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Жизнь города / Ну-мо хлопці! (фото, відео) (Вчера, 20:10)
Сьогодні, 24 лютого, в КЗ "НСЗШ" № 21 в рамках місячника "Патріотична акварель" пройшло спортивне змагання "Ну-мо хлопці!". Учні 6-х та 7-х класів взяли активну участь у різних спортивних конкурсах. Вболівальників було багато, вони підтримували команди гучними оплесками та гарним настроєм.
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 225 » Комментариев:0
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