В Украине уже не первый год идет борьба между церквями — УПЦ МП и УПЦ КП. Например, в ровенском селе Рясники, где община решила, что в церкви должно правиться и на украинском языке. Однако УПЦ МП, священник которой служил здесь ранее, не позволяет этого сделать.
В Министерстве культуры рассказали, что на данный момент перерегистрируют уставы религиозных общин в Украине и случайно обнаружили, что отдельные епархии УПЦ МП добавили несколько новых уставов. Согласно им, общины населенных пунктов превращаются в бесправную паству, поскольку лишаются права голоса касательно церковного имущества.
«Речь идет о том, что без согласия архиерея ни приход, ни общество не сможет решить никакой своїй задачи принципиально, которая имеет отношение к стратегическому развитию, к имущественным правам или изменению юрисдикции. Речь идет об установлении диктата епархиальных архиереев над всей жизнью каждого прихода», — рассказал руководитель департамента по делам религий Министерства культуры Андрей Юраш. По его словам, данные уставы — копия тех, которые Русская православная церковь ввела в РФ. Они являются отражением тоталитарной системы, где все решает главный центр, а не его составные части. На данный момент в Украине действуют другие правила: община приравнивается к юридическому лицу, поэтому может решать имущественные и другие вопросы, касающиеся церквей в их населенном пункте. Эти изменения были замечены в уставах Львовской, Сумской и Конотопской епархий.
В УПЦ МП от комментариев отказались. Только юристы структуры заявили, что церковь имеет полное право зарегистрировать свои уставы, как делала это много лет до того, а действия Минкульта являются незаконными. Поэтому окончательное решение — за судом, первое заседание которого уже состоялось в минувшую среду.
Навіщо далеко ходити: Наглядний приклад Нікополь! Нагадаю, які були дебати по спробі протягнути будівництво храму УПЦ МП в центрі міста, на території скверу! А питання незаконно побудованих господарських споруд та туалету на міському кладовище?! Питання переносу туалету, який заважає створенню Алеї загиблих захисників України, вже рік триває на рівні мера! Хоча це питання вирішується легко, достатньо відкрити Законодавство України та Положення про місце поховання.. Думаю, що це питання , скоро ми будемо змушенні винести на рівень губернатора і далі. Но це ж повна дурість та ігнорування чиновниками своїх обов'язків! Я завжди толерантно відносився до всіх конфесій і до УПЦ МП, також. Маю надію, що найближчим часом, церковні служителі знайдуть спільне - Служіння Богу та людям! Бо суперечки чую лише про майно, будівництво та гроші. Так забувають про Бога! Бажаю всім злагоди!
Придумывают черт знает,что. Почему не восстановить начальную военную подготовку в школах, возродить клуб "ДЕСАНТНИК".Что было в этом плохого? Кому оно мешало? Сколько не задействованных офицеров запаса, ребят,которые были в АТО и служили в ВСУ.
При чем тут одно к другому? И что значит
Цитата: Arta
Придумывают черт знает,что.
А вы кроме НВП что то можете придумать? Для детей.
И еще, аноним Arta, согласно правил сайта заполните профиль. Т.е. представьтесь кто вы.
А так же можете рассказать нам что ЛИЧНО вы сделали для возрождения НВП в школах, кроме как оставить комментарий под материалом этого прекрасного детского мероприятия.
Считаю подобных мероприятий должно быть как можно больше. МОЛОДЦЫ!
Нічого дивного, що Московський Патріархат в Україні перейшов у нову фазу привласнення собі того, чого йому ніколи не належило. Захоплює не тільки духовне, але вже й матеріальне. А це на хвилинку, в той час коли наш Нікопольський благочиннй ієромонах Меркурій був переведений саме з Росії, де існував єдиний храм Київського Патріархату, який саме ця ж Московська Патріархія рішенням московського суду найближчим часом цинічно зруйнує бульдозерами, а після того виставить Київському Патріархату рахунок понад один мільон рублів за виконану ними варварську роботу. І це тоді, коли в Україні Московський Патріархат торжествує з 12 000 приходів, монастирів та лаврами. Поки не перейдемо до дій Донбас не тільки буде «торжествувати», але незабаром прийде й до нас!!!
Специ феесбешні добре "попрацювали" з Надіею, останя чітко виконує задачу про необхідність сідати за стіл переговорів з представниками ОРДЛО, що це внутрішній конфлікт в Україні і з Росії потрібно знімати санкції. Позитив, що рідні та близькі змогли побачити бранців.
Придумывают черт знает,что. Почему не восстановить начальную военную подготовку в школах, возродить клуб "ДЕСАНТНИК".Что было в этом плохого? Кому оно мешало? Сколько не задействованных офицеров запаса, ребят,которые были в АТО и служили в ВСУ.
Что бы понять, надо послушать министра энергетики Насалика, который сказал, что взаиморасчеты идут бартером!!!! Так какие деньги и налоги?! Может и аудит в Горловке проведёте?!!! К тому же бартер у нас давно в Украине, законодательно обрублен! Не понятно?! Тогда послушайте заявления Порошенко, Луценко и других, которые заявили о необходимости запрещения торговли с боевиками...но 2 года назад! Не понятно и сейчас? Тогда, что бы понять, побудьте в плену у боевиков пару лет или по общайтесь с родственниками пленённых наших ребят! Если надо вернуть наших пленных, то надо диктовать самим условия. А за линией фронта, боевики понимают голос только силы или денег! Один эшелон - это не один миллион гривен! Барыги там и тут, уже зачесались! Рабочие шахты украинцы и мы должны их кормить???!!! Они кланяются за зарплату, главарям ДНР, ЛНР и боярину Ахметову! Эти шахтеры имеют паспорта ДНР и ЛНР, которые, кстати, признала РФ! Двойное гражданство у нас запрещено! Потому, когда идет война, надо бы там, этим "украинцам" определится, с кем они! Как и у нас, некоторым "украинцам" стать настоящими ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ!
25 февраля 2017 г., прошел открытый Чемпионат г. Кривого Рога по рукопашному бою. Сборную команду Федерации Тайкан каратэ, представили спортсмены в количестве 45 человек, под руководством президента организации и гл. тренера Пырх Станислава Викторовича.
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