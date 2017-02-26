Амбули Канзас и Дастина. Первое знакомство (фото, видео) 

Ого скоко текста! А давайте подумаем сколько в нашем городе участков дороги с действующей ливневой канализацией.

Один участок, на Малиновского и проспекта.но он забит

Вода это огромная сила особенно когда замерзает,сталь даже не выдерживает этой силы че говорить за какой то асфальт.

я стал автомобилистом в 03г и ёще не помню чтоб после зимы был этот злополучный асфальт.так что всем добра и полных карманов денег да да именно денег)))))))