НІКОПОЛЬСЬКИЙ ОБ’ЄДНАНИЙ МІСЦЕВИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ ІНФОРМУЄ!

Цитата: wizao

Бригада, как говорят, из Виницкой области

Цитата: wizao

бабло дербанить?

я то думаю де я цоьго майстра бачив, ця Вінницька бригада робить якісно та швидко, а проколи у всіх трапляються ...Шановний, "бабло дербанить" у приватної компанії??? тобто самі в себе??? не смішіть людей своїм "аби ляпнути"