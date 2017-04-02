Покровчани висадили сосни

На заклик міської влади посадити дерево для рідного дому відгукнулися учні загальноосвітніх закладів та центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, які взяли участь у соціально-екологічній акції з озеленення Покрова.









Так за кілька годин місто поповнилося 400 саджанцями. Зважаючи на те, що переважній більшості насаджень Покрова вже більше 50 років і вони потребують омолодження, то результат вражаючий. Про це говорила з радістю молодь, очікування якої, щоб місто - квітло, а дерева – росли.

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400 саджанців прикрасили бульвар, зеленою брамою з часом деревця піднімуться за пам’ятником Великому Кобзарю, смарагдовим острівцем оживлять територію поблизу дитячого майданчика . Учасники акції вірять, що це не просто мрії, деревам буде надано шанс вирости, містяни зможуть їх вберегти.Учні НВК №1, 2, ліцею, дев’ятой й шостої шкіл, центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів зробили для цього перший важливий крок, дбайливо висадили молоденькі сосни, закріпили їх захисними кілочками. Молодь зазначала: для них це можливість зробити власний внесок у розвиток міста. Що добра справа виховує і згуртовує, підкреслювали вчителі, наголошуючи на важливості акції як у плані озеленення Покрова, так і залучення дітей до ініціатив на благо загального дому.