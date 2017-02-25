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Информация / НІКОПОЛЬСЬКИЙ ОБ’ЄДНАНИЙ МІСЦЕВИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ ІНФОРМУЄ! (Сегодня, 13:09)

Продовжується відбір кандидатів на військову службу за контрактом на посади солдатського, сержантського, старшинського та офіцерського складу Збройних Сил України. 

НІКОПОЛЬСЬКИЙ ОБ’ЄДНАНИЙ МІСЦЕВИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ ІНФОРМУЄ!

При підготовці на військову службу за контрактом у навчальному центрі, надається можливість безкоштовно отримати посвідчення водія категорії «С».
 
За детальною інформацією звертатись до Нікопольського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: вул. І. Сірка 39, тел. 5-13-21

Військовий комісар
Нікопольського ОМВК 
підполковник Г.А. Тарасюк
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Информация » Просмотров: 143 » Комментариев:0

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