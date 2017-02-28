ПОЗДРАВЛЯЕМ С БРОНЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ !

Уступив в полуфинале в упорной борьбе мастерам из Днепра, выступающим в суперлиге, ВК « Громадська Сила – Никополь» завоевал бронзовые медали !!!. Капитан команды ВК «« Громадська Сила –Никополь» , Мастер Спорта Украины , Директор коммунального предприятия « Спорт для всех» Андрей Муравчиков – лучший игрок Кубка !









Команда принимала участие в Кубке при поддержке Почетного Гражданина Никополя А. И. Фельдмана , ВОО " Громадська Сила Никополь" и Партии " За Життя " Никопольщина .





25 и 26 февраля в помещении спортивного комплекса «Днепровец» (бывшая «Дзержинка») , при поддержке Каменского городского головы Андрея Белоусова и председателя Днепропетровского областного совета Глеба Прыгунова , проходил Всеукраинский кубковый турнир по волейболу, приуроченный к 85-й годовщине создания Днепропетровской области.

В турнире приняли участие 35 лучших волейбольных команд из Каменского, Днепра, Запорожья, Харькова , Херсона, Одессы, городов и районов Днепропетровской области.

Напомню, что в прошлом году, на подобном турнире, наша никопольская команда « Громадська Сила –Никополь» Завоевала главный трофей - Кубок освобождения среди команд мастеров и привезла его в Никополь !!!.

В этом году, победили всех соперников в своей подгруппе, но жребий и воля хозяев турнира в нарушение положения , свели наших парней в полуфинале со сборной Днепра, в составе которой на площадку против нашей команды вышли ПЯТЬ игроков основного состава команды КП ВК "Дніпро" м. Дніпро, выступающих в Суперлиге и в прошлом году, ставших серебряными призерами чемпионата Украины . Но мы гости , нас пригласили…поэтому спорить на стали и вышли на площадку биться до конца..

Первая партия в тяжелейшей борьбе 26: 24 осталась за никопольчанами , вторую взял Днепр , в третьей партии , также сражаясь до конца , наши парни уступили.

В матче за третье место ВК « Громадська Сила – Никополь» разгромил своих конкурентов со счетом 2:0 и стал бронзовым призером !!!





Лучшим игроком турнира , директоратом признан капитан команды ВК «« Громадська Сила –Никополь» , Мастер Спорта Украины , Директор коммунального предприятия « Спорт для всех» Андрей Муравчиков !!!

В составе команды : капитан команды, Мастер Спорта Украины , Андрей Муравчиков, кандидат в Мастера Спорта Александр Галанин, кандидат в Мастера Спорта Антон Горбунов, кандидат в Мастера Спорта Стас Затуливетер , кандидат в Мастера Спорта Артем Любченко , кандидат в Мастера Спорта Роман Лаврущенко и Виталий Денисенко .

Награды победителям и призерам вручали чемпионы Олимпиады 1980 года Елена Соколовская и Богдан Макуц, Каменский городской голова Андрей Белоусов и председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов





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