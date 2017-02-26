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Спорт / Открытый Чемпионат г. Кривого Рога по рукопашному бою (Сегодня, 14:30)
25 февраля 2017 г., прошел открытый Чемпионат г. Кривого Рога по рукопашному бою. Сборную команду Федерации Тайкан каратэ, представили спортсмены в количестве 45 человек, под руководством президента организации и гл. тренера Пырх Станислава Викторовича.
Турнир собрал достаточно большое количество участников – 550 чел. (Днепр, Кривой Рог, Никополь, Одесса, Запорожье, Киев). Сборная ФТК завоевала 30 медалей (1 мест - 10, 2 мест - 13, 3 мест - 7 ). Чемпионами в своих категориях стали: Гончаренко Сергей, Гончаренко Александр, Демиденко Александр, Куделя Евгений, Храпейчук Михаил, Левак Михаил, Дворядкина Юля, Кривчик Вероника, Дубодел Никита, Кучина Ева. Итог соревнований – второе общекомандное место в турнире, а также кубок нашему спортсмену Кудели Евгению – за лучшую технику.
П.С. Наши ребята провели в ожиданиях своих поединков с 10:00 до 23:00 и только глубокой ночью мы привезли победы и кубок в наш город! Спасибо Всем, кто смог выстоять и прославить наш спортивный город!
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Спорт » Просмотров: 289 » Комментариев:0
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25 февраля 2017 г., прошел открытый Чемпионат г. Кривого Рога по рукопашному бою. Сборную команду Федерации Тайкан каратэ, представили спортсмены в количестве 45 человек, под руководством президента организации и гл. тренера Пырх Станислава Викторовича.
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