 В Никополе обокрали образцовую вокальную студию «РинСен». Нужна помощь!

В ночь с пятницы на субботу 25 февраля неизвестные, выбив окно, проникли в помещение СШ №1 в Никополе, где на сегодняшний день проводит свои репетиции образцовая вокальная студия «РинСен». Напомним, из Дома детского творчества они были вынуждены временно переехать, поскольку там до сих пор не запустили отопление. В школе ансамблю выделили уголок, где и занимались вокалисты.

И именно эта комната стала мишенью преступников.









Когда утром в субботу «ринсеновцы» пришли, испытали настоящий шок. Воры унесли очень важную и ценную для коллектива вещь – ноутбук. В котором находится весь рабочий материал студии.

- Преступника пока не нашли, к сожалению, - говорит руководитель «РинСена» Ирина Ковальская. – И чем больше дней проходит, тем сильнее у меня паника. В этом компьютере ВСЕ! Наши наработки, фонограммы, материал для отчетного концерта… Это караул! Я просто не знаю, что делать, если ноутбук не вернут. Наша работа практически парализована…

Хочется напомнить никопольчанам, что «РинСен» - это настоящая гордость нашего города. Талантливые вокалисты ежегодно прославляют Никополь на различных международных и всеукраинских конкурсах. Ими восхищаются именитые деятели культуры страны, а недавно мы могли увидеть прекрасное выступление наших землячек в телевизионном шоу «Х-Фактор», где они исполнили песню «Океана Ельзи» «Обійми».

«РинСен» очень надеется на то, что полиции удастся найти преступника. Участники коллектива также обращаются ко всем никопольчанам. Возможно, вам будут предлагать купить б/ушный ноутбук с рук, или вы увидите его на сайтах продаж, в ломбардах и т.д. Пожалуйста, сообщите об этом полиции! Это очень-очень важно! Модель IDEAPAD B590GA (blak).

«Ринсеновцы» будут благодарны за массовый репост этой статьи в соцсетях. Заранее спасибо!





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