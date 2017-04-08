Нікопольські поліцейські під час рейду знову виявили неліцензійний алкоголь (фото)

Отримавши інформацію від читачів сайту Газета " ГОРОД Никополь”, про торгівлю в центрі міста нелегальним алкоголем, поліцейські провели рейд під час якого склали два адміністративних протоколи.









Так, 7 квітня дільничні інспектори Нікопольського відділу поліції виявили в металевій ятці біля будинку по вул. Каштанова,51 в районі площі Незалежності за ринком "Ранок ” продаж алкогольних напоїв без відповідної ліцензії на розлив. А також виявили роздрібну торгівлю сигаретами поштучно. За даним фактом було складено два адміністративні протоколи за ч.1 ст.156 КупАП за продаж алкоголю без ліцензії та ч.3 ст.156 КупАП за торгівлю сигаретами.





Такі рейди поліція буде проводити й надалі.

Нікопольська поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про будь-які факти торгівлі спиртними напоями або тютюновими виробами без відповідних документів чи торгівлю алкоголем в розливному вигляді до місцевих відділів поліції або за телефоном «102» 0663317423 або електронною поштою gogumwd@gmail.com

Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області

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