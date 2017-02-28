 ШТАБ БЛОКАДИ ВИМАГАЄ У ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ОПРИЛЮДНЕННЯ ВСІХ ДОКУМЕНТІВ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ

Штаб Блокади звертається до президента України з вимогою оприлюднити ВСІ документи підписані від імені України у Мінську.

У своєму інтерв'ю заступник міністра у справах окупованих територій Тука заявив, що т. зв. "націоналізація" підприємств ватажками т. н. ЛДНР - порушення Мінських угод.

Раніше народний депутат, співвласник (на паях з Зовнішекономбанком РФ) Алчевського металургійного заводу Тарута заявляв, що "вони (російські найманці) не чіпають наші підприємства, тому що вони прописані у списках Мінська"

Аналізуючи ці висловлювання, а також розуміючи, що без попередньої домовленості з окупаційною владою РФ настільки масштабні торговельні відносини під час війни не можливі, Штаб звертається з вимогами до Президента України:

негайно оприлюднити ВСІ документи які підписані у Мінську особисто президентом чи його представниками, а також представниками країни агресора. Нас цікавить про що ви домовилися з керівництвом РФ в той час, коли ми і наші бойові побратими тримали фронт в Дебальцеве, Широкіно, на Бахмутовской трасі у 2015-2016.

Вимагаємо сказати Народу правду!

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