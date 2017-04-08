|
Криминал / Нікопольські поліцейські під час рейду знову виявили неліцензійний алкоголь (фото) (Вчера, 15:46)
Отримавши інформацію від читачів сайту Газета " ГОРОД Никополь”, про торгівлю в центрі міста нелегальним алкоголем, поліцейські провели рейд під час якого склали два адміністративних протоколи.
Так, 7 квітня дільничні інспектори Нікопольського відділу поліції виявили в металевій ятці біля будинку по вул. Каштанова,51 в районі площі Незалежності за ринком "Ранок ” продаж алкогольних напоїв без відповідної ліцензії на розлив. А також виявили роздрібну торгівлю сигаретами поштучно. За даним фактом було складено два адміністративні протоколи за ч.1 ст.156 КупАП за продаж алкоголю без ліцензії та ч.3 ст.156 КупАП за торгівлю сигаретами.
Такі рейди поліція буде проводити й надалі.
Нікопольська поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про будь-які факти торгівлі спиртними напоями або тютюновими виробами без відповідних документів чи торгівлю алкоголем в розливному вигляді до місцевих відділів поліції або за телефоном «102» 0663317423 або електронною поштою gogumwd@gmail.com
Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:
В контакте, twitter, facebook, Однокласники, Google +, Мой мир, livejournal, Канал на youtube
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 615 » Комментариев:3
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
• Личный кабинет
• Новости по разделам
• Мы в соцсетях
• Популярное
• Обзоры
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та Військова прокуратура звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією повернутися на військову службу і добровільно звернутися до найближчого органу Військової служби правопорядку або Військової прокуратури із зізнанням та поясненнями причини відсутності на військовій службі.
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
|
На правах рекламмы Полезно
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...
Горячая линия
влажность:
давление:
ветер:
Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
Copyright © WEBoss.Net & Delphi
События Все события в городе и не только
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Спорт Живая лента всего мира
1 апреля 2017 г. городе Днепр прошел чемпионат области по Тайкан каратэ. В нем приняли участие спортсмены из Днепра, Никополя, Покрова, Новомосковска, Николаева, Грушевки, Подгороднее.
Показать все теги