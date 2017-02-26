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Хвостатые и четвероногие, Никопольчане / Амбули Канзас и Дастина. Первое знакомство (фото, видео) (Сегодня, 13:32)
Сегодня состоялась дружеская встреча амбуля Канзаса с ровесницей Дастиной. Первая встреча, так сказать, знакомство несмотря на остатки снега и грязь прошла в теплом энергичном режиме. Дастина, как и присуще всем женщинам, немного своенравна но тем не менее...
Хозяйка Дастины, Елена Орловская, еще немного сомневается - решаться ли они на щенков. На самом деле это связанно с дополнительными хлопотами для хозяев девочки так как кто то всегда должен быть дома хотя бы первый месяц. Ну сегодня Елена посоветуется с мужем и вполне возможно у нашей великолепной пары Амбулей вскоре будут не менее прекрасные щенки.
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Хвостатые и четвероногие, Никопольчане » Просмотров: 510 » Комментариев:1
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