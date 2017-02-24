Вчера , как и обещал , на сессии городского совета с трибуны , обратился к городскому голове с вопросом по состоянию дорог после выполнения капитальных и ямочный ремонтов за последние два года.

Андрей ПЕТРОВИЧ, ответил что его распоряжением будет создана рабочая группа которая проанализирует и на ближайшей сессии горсовета даст информацию депутатам по всем договорам ремонтов дорог в городе за два года , там где будут установлены недостатки. Как то так ! Газета " Громадська Сила " которая регулярно критикует городскую власть , вчера вышла с передовой статьёй на эту тему. Публикацию смотрим ниже.

Асфальт с дорог сошел вместе со снегом

На этой неделе в Никополе почувствовалось первое дыхание весны, а вместе с ним и первые проблемы, которые выходят на поверхность вместе с таяньем снегов. В народе говорят: весна покажет, кто где… гадил. У нас же сразу видно, кто как делал дороги. В частности, улица Электрометаллургов превратилась в эти дни в сплошное минное поле, на котором «гибнут» ходовые части автомобилей. Вместе со снегом тут сошел и асфальт, а следовательно, и уплыли с талыми водами и бюджетные средства, выделенные на ремонт в прошлом году.

На этой неделе столбик термометра не опускался ниже нуля, что привело к таянью снега, которым так богата была нынешняя зима. Городские улицы превратились в полноводные реки, по которым впору перемещаться на гондолах. Но, к сожалению, мы не Венеция и ездим на обычных авто или чаще просто ходим пешком. Поэтому для нас страшна не столько вода на дорогах, сколько те опасности, которые она скрывает.

По водной глади сложно определить состояние дорожного покрытия. Переходя через дорогу легко можно провалиться по щиколотку в ледяную воду, поскольку там может оказаться невидимая с берега яма. А то, что думают автомобилисты, на страницах печатного издания вообще нет никакой возможности изложить. Ярко это проиллюстрировал наш коллега Виктор Артеменко, проехавшись на машине по улице Электрометаллургов и засняв свое путешествие на видеокамеру.

На своем сайте Виктор прокомментировал материал так: «Считаю, ни о каком выделении денежных средств из бюджета на ремонт не может быть и речи. Есть гарантийные обязательства, пускай подрядчик их и выполняет. Нет, берет лопату и по ночам сам делает. Или закрыть в темницу негодяя, кто бы он ни был».

За кадром видео Виктор также комментирует происходящее и там он выражается еще крепче. Чувствуется, что ему сложно передавать свои ощущения без применения нецензурной лексики.

Мы же подошли к вопросу с точки зрения пешехода. Выходим на перекресток улиц Электрометаллургов и Некрасова. Тут есть пешеходный переход. Он почти полностью залит водой, а под ней – просто огромные ямы. На наших глазах школьник перебегал улицу и провалился так, что обувь ушла под воду полностью. Обувь наверняка промокла насквозь, хорошо хоть не споткнулся и не упал. За пять минут наблюдения в эту яму «нырнуло» несколько десятков автомобилей. Наслушались мы комментариев и от шокированных пешеходов.

И такая ситуация на протяжении всей улицы от автовокзала до кольца исполкома, которое, к слову, также в плачевном состоянии. От торгового центра «Влади» вниз к рынку дорога также обильно покрыта ямами, но тут наклон улицы не позволяет задерживаться воде, поэтому «ловушки» хотя бы видны.

Вечная проблема сходящего вместе со снегом асфальта порождает не менее вечные вопросы: «кто виноват?» и «что делать?». На второй вопрос мы постараемся ответить в следующих номерах нашей газеты, дабы горожане знали своих «героев» в лицо. А вот что делать, должна решать городская власть.

Теоретически существует гарантия на выполненные работы, и подрядчик обязан за свой счет переделать некачественный ремонт. Но тут существуют и обкатанные схемы ухода от своих обязательств. Поэтому мы считаем, что такой подрядчик навечно должен быть занесен в черный список, чтобы в будущем никогда не смог выиграть никакой тендер. А обеспечить это должна городская власть.

Роман ВАСИЛЬЕВ