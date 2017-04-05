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В области / Несовершеннолетние перерезали горло сверстнику (Вчера, 12:56)

В Днепропетровской области 14-летнему парню перерезали горло и воткнули нож в спину. 

 
Об этом Хроника.инфо узнала из сообщения в Facebook написала заместитель директора департамента, начальник управления молодежи, внешкольного образования и национально-патриотического воспитания департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета Дарья Белая.

Мальчик находится в тяжелом состоянии. Ему уже сделали пару операций, он находится в реанимации. 

Правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которых подозревают в нападении на 14-летнего парня.

Ребята признались, что спланировали нападение на сверстника заранее. Они зашли к нему во двор и попросили напиться. 

Когда жертва отвернулся, один из нападавших, ранее судимый за кражу 16-летний парень, взял кирпич и ударил его по голове. 

Уже в доме его связали кабелем, начали бить и нанесли несколько ударов кухонным ножом.

Подумав, что парень умер, малолетние преступники забрали из дома монитор, системный блок, другие комплектующие, и покинули место преступления. 

Источник: hronika.info
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В области » Просмотров: 1226 » Комментариев:0

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      Щоб купляти ліжечко, щоб виховувати, годувати, навчати дітей до 18 років ( а не трьох) треба щоб батьки мали стабільну та високу зарплату!!! Все інше, це допоміжні речі і не змінять ситуацію.
    • Benny Hill 05.04.2017
      Андрій Шипко звернувся до Уряд ... (3)
      Benny Hill-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Шалені виплати при народженні дитини - це добре, але інколи приводить до негативного ефекту. Скільки випадків, коли народжують для того, щоб жити за ці гроші...і на саму дитину лишається мізер. А скільки кидають дітей, скільки асоціальних родин!

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      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Шалені виплати при народженні дитини - це добре, але інколи приводить до негативного ефекту. Скільки випадків, коли народжують для того, щоб жити за ці гроші...і на саму дитину лишається мізер. А скільки кидають дітей, скільки асоціальних родин!
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      А поки, судячи з декларацій, народжувати можуть лише родини депутатів та чиновників! А готівки у кожного депутата стільки, що він може утримувати всі родини в області!
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