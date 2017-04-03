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В Украине / Почему абонплата за газ - это махинация в стиле Остапа Ибрагимовича (Вчера, 18:07)

Про "абонплату за газ" все-таки напишу. Тема вроде бы понятная, но и в более очевидных темах мы умудряемся блуждать как ежик в трех соснах.


 
С удивлением прочитал в одном треде, что "абонплата за газ", внезапно внедренная НКРЕ, это требование ЕС и вообще так и должно быть. Ничего подобного.

Вернее, по форме это похоже на элемент рынка газа, который и требует внедрить ЕС, но по сути - махинация в стиле Остапа Бендера. Давайте разберемся на понятном примере.

Вот есть операторы кабельного телевидения (или интернет-провайдеры, не суть). Чаще всего в больших городах есть несколько компаний, которые конкурируют между собой.

Поэтому каждый житель может покрутить носом, отказаться от услуг одного оператора и перейти к другому. И это другой оператор затянет к вам в квартиру кабель и вы получите услугу на лучших условиях (иначе зачем переподключались).

А теперь представьте, что кабельная система в городе только одна. Другую проложить нельзя, а иметь возможность менять оператора хочется. Как в таких условиях рынок устроить?

Если одна компания будет владеть этим кабелем и она же будет поставлять услугу тв/инета, то очевидно, что рынка не выйдет - другие компании она в кабель просто не пустит. Или предложит условия, далекие от конкурентных.

Так как поступить?

Просто. Нужно разделить услугу поддержания кабеля в работоспособном состоянии и услугу тв/интернета. Одни будут смотреть, чтобы кабель не сожрали крысы, а другие - показывать вам кино. Причем компании эти должны быть не связаны между собой "родственными узами".

Кто должен платить первой компании, которая за кабелем следит? Варианта два:

1) Вы платите. В этом случае у вас две платежки - одна "за подключение", вторая - за тв/интернет.

2) Сам оператор платит. В этом случае у вас одна платежка, просто часть денег из нее вторая компания перечисляет первой.

А теперь вернемся к газу.

То, что нам пытаются втюхать - по форме напоминает пункт 1) - те, у кого есть в квартире газ, должны теперь платить за две разные услуги.

Но по сути рынка-то никакого не появляется.

Разве вы теперь сможете отказаться от услуг своего газовщика и подключиться к другому? Нет. Есть один поставщик и выбрать что-то лучшее нельзя.

Разве поддерживают функционирование газораспределительных сетей и поставляют газ независящие друг от друга компании? Нет. Имеем набор компаний и их подразделений, которые занимаются и тем и другим.

Самое смешное, что ныне частные облгазы получили в пользование от государства эти самые сети и ничего за их эксплуатацию государству не платят.

Итого: вы все так же на безальтернативной основе будете платить одной и той же компании деньги. Но теперь по двум пунктам и, вероятно, больше.

Это рынок? Нет, это не рынок. Это херня на постном масле.

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 574 » Комментариев:3

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    Одного не могу понять, почему сумма абонплаты фиксированная и зависит от пропускной способности счетчика, а не от количество пропускаемого по трубе газа. К примеру для юридических лиц рынок газа открыт уже давно и каждый завод вправе сам выбирать поставщика газа. И платежки там две: 1-я за газ как за товар, 2-я - за транспортировку этого газа, обслуживание и пользование газопроводом. Вот только сумма во 2-й платежке зависит от количества потребленного газа, грн./куб.м. И если, скажем завод в простое и не потребил не куба газа, то и за пользование газопроводом он не платит. А за что? Так почему же быту предлагают абонплату? Я вчера посчитал, для Никополя, со счетчиком G4 абонплата составит 125,33 грн. с НДС. Я, к примеру, использую газ лишь для приготовление еды, в месяц накручиваю 3-4 куба (20-27 грн.), а абонплаты отдай 125???
    Зашел вчера на сайт 104 почитать информацию. Так они сами себе противоречат. В одной статье указывается, что в тарифе 6,879 грн.: 6,00 грн. это цена газа, а 0,879 грн. - это цена транспортировки и обслуживания газопроводов. И тут же в этой статье указывается, что решением комиссии с 1 апреля убирается стоимость транспортировки (0,879 грн.), газ будет стоить 6,00 грн. и вводится абонплата. И указывается формула для расчета покаждому региону и счетчику. Так подождите, господа-товарищи, не вопрос, я согласен платить два счета за газ по 6 грн. за куб и отдельно за транспортировку по 0,879 грн. за куб. С какого яху 125,33 ???
    • +3

    Hаписал: Вчера, 19:34 Анатолій Сиротенко, Комментариев: 903, Новостей: 1 Пользователь offline
    Згоден з тими експертами, що вказують на те, що плату за транспортуваня газу повині платити тільки ті особи, які підключаються до магістральних мереж транспортувати свій газ, що видобувають. Користувачі побутового газу за транспортуваня платити не повині. Повині платити газодобувні компанії, а не побутові користувачі.
    • +2

    Hаписал: Вчера, 22:49 Василий, Комментариев: 862, Новостей: 3 Пользователь offline
    Поговоріть, може легше стане
    • 0

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    • Василий 03.04.2017
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      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Поговоріть, може легше стане
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    • Анатолій Сиротенко 03.04.2017
      Почему абонплата за газ - это ... (3)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Згоден з тими експертами, що вказують на те, що плату за транспортуваня газу повині платити тільки ті особи, які підключаються до магістральних мереж транспортувати свій газ, що видобувають. Користувачі побутового газу за транспортуваня платити не повині. Повині платити газодобувні компанії, а не побутові користувачі.
    • Музыченко 03.04.2017
      Почему абонплата за газ - это ... (3)
      Музыченко-С„РѕС‚Рѕ
      Одного не могу понять, почему сумма абонплаты фиксированная и зависит от пропускной способности счетчика, а не от количество пропускаемого по трубе газа. К примеру для юридических лиц рынок газа открыт уже давно и каждый завод вправе сам выбирать поставщика газа. И платежки там две: 1-я за газ как за товар, 2-я - за транспортировку этого газа, обслуживание и пользование газопроводом. Вот только сумма во 2-й платежке зависит от количества потребленного газа, грн./куб.м. И если, скажем завод в простое и не потребил не куба газа, то и за пользование газопроводом он не платит. А за что? Так почему же быту предлагают абонплату? Я вчера посчитал, для Никополя, со счетчиком G4 абонплата составит 125,33 грн. с НДС. Я, к примеру, использую газ лишь для приготовление еды, в месяц накручиваю 3-4 куба (20-27 грн.), а абонплаты отдай 125???
      Зашел вчера на сайт 104 почитать информацию. Так они сами себе противоречат. В одной статье указывается, что в тарифе 6,879 грн.: 6,00 грн. это цена газа, а 0,879 грн. - это цена транспортировки и обслуживания газопроводов. И тут же в этой статье указывается, что решением комиссии с 1 апреля убирается стоимость транспортировки (0,879 грн.), газ будет стоить 6,00 грн. и вводится абонплата. И указывается формула для расчета покаждому региону и счетчику. Так подождите, господа-товарищи, не вопрос, я согласен платить два счета за газ по 6 грн. за куб и отдельно за транспортировку по 0,879 грн. за куб. С какого яху 125,33 ???
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