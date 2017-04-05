Цитата: Benny Hill

Це робота соціальних працівників які повинні Здійснювати контроль за умовами утримання і виховання дітей, які проживають в складних життєвих обставинах у батьків, що не забезпечують належних умов виховання, а виплати піднімати потрібно,зараз тільки дитяче ліжко стартує від 2000 грн)))

Який контроль?! Ви впевнені що вони здатні контролювати?! Може всіх циганок проконтролюють..?! Який вплив вони мають та важилі вирішення питань? Забрати дитину в дитячий будинок? Три роки мати буде пропивати гроші, а на четвертий віддасть знову на шию держави! Я вже не кажу про психичну травму дитині.Щоб купляти ліжечко, щоб виховувати, годувати, навчати дітей до 18 років ( а не трьох) треба щоб батьки мали стабільну та високу зарплату!!! Все інше, це допоміжні речі і не змінять ситуацію.