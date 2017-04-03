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В Украине / Почему абонплата за газ - это махинация в стиле Остапа Ибрагимовича (Вчера, 18:07)
Про "абонплату за газ" все-таки напишу. Тема вроде бы понятная, но и в более очевидных темах мы умудряемся блуждать как ежик в трех соснах.
С удивлением прочитал в одном треде, что "абонплата за газ", внезапно внедренная НКРЕ, это требование ЕС и вообще так и должно быть. Ничего подобного.
Вернее, по форме это похоже на элемент рынка газа, который и требует внедрить ЕС, но по сути - махинация в стиле Остапа Бендера. Давайте разберемся на понятном примере.
Вот есть операторы кабельного телевидения (или интернет-провайдеры, не суть). Чаще всего в больших городах есть несколько компаний, которые конкурируют между собой.
Поэтому каждый житель может покрутить носом, отказаться от услуг одного оператора и перейти к другому. И это другой оператор затянет к вам в квартиру кабель и вы получите услугу на лучших условиях (иначе зачем переподключались).
А теперь представьте, что кабельная система в городе только одна. Другую проложить нельзя, а иметь возможность менять оператора хочется. Как в таких условиях рынок устроить?
Если одна компания будет владеть этим кабелем и она же будет поставлять услугу тв/инета, то очевидно, что рынка не выйдет - другие компании она в кабель просто не пустит. Или предложит условия, далекие от конкурентных.
Так как поступить?
Просто. Нужно разделить услугу поддержания кабеля в работоспособном состоянии и услугу тв/интернета. Одни будут смотреть, чтобы кабель не сожрали крысы, а другие - показывать вам кино. Причем компании эти должны быть не связаны между собой "родственными узами".
Кто должен платить первой компании, которая за кабелем следит? Варианта два:
1) Вы платите. В этом случае у вас две платежки - одна "за подключение", вторая - за тв/интернет.
2) Сам оператор платит. В этом случае у вас одна платежка, просто часть денег из нее вторая компания перечисляет первой.
А теперь вернемся к газу.
То, что нам пытаются втюхать - по форме напоминает пункт 1) - те, у кого есть в квартире газ, должны теперь платить за две разные услуги.
Но по сути рынка-то никакого не появляется.
Разве вы теперь сможете отказаться от услуг своего газовщика и подключиться к другому? Нет. Есть один поставщик и выбрать что-то лучшее нельзя.
Разве поддерживают функционирование газораспределительных сетей и поставляют газ независящие друг от друга компании? Нет. Имеем набор компаний и их подразделений, которые занимаются и тем и другим.
Самое смешное, что ныне частные облгазы получили в пользование от государства эти самые сети и ничего за их эксплуатацию государству не платят.
Итого: вы все так же на безальтернативной основе будете платить одной и той же компании деньги. Но теперь по двум пунктам и, вероятно, больше.
Это рынок? Нет, это не рынок. Это херня на постном масле.
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 574 » Комментариев:3
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