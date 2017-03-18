ТРЕХЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ АННЕКСИИ КРЫМА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Признался, наконец, противник Штатов:

"Нам был приказ в те мартовские дни.

Мы с автоматами сгоняли депутатов,

Чтоб руки, падлы, подняли они.

Стояла вся братва в экипировке.

(Сам Путин вякнул: "Это военторг").

Мы падки на бабло, ловкИ и лОвки.

А кто за мир, того отправим в морг.

Центральные российские каналы

Привычно быдлу вешали лапшу.

И смерд крестился в страхе: "Елы-палы!

Я всем доволен здесь и не жужжу.

А что там наверху за нас решили,

Мы примем по привычке "на ура".

Закон извечный – покориться силе,

От правды на Руси не жди добра".

С тех пор ведется: "Разделяй и властвуй!

О, как попы от жизни далеки!.."

И скажет Сатана: "РФ, ну здравствуй!

Ты заслужила – ляжь на угольки!"