Виктор Артеменко: Всех с Первым Апреля! С днем смеха и розыгрышей (видео) 

Извините, но просто почему то не смешно мне сегодня, и розыгрыши какие лезут в голову, какие планировал имеют какой то грустный оттенок. Но навевать и на вас такое настроение было бы не правильно потому предлагаю вспомнить лучшие, на мой взгляд, розыгрыши прошлых лет, а на будущее обещаю исправиться.

По моему мнению на первом месте остается:

- 1 апреля 2011 года - В Никополе теперь свой вертолет - Презентация КП«Никополь-спецтранс»

Про «Социальное» такси тоже супер - 1 апреля 2013 года - «Социальное» такси в Никополе

Ну и эти тоже неплохо, на самом деле Ну и эти тоже неплохо, на самом деле

- 1 апреля 2012 года - " НИКОПОЛЬСКИЙ ИСПОЛКОМ СДАДУТ В АРЕНДУ."





- 1 апреля 2016 года Проект "Відкрита влада" і в Нікополі



