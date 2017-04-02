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Позитив / Сатира / Юмор / Виктор Артеменко: Всех с Первым Апреля! С днем смеха и розыгрышей (видео) (Вчера, 12:46)

Виктор Артеменко: Всех с Первым Апреля! С днем смеха и розыгрышей (видео) 
Извините, но просто почему то не смешно мне сегодня, и розыгрыши какие лезут в голову, какие планировал имеют какой то грустный оттенок. Но навевать и на вас такое настроение было бы не правильно потому предлагаю вспомнить лучшие, на мой взгляд, розыгрыши прошлых лет, а на будущее обещаю исправиться.
 
По моему мнению на первом месте остается: 
 - 1 апреля 2011 года - В Никополе теперь свой вертолет - Презентация КП«Никополь-спецтранс» 
  
Про  «Социальное» такси тоже супер
- 1 апреля 2013 года - «Социальное» такси в Никополе

Ну и эти тоже неплохо, на самом деле
- 1 апреля 2012 года - " НИКОПОЛЬСКИЙ ИСПОЛКОМ СДАДУТ В  АРЕНДУ." 
 

- 1 апреля 2016 года Проект "Відкрита влада" і в Нікополі 

 
Буду рад если смог поднять Вам настроение!
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Позитив / Сатира / Юмор » Просмотров: 386 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Вчера, 18:07 Александр Рыбаков, Комментариев: 2232, Новостей: 95 Пользователь offline
    Розыгрыш прошлого года . Участники ; Я -объект для розыгрыша....Место - Никополь. Заказчик - Вадим Колесник. Участники ОБЛ ГАИ, Больница , операторы и фотографы. Утром еду в спортзал. Останавливают две машины , Гаи не местное..Документы ....От вас запах...Крики ; "Я не пью !!!" не проходят ...Вы не можете вести авто....Всем караваном в больницу...Берут кровь ...Анализ показывает , что превышение алкоголя в крови в разы....Все снимается.......Цветы , шампанское....Я в шоке....... Реально поверил... В этом году все было круче.........Но пока секрет.....
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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • AG55 02.04.2017
      Нехай депутати бачать (1)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      тупое стадо-легко управляемое
    • Алексей Вайс 01.04.2017
      Громадське радіо: В Никополі, ... (19)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      В " цивилизованных странах " бродячих и безхозных совсем нет. А если и заблукает какая то псина в пиндосии или германии, то её сразу на кукан . Подержат недельку, и если никто не заинтересуется - к праотцам. И дело с концом. Правда видел с чипами в турции. Но там оставляют и выпускают всех таких холёных и красивых, а остальных - рюсським на котлеты.
    • Александр Рыбаков 01.04.2017
      Виктор Артеменко: Всех с Первы ... (1)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Розыгрыш прошлого года . Участники ; Я -объект для розыгрыша....Место - Никополь. Заказчик - Вадим Колесник. Участники ОБЛ ГАИ, Больница , операторы и фотографы. Утром еду в спортзал. Останавливают две машины , Гаи не местное..Документы ....От вас запах...Крики ; "Я не пью !!!" не проходят ...Вы не можете вести авто....Всем караваном в больницу...Берут кровь ...Анализ показывает , что превышение алкоголя в крови в разы....Все снимается.......Цветы , шампанское....Я в шоке....... Реально поверил... В этом году все было круче.........Но пока секрет.....
    • Анатолій Сиротенко 01.04.2017
      СОСТОЯЛАСЬ 17-Я СЕСИЯ НИКОПОЛЬ ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Якщо коротко, то депутати на сесії покращили свое перебуваня в депутатському корпусі. Мінімальна опозиційність знищуеться нараз. Місцева влада стає все "прозорішою і прозорішою".
    • Алексей Вайс 01.04.2017
      Після звернення “СтопКору” мер ... (3)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      СтопКор - школа коррупционеров. В очередь стают. Так хотят, аж облызуються.
      Я знаком с одним таким из Марганца.
      Когда всё это затевалось, ездил в Киев на собеседование.
      И мне предлагал.
      За пять тысяч гривен.
    • Vail 01.04.2017
      Громадське радіо: В Никополі, ... (19)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Дети в в страхе и панике не всегда вспоминают, что надо и не надо делать в той или иной ситуации.
    • Emelya 01.04.2017
      Громадське радіо: В Никополі, ... (19)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Мне кажется, бродячие собаки будут всегда. Даже если их уничтожат в городе, прибегут новые из пригородов и сёл. Да и двуногие сучьиства, бывает, выкидывают на улицу надоевшую живую мягкую игрушку.
      Цитата: Vail
      Я неоднократно становился свидетелем нападения собак на детей

      Мне в детстве объясняли, как вести себя с собаками. Если бежит мимо, пусть бежит. Если направляется ко мне, даже если хозяин недалеко, замедляю ход, можно остановиться, руками не махать, как правило, понюхает и бежит дальше. Если гавкает, злобствует, делаю вид, что поднимаю что-то с земли и бросаю в неё, пугается и отбегает. Если я остановился, а собака большая и не отстаёт (если их несколько, основное внимание на главную), не спеша, не дёргаясь, обхожу её "территорию". Не поворачиваться к ней спиной и не бежать. Нелишне держать между собой и собакой портфель или сумку.
    • Копчик С. 31.03.2017
      Після звернення “СтопКору” мер ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Позитивна інформація, погано, що тільки під тиском громацькості йде ця боротьба з корупцією, а хто зобов'язаний це робити по своїм службовим обов'язкам цього не робить належним чіном.

      В Нікополі, вчора на сесії, депутати (29 детіпутов) показали справжнє обличчя: 1. знищили Громадську Спостережну Раду. 2. Вивели зі складу Виконкому 5 чоловік від громадськості, а ввели ще двух заступників мера. Тепер там всі "свої". 3. Порушили закон про корупцію призначивши заступником мера який буде опікатись УЖКХ, людину яка має бізнес в сфері УЖКХ.
      Не бачу сенсу на далі, тратити свій час на громадську роботу. Їм по барабану думка громади.
      Діяти треба через суди та нормальних прокурорів ( таких не багато, але є)
      Або чекати часу, коли народ допече і тоді вішати та стріляти.. Невже можновладці не розуміють, що крокують до таких часів!!!???
      Це самий гірший варіант, але в історії прикладів багато. Потім не кажіть, що не попереджали!!!
    • Копчик С. 31.03.2017
      Андрей ШИПКО: Министерство эко ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      А чому без цих предосторог реформували медицину в Дніпропетровській області і місті Нікополі при Януковичу і губернаторі Вілкулу.

      :) Було би смішно читати, як би люди не помирали від відсутньої належної медичної допомоги.
      І цей " великий реформатор" який допомагав впроваджувати Вілкулу під прапорами Партії Регіонів, недолугу медичну реформу ( а по факту тупе скорочення), тепер пише:
      Цитата: "Вот почему я занимаю следующую позицию:
      – нельзя проводить никакие структурные изменения, пока народу Украины и медицинской общественности не покажут чёткий и понятный план реформирования...
      – громады и регионы должны получить от МОЗ и правительства гарантии того, что финансирование медицины не будет уменьшено;
      – медики должны иметь гарантии сохранения рабочих мест, и сохранения работы, соответствующей их квалификации;..."
      І не слова про провальну реформу в 2012 році під керівництвом Шипко!
      І не слова про те, що він пропонує сьогодні! Лише загальні слова як не передвиборчому митингу! Дуже шкода! Шкода, що люди знову обирають їх, по суті свої катів : вони не створюють нічого нового, а тільки руйнують та розкрадають! І ще мають наглість писати на ці теми!
      На жаль, рівень медицинского сервісу на пряму залежить від економічного рівня та рівня життя українців. Не може бути гарного обслуговування, як що людина не може за нього заплатити або купити ліки!
      Тому поки не зміниться рівень життя, говорити про якісну медицину не можна!
      Треба створити умови для великих інвестицій, а це нові робочі місця, нові доходи для людей, нові надходження в пенсійний фонд, нові податки..
      Але про які інвестиції можна говорити, коли звичайний народний депутат Шипко має тільки готівкою приблизно 100 мільйонів. Де взяв, це інша розмова.. Але чому він не вкладає в нашу державу?! А скільки у нього в офшорах? А де лікується цей "переживающий" депутат: у нас чи за кордоном?!
      Лицемірство - це їх обличчя!
    • Vail 31.03.2017
      Громадське радіо: В Никополі, ... (19)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Я неоднократно становился свидетелем нападения собак на детей идущих в школу, если бы не взрослые неизвестно как бы все закончилось. За бегающими людьми, также кидаются собаки неожиданно, за едущими на велосипедах. Если взрослый знает что делать, то дети от испуга начинают бежать. И в последнее время их стало еще больше. Даже наблюдал картину возле школы 24 на стадионе девушке бегая по стадиону вынуждена была прекратить бегать вечером, т.к. собака кидалась на нее.
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