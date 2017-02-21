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Криминал / "Дороги" Никополя. Автовокзал - Некрасова - 8 кв (фото, видео) (Сегодня, 09:49)

"Дороги" Никополя. Автовокзал - Некрасова - 8 кв (фото, видео)
"Дороги" Никополя. Автовокзал - Некрасова - 8 кв (фото, видео)
"Дороги" Никополя. Автовокзал - Некрасова - 8 кв (фото, видео)
"Дороги" Никополя. Автовокзал - Некрасова - 8 кв (фото, видео)
"Дороги" Никополя. Автовокзал - Некрасова - 8 кв (фото, видео)
"Дороги" Никополя. Автовокзал - Некрасова - 8 кв (фото, видео)
"Дороги" Никополя. Автовокзал - Некрасова - 8 кв (фото, видео)
"Дороги" Никополя. Автовокзал - Некрасова - 8 кв (фото, видео)
"Дороги" Никополя. Автовокзал - Некрасова - 8 кв (фото, видео)
"Дороги" Никополя. Автовокзал - Некрасова - 8 кв (фото, видео) 

Считаю ни о каком выделении денежных средств из бюджета на ремонт  не может быть и речи. Есть гарантийные обязательства, пускай подрядчик их и выполняет. Нет берет лопату и по ночам сам делает. Или закрыть в темницу негодяя, кто бы он не был.

Продолжение следует.
  • 100
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 384 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Сегодня, 10:02 kam4ekoid, Комментариев: 112, Новостей: 1 Пользователь offline
    а так же разваливается кольцо на горисполкоме , проспект техникум-ДК тоже начинает разваливатся
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 11:04 Александр Рыбаков, Комментариев: 2209, Новостей: 84 Пользователь offline
    Видео соответствует оригиналу. @опа там , глядя на съемку полная . В четверг сессия горсовета. Задам вопрос кто делал , какие средства потрачены, срок гарантии и план действий ? Понятно что зима , понятно что ВОДА , понятно что революция требует жертв...
    но извините -перестаньте : делали, деньги получили -АУ !!!!
    • +2

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Александр Рыбаков 21.02.2017
      "Дороги" Никополя. Автовокза ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Видео соответствует оригиналу. @опа там , глядя на съемку полная . В четверг сессия горсовета. Задам вопрос кто делал , какие средства потрачены, срок гарантии и план действий ? Понятно что зима , понятно что ВОДА , понятно что революция требует жертв...
      но извините -перестаньте : делали, деньги получили -АУ !!!!
    • kam4ekoid 21.02.2017
      "Дороги" Никополя. Автовокза ... (2)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      а так же разваливается кольцо на горисполкоме , проспект техникум-ДК тоже начинает разваливатся
    • Анатолій Сиротенко 21.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Добре, що це продукт ворожої пропаганди, але осадок залишаеться.
    • Александр Рыбаков 21.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      И Вам не хворать ... Слушайте перед тем как :
      https://m.youtube.com/watch?v=G7u_NIuGWkQ
    • wizao 21.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      wizao-С„РѕС‚Рѕ
      Задело? Вообще-то не курю, и пикироваться с Вами не намерен. У каждого свой "таракан". Будьте здоровы.
    • Александр Рыбаков 21.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: wizao
      Вдогонку:
      "Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагає від депутата своєї фракції Андрія Артеменка скласти депутатський мандат у зв'язку з оприлюдненням ним так званого плану про скасування санкцій проти Росії.
      "Те, що пропонує Артеменко, - це його власна позиція, яка абсолютно не відповідає нашій позиції. Саме тому я вимагаю від Андрія Артеменка скласти депутатський мандат", - сказав він.


      Вы не с того конца прикурили ? Это чей комментарий ?
      Это нельзя в интернете прочитать ? Оно порой не понимает ... для таких и цитирую , чтобы хоть порой понимало ...очки смените минус на плюс , лучше доходит... и правила распечатайте шрифтом сиксилион : там папа написал , что комментируем не комментарии , а материал ... ферштейн, глубокоуважаемый поройнепонимающийwizaoVitaliyOooooooo

      А по активности или пассивности обращайтесь в бар " Голубые устрицы" , с таким прикидом как раз туда....
    • wizao 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      wizao-С„РѕС‚Рѕ
      Я порой не понимаю Рыбакова. Зачем в комментариях печатать то, что можно спокойно прочитать в интернете. Я имею в виду Ваш предыдущий комент. Балы набираем или активность проявляем? К чему это?
    • Александр Рыбаков 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      В прошлом году Украина продала россиянам вооружения больше, чем при Януковиче.
      Самым крупным партнером Украины на рынке оружия оказалась Росси. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
      В исследовании говорится, что в 2016 году Украина экспортировала в Россию военных товаров на сумму 169 миллионов долларов.
      Примечательно, что за прошлый год объемы поставок в РФ выросли на 72 процента и стали больше, чем во времена президентства Виктора Януковича.
      В документе говорится, что главнм партнером России в Украине является предприятие Мотор Сич, которое поставляет двигатели АИ-222 для российской авиации.
    • Русскоязычный бандеровец 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Главный прикол в том что Ляшко был в курсе с самого начала. И именно поэтому сегодня просто выгнал Артеменко из фракции(чтобы сохранить лицо), а не инициировал процедуру лишения его депутатского мандата через съезд как это сделали в БПП с Томенко и Фирсовым согласно принятого недавно закона, за который так агитирвал Ляшко. Это сделано потому что рыло у Ляшко в пуху и он не хочет чтобы Артеменко и дальше кричал на каждом углу что его партийный босс все знал и поддерживал эту инициативу Суркова и Медведчука.
    • Виктор Артеменко 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Вот еще: План А. Кто такой нардеп Артеменко и почему у него есть план примирения с Россией и компромат на Порошенко
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