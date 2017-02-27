В Украине уже не первый год идет борьба между церквями — УПЦ МП и УПЦ КП. Например, в ровенском селе Рясники, где община решила, что в церкви должно правиться и на украинском языке. Однако УПЦ МП, священник которой служил здесь ранее, не позволяет этого сделать. В Украине уже не первый год идет борьба между церквями — УПЦ МП и УПЦ КП. Например, в ровенском селе Рясники, где община решила, что в церкви должно правиться и на украинском языке. Однако УПЦ МП, священник которой служил здесь ранее, не позволяет этого сделать.





В Министерстве культуры рассказали, что на данный момент перерегистрируют уставы религиозных общин в Украине и случайно обнаружили, что отдельные епархии УПЦ МП добавили несколько новых уставов. Согласно им, общины населенных пунктов превращаются в бесправную паству, поскольку лишаются права голоса касательно церковного имущества.





«Речь идет о том, что без согласия архиерея ни приход, ни общество не сможет решить никакой своїй задачи принципиально, которая имеет отношение к стратегическому развитию, к имущественным правам или изменению юрисдикции. Речь идет об установлении диктата епархиальных архиереев над всей жизнью каждого прихода», — рассказал руководитель департамента по делам религий Министерства культуры Андрей Юраш. По его словам, данные уставы — копия тех, которые Русская православная церковь ввела в РФ. Они являются отражением тоталитарной системы, где все решает главный центр, а не его составные части. На данный момент в Украине действуют другие правила: община приравнивается к юридическому лицу, поэтому может решать имущественные и другие вопросы, касающиеся церквей в их населенном пункте. Эти изменения были замечены в уставах Львовской, Сумской и Конотопской епархий.





В УПЦ МП от комментариев отказались. Только юристы структуры заявили, что церковь имеет полное право зарегистрировать свои уставы, как делала это много лет до того, а действия Минкульта являются незаконными. Поэтому окончательное решение — за судом, первое заседание которого уже состоялось в минувшую среду.





0

Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях: