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город Покров / Жители Покрова взяли в заложники работников Горгаза (видео) (Вчера, 23:49)
Вниманию центральных ТВ. Сегодня ночью, отчаявшиеся жители Покрова взяли в заложники работников Горгаза, как говориться - на месте преступления. Как по другому можно бороться с беспределом монополиста и его прихвостней?
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: город Покров » Просмотров: 62 » Комментариев:0
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