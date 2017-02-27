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В Украине / УПЦ Московского патриархата подала в суд на Украину (Видео) (Сегодня, 10:58)

В Украине уже не первый год идет борьба между церквями — УПЦ МП и УПЦ КП. Например, в ровенском селе Рясники, где община решила, что в церкви должно правиться и на украинском языке. Однако УПЦ МП, священник которой служил здесь ранее, не позволяет этого сделать. 

В Министерстве культуры рассказали, что на данный момент перерегистрируют уставы религиозных общин в Украине и случайно обнаружили, что отдельные епархии УПЦ МП добавили несколько новых уставов. Согласно им, общины населенных пунктов превращаются в бесправную паству, поскольку лишаются права голоса касательно церковного имущества.
 
 

«Речь идет о том, что без согласия архиерея ни приход, ни общество не сможет решить никакой своїй задачи принципиально, которая имеет отношение к стратегическому развитию, к имущественным правам или изменению юрисдикции. Речь идет об установлении диктата епархиальных архиереев над всей жизнью каждого прихода», — рассказал руководитель департамента по делам религий Министерства культуры Андрей Юраш. По его словам, данные уставы — копия тех, которые Русская православная церковь ввела в РФ. Они являются отражением тоталитарной системы, где все решает главный центр, а не его составные части. На данный момент в Украине действуют другие правила: община приравнивается к юридическому лицу, поэтому может решать имущественные и другие вопросы, касающиеся церквей в их населенном пункте. Эти изменения были замечены в уставах Львовской, Сумской и Конотопской епархий.

В УПЦ МП от комментариев отказались. Только юристы структуры заявили, что церковь имеет полное право зарегистрировать свои уставы, как делала это много лет до того, а действия Минкульта являются незаконными. Поэтому окончательное решение — за судом, первое заседание которого уже состоялось в минувшую среду.

Джерело: unews.top
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 295 » Комментариев:3

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    • Hаписал: Сегодня, 11:30 Анатолій Сиротенко, Комментариев: 885, Новостей: 1 Пользователь offline
    В московській церкві пастві тільки відводиться роль носити пожертву - "гроші", це їх плата за "рузький мір" в Україні.
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 11:52 Православна Нікопольщина, Комментариев: 1, Новостей: 0 Пользователь offline
    Нічого дивного, що Московський Патріархат в Україні перейшов у нову фазу привласнення собі того, чого йому ніколи не належило. Захоплює не тільки духовне, але вже й матеріальне. А це на хвилинку, в той час коли наш Нікопольський благочиннй ієромонах Меркурій був переведений саме з Росії, де існував єдиний храм Київського Патріархату, який саме ця ж Московська Патріархія рішенням московського суду найближчим часом цинічно зруйнує бульдозерами, а після того виставить Київському Патріархату рахунок понад один мільон рублів за виконану ними варварську роботу. І це тоді, коли в Україні Московський Патріархат торжествує з 12 000 приходів, монастирів та лаврами. Поки не перейдемо до дій Донбас не тільки буде «торжествувати», але незабаром прийде й до нас!!!
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 13:43 Копчик С., Комментариев: 2933, Новостей: 42 Пользователь offline
    Навіщо далеко ходити: Наглядний приклад Нікополь!
    Нагадаю, які були дебати по спробі протягнути будівництво храму УПЦ МП в центрі міста, на території скверу!
    А питання незаконно побудованих господарських споруд та туалету на міському кладовище?! Питання переносу туалету, який заважає створенню Алеї загиблих захисників України, вже рік триває на рівні мера! Хоча це питання вирішується легко, достатньо відкрити Законодавство України та Положення про місце поховання.. Думаю, що це питання , скоро ми будемо змушенні винести на рівень губернатора і далі.
    Но це ж повна дурість та ігнорування чиновниками своїх обов'язків!
    Я завжди толерантно відносився до всіх конфесій і до УПЦ МП, також. Маю надію, що найближчим часом, церковні служителі знайдуть спільне - Служіння Богу та людям! Бо суперечки чую лише про майно, будівництво та гроші. Так забувають про Бога! Бажаю всім злагоди!
    • 0

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Копчик С. 27.02.2017
      УПЦ Московского патриархата по ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Навіщо далеко ходити: Наглядний приклад Нікополь!
      Нагадаю, які були дебати по спробі протягнути будівництво храму УПЦ МП в центрі міста, на території скверу!
      А питання незаконно побудованих господарських споруд та туалету на міському кладовище?! Питання переносу туалету, який заважає створенню Алеї загиблих захисників України, вже рік триває на рівні мера! Хоча це питання вирішується легко, достатньо відкрити Законодавство України та Положення про місце поховання.. Думаю, що це питання , скоро ми будемо змушенні винести на рівень губернатора і далі.
      Но це ж повна дурість та ігнорування чиновниками своїх обов'язків!
      Я завжди толерантно відносився до всіх конфесій і до УПЦ МП, також. Маю надію, що найближчим часом, церковні служителі знайдуть спільне - Служіння Богу та людям! Бо суперечки чую лише про майно, будівництво та гроші. Так забувають про Бога! Бажаю всім злагоди!
    • Виктор Артеменко 27.02.2017
      Ну-мо хлопці! (фото, відео) (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Arta
      Придумывают черт знает,что. Почему не восстановить начальную военную подготовку в школах, возродить клуб "ДЕСАНТНИК".Что было в этом плохого? Кому оно мешало? Сколько не задействованных офицеров запаса, ребят,которые были в АТО и служили в ВСУ.
      При чем тут одно к другому? И что значит
      Цитата: Arta
      Придумывают черт знает,что.
      А вы кроме НВП что то можете придумать? Для детей.

      И еще, аноним Arta, согласно правил сайта заполните профиль. Т.е. представьтесь кто вы.

      А так же можете рассказать нам что ЛИЧНО вы сделали для возрождения НВП в школах, кроме как оставить комментарий под материалом этого прекрасного детского мероприятия.

      Считаю подобных мероприятий должно быть как можно больше. МОЛОДЦЫ!
    • Pаиса 27.02.2017
      Посетите канал в ютубе "Никоп ... (1)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Из свежего:

      https://www.youtube.com/watch?v=527f91JUI_8
    • Православна Нікопольщина 27.02.2017
      УПЦ Московского патриархата по ... (3)
      Православна Нікопольщина-С„РѕС‚Рѕ
      Нічого дивного, що Московський Патріархат в Україні перейшов у нову фазу привласнення собі того, чого йому ніколи не належило. Захоплює не тільки духовне, але вже й матеріальне. А це на хвилинку, в той час коли наш Нікопольський благочиннй ієромонах Меркурій був переведений саме з Росії, де існував єдиний храм Київського Патріархату, який саме ця ж Московська Патріархія рішенням московського суду найближчим часом цинічно зруйнує бульдозерами, а після того виставить Київському Патріархату рахунок понад один мільон рублів за виконану ними варварську роботу. І це тоді, коли в Україні Московський Патріархат торжествує з 12 000 приходів, монастирів та лаврами. Поки не перейдемо до дій Донбас не тільки буде «торжествувати», але незабаром прийде й до нас!!!
    • Анатолій Сиротенко 27.02.2017
      Открытый Чемпионат г. Кривого ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Оптимістична інформація про розвиток цього виду спорту в місті. В нашому буденому житі навики самооборони завжди потрібні. Внук отримав "бронзу".
    • Анатолій Сиротенко 27.02.2017
      СМОТРЕТЬ МУЛЬТИКИ. ЗАЧЕМ САВЧЕ ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Специ феесбешні добре "попрацювали" з Надіею, останя чітко виконує задачу про необхідність сідати за стіл переговорів з представниками ОРДЛО, що це внутрішній конфлікт в Україні і з Росії потрібно знімати санкції. Позитив, що рідні та близькі змогли побачити бранців.
    • Анатолій Сиротенко 27.02.2017
      УПЦ Московского патриархата по ... (3)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      В московській церкві пастві тільки відводиться роль носити пожертву - "гроші", це їх плата за "рузький мір" в Україні.
    • Arta 27.02.2017
      Асфальт с дорог сошел вместе с ... (4)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Где прокуратура? Все легко определяется! Есть заказчик,тендерные условия,в которых указано о гарантиях и акт приёма. Дядя СЭМ отвернулся. Надо самим наводить порядок. Или опять Путин виноват?

      А сколько сейчас в автодоре готовится актов и списывается на "проделанную" зимой работу по отсыпке дорог в городе и списывается топлива!!!!!! При Старуне и Токаре списывали по 1800000 гривен.
    • Arta 27.02.2017
      Ну-мо хлопці! (фото, відео) (2)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Придумывают черт знает,что. Почему не восстановить начальную военную подготовку в школах, возродить клуб "ДЕСАНТНИК".Что было в этом плохого? Кому оно мешало? Сколько не задействованных офицеров запаса, ребят,которые были в АТО и служили в ВСУ.
    • Копчик С. 26.02.2017
      Внимание! Все, кто хочет помоч ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Музыченко
      Не могу понять

      Что бы понять, надо послушать министра энергетики Насалика, который сказал, что взаиморасчеты идут бартером!!!! Так какие деньги и налоги?! Может и аудит в Горловке проведёте?!!! К тому же бартер у нас давно в Украине, законодательно обрублен!
      Не понятно?!
      Тогда послушайте заявления Порошенко, Луценко и других, которые заявили о необходимости запрещения торговли с боевиками...но 2 года назад! Не понятно и сейчас?
      Тогда, что бы понять, побудьте в плену у боевиков пару лет или по общайтесь с родственниками пленённых наших ребят! Если надо вернуть наших пленных, то надо диктовать самим условия. А за линией фронта, боевики понимают голос только силы или денег! Один эшелон - это не один миллион гривен! Барыги там и тут, уже зачесались!
      Рабочие шахты украинцы и мы должны их кормить???!!! Они кланяются за зарплату, главарям ДНР, ЛНР и боярину Ахметову! Эти шахтеры имеют паспорта ДНР и ЛНР, которые, кстати, признала РФ! Двойное гражданство у нас запрещено! Потому, когда идет война, надо бы там, этим "украинцам" определится, с кем они! Как и у нас, некоторым "украинцам" стать настоящими ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ!
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