Покровчани висадили сосни

На заклик міської влади посадити дерево для рідного дому відгукнулися учні загальноосвітніх закладів та центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, які взяли участь у соціально-екологічній акції з озеленення Покрова.
400 саджанців прикрасили бульвар, зеленою брамою з часом деревця піднімуться за пам’ятником Великому Кобзарю, смарагдовим острівцем оживлять територію поблизу дитячого майданчика . Учасники акції вірять, що це не просто мрії, деревам буде надано шанс вирости, містяни зможуть їх вберегти.
Учні НВК №1, 2, ліцею, дев’ятой й шостої шкіл, центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів зробили для цього перший важливий крок, дбайливо висадили молоденькі сосни, закріпили їх захисними кілочками. Молодь зазначала: для них це можливість зробити власний внесок у розвиток міста. Що добра справа виховує і згуртовує, підкреслювали вчителі, наголошуючи на важливості акції як у плані озеленення Покрова, так і залучення дітей до ініціатив на благо загального дому.
Так за кілька годин місто поповнилося 400 саджанцями. Зважаючи на те, що переважній більшості насаджень Покрова вже більше 50 років і вони потребують омолодження, то результат вражаючий. Про це говорила з радістю молодь, очікування якої, щоб місто - квітло, а дерева – росли.
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та Військова прокуратура звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією повернутися на військову службу і добровільно звернутися до найближчого органу Військової служби правопорядку або Військової прокуратури із зізнанням та поясненнями причини відсутності на військовій службі.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Ветеринарная служба действовала согласно Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней, утвержденной Приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.Но наши сердобольные депутаты решили,что виновата ветслужба.Город превращён в свинарник(по словам Фесака, около 200 свиней отказываются принимать на переработку).Где обращения-заявления депутатов к правительству по санитарным нормам содержания скота в жилом городе? На 30-ое января карантин действовал в 20 населенных пунктах в 11 областях. С начала 2012 года было изъято и уничтожено 90 тысяч больных животных. В Украине уже с 2017 года свинина может стать дефицитным товаром из-за вспышки в стране вируса африканской чумы свиней (АЧС). В 2016 году экспорт украинской свинины упал почти в 11 раз — до 5,1 миллиона долларов. В 2015 году этот показатель составлял 54,6 миллиона долларов. 28 марта НКРЕКП приняло решение по взысканию ежемесячной абонплаты за пользование газом.Где обращение к правительству барыг? Короче-ППР(металлурги знают).
В " цивилизованных странах " бродячих и безхозных совсем нет. А если и заблукает какая то псина в пиндосии или германии, то её сразу на кукан . Подержат недельку, и если никто не заинтересуется - к праотцам. И дело с концом. Правда видел с чипами в турции. Но там оставляют и выпускают всех таких холёных и красивых, а остальных - рюсським на котлеты.
Розыгрыш прошлого года . Участники ; Я -объект для розыгрыша....Место - Никополь. Заказчик - Вадим Колесник. Участники ОБЛ ГАИ, Больница , операторы и фотографы. Утром еду в спортзал. Останавливают две машины , Гаи не местное..Документы ....От вас запах...Крики ; "Я не пью !!!" не проходят ...Вы не можете вести авто....Всем караваном в больницу...Берут кровь ...Анализ показывает , что превышение алкоголя в крови в разы....Все снимается.......Цветы , шампанское....Я в шоке....... Реально поверил... В этом году все было круче.........Но пока секрет.....
СтопКор - школа коррупционеров. В очередь стают. Так хотят, аж облызуються. Я знаком с одним таким из Марганца. Когда всё это затевалось, ездил в Киев на собеседование. И мне предлагал. За пять тысяч гривен.
Мне кажется, бродячие собаки будут всегда. Даже если их уничтожат в городе, прибегут новые из пригородов и сёл. Да и двуногие сучьиства, бывает, выкидывают на улицу надоевшую живую мягкую игрушку.
Цитата: Vail
Я неоднократно становился свидетелем нападения собак на детей
Мне в детстве объясняли, как вести себя с собаками. Если бежит мимо, пусть бежит. Если направляется ко мне, даже если хозяин недалеко, замедляю ход, можно остановиться, руками не махать, как правило, понюхает и бежит дальше. Если гавкает, злобствует, делаю вид, что поднимаю что-то с земли и бросаю в неё, пугается и отбегает. Если я остановился, а собака большая и не отстаёт (если их несколько, основное внимание на главную), не спеша, не дёргаясь, обхожу её "территорию". Не поворачиваться к ней спиной и не бежать. Нелишне держать между собой и собакой портфель или сумку.
Позитивна інформація, погано, що тільки під тиском громацькості йде ця боротьба з корупцією, а хто зобов'язаний це робити по своїм службовим обов'язкам цього не робить належним чіном.
В Нікополі, вчора на сесії, депутати (29 детіпутов) показали справжнє обличчя: 1. знищили Громадську Спостережну Раду. 2. Вивели зі складу Виконкому 5 чоловік від громадськості, а ввели ще двух заступників мера. Тепер там всі "свої". 3. Порушили закон про корупцію призначивши заступником мера який буде опікатись УЖКХ, людину яка має бізнес в сфері УЖКХ. Не бачу сенсу на далі, тратити свій час на громадську роботу. Їм по барабану думка громади. Діяти треба через суди та нормальних прокурорів ( таких не багато, але є) Або чекати часу, коли народ допече і тоді вішати та стріляти.. Невже можновладці не розуміють, що крокують до таких часів!!!??? Це самий гірший варіант, але в історії прикладів багато. Потім не кажіть, що не попереджали!!!
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Команда Федерации Тайкан Каратэ приняла участие в Чемпионате Украины среди школьников по Рукопашному бою, который проходил в городе Киев 26 марта 2017 года. Данное мероприятие впервые проводилось по линии министерства образования.
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