули за цю землю, яки захищали цю землю..заслуговують на клаптик землі для храму, де за їх душі будуть молитися..

      Ви хочете сказати що в Спасо Преображенському Соборі або в інших ніхто не молиться за душі загиблих українських воїнів??? а Ви там давно були??? чи Ви думаєте що Святі Отці МП сплять і бачать уві сні як би його рашку притягти??? то Ви помиляєтесь. Прийдіть на свято Пасхи до собору, подивіться які свята влаштовують для дітей і якою мовою, подивіться і в архіві .
      Щодо законності - я не думаю що каплички ставились за принципом *де хочу там і ставлю*, на це були якісь дозволи.
      Цитата: Копчик С.
      Я не розумію, до чого тут комбінати? Може ще про космонавтику поговоримо?
      Люди за свої гроші і в свій особистий час зібралися і провели толоку! Нам треба ще і комбінати підняти з руїн? Починайте, ми підтримаємо! :)

      відповідь була для сергіоко стосовно молокозаводу і толоки ніяк не стосувалась
      Цитата: Копчик С.
      Нам треба ще і комбінати підняти з руїн?

      так, треба, 25 -30 років назад Нікополь був стратегічним містом, а зараз доживає свого віку
      але підіймати маємо разом - громадою
    • Копчик С. 12.04.2017
      У місті буде своя Українська П ... (11)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Максим Костенко
      Вот мне интересно, это место для строительства с жителями обсуждалось ?

      Обговорювання , згідно Законодавства України, в данному випадку не треба.. А як що бажаєте обговорювати, то будь ласка: почніть з десятка не законно поставлених храмів УПЦ МП в місті. Капеланський храм буде встановлений згідно всіх вимог законодавства. Хлопці, які загинули за цю землю, яки захищали цю землю..заслуговують на клаптик землі для храму, де за їх душі будуть молитися..
      Цитата: SergioKo
      А разрушенный молокозавод слабо восстановить?

      Починайте, а ми допоможемо! А то всі розумні казати що робити! Коли почнете роботи на молокозаводі? Врахуйте тільки, що він приватний...І навіть заробляє на автостоянці та здачі в оренду приміщень!
      Цитата: Василий
      А комбінати? Та кому вони потрібні, це ж нові робочі місця, податки в місцевий бюджет, нащо воно кому треба, це ж довгострокові капіталовкладення, а влада яка приходить на кілька років хоче увірвати сьогодні.

      Я не розумію, до чого тут комбінати? Може ще про космонавтику поговоримо?
      Люди за свої гроші і в свій особистий час зібралися і провели толоку! Нам треба ще і комбінати підняти з руїн? Починайте, ми підтримаємо! :)
    • Копчик С. 12.04.2017
      "Дед бы в гробу перевернулся ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Все эти барыги, разных мастей, приходят к памятникам позировать и пиариться!Никаких душевных порывов и моральных принципов у них нет.
    • Василий 12.04.2017
      У місті буде своя Українська П ... (11)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      ,Шановний "Василь" погано, що Ви не вбачаете різницю між православними конфесіями УПЦ МП І УПЦ КП. Я цю різницю помітив давно, ще до появи в місті першого храму УПЦ КП.

      Так я Вас і прошу, просвітіть мене будь-ласка, а Ви просто відписались...
    • Копчик С. 12.04.2017
      Российские пограничники не зна ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Чума на весь их род!... :)
    • AG55 12.04.2017
      Жители Покрова взяли в заложни ... (5)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      добре, що обійшлось без рукоприкладства.

      Як на мене то треба було таки трiшечки навалять,так,для профiлактики
    • Анатолій Сиротенко 12.04.2017
      У місті буде своя Українська П ... (11)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      ,Шановний "Василь" погано, що Ви не вбачаете різницю між православними конфесіями УПЦ МП І УПЦ КП. Я цю різницю помітив давно, ще до появи в місті першого храму УПЦ КП.
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