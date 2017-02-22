Внимание! Все, кто хочет помочь в организации блокады. Никопольчане поедут в район Бахмута

Уважаемые земляки!

23 февраля, три никопольчанина из Ассоциации участников боевых действий Никопольщины поедут в район Бахмута ( Артемовск) на помощь в блокировании торговли с врагами нашего государства!

Ребята едут согласно своим убеждениям и за свой счет.





Все, кто хочет помочь в организации блокады топливом, теплыми вещами, продуктами, просьба сообщить в личном сообщении или по телефону : 095 905 4005

Уже неделю, на блокаде преступной торговли, находится наш никопольчанин, участник боевых действий в АТО. Он рассказал, что целью является не только блокирования торговли на крови, но и заставить боевиков вернуть наших пленных ребят! Пора заставить боевиков и их хозяев, действовать на наших условиях, а не просто созерцать и ждать!

Мы планируем так же проведать наших никопольчан, которые проходят службу в районе Бахмута ( Артемовск)

Все, кто хочет передать посылку своим родным и знакомым, просим сообщить в личку. По приезду, мы предоставим фото отчет о передаче волонтерской помощи.

P.S. в апреле 2015 года, я сопровождал нач.каром эшелон с танками, которые направлялись для ремонта из Бахмута. Сутками мы стояли на станциях, а мимо , нескончаемым потоком проезжали составы с углем и лесом! Только с помощью автомата, мне удавалось уговаривать диспетчера отправить состав с техникой скорее! И это военная техника во время войны!!!!

Помню я и обещание различных наших политиков перекрыть торговлю на крови! Если они не могут, то мы им поможем! Пока «дяди с кожаными портфелями» по обе стороны фронта, набивают себе карманы, война не закончится!





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