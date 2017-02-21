"Дороги" Никополя. Автовокзал - Некрасова - 8 кв (фото, видео) 

Считаю ни о каком выделении денежных средств из бюджета на ремонт не может быть и речи. Есть гарантийные обязательства, пускай подрядчик их и выполняет. Нет берет лопату и по ночам сам делает. Или закрыть в темницу негодяя, кто бы он не был.
Видео соответствует оригиналу. @опа там , глядя на съемку полная . В четверг сессия горсовета. Задам вопрос кто делал , какие средства потрачены, срок гарантии и план действий ? Понятно что зима , понятно что ВОДА , понятно что революция требует жертв... но извините -перестаньте : делали, деньги получили -АУ !!!!
Вдогонку: "Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагає від депутата своєї фракції Андрія Артеменка скласти депутатський мандат у зв'язку з оприлюдненням ним так званого плану про скасування санкцій проти Росії. "Те, що пропонує Артеменко, - це його власна позиція, яка абсолютно не відповідає нашій позиції. Саме тому я вимагаю від Андрія Артеменка скласти депутатський мандат", - сказав він.
Вы не с того конца прикурили ? Это чей комментарий ? Это нельзя в интернете прочитать ? Оно порой не понимает ... для таких и цитирую , чтобы хоть порой понимало ...очки смените минус на плюс , лучше доходит... и правила распечатайте шрифтом сиксилион : там папа написал , что комментируем не комментарии , а материал ... ферштейн, глубокоуважаемый поройнепонимающийwizaoVitaliyOooooooo
А по активности или пассивности обращайтесь в бар " Голубые устрицы" , с таким прикидом как раз туда....
В прошлом году Украина продала россиянам вооружения больше, чем при Януковиче. Самым крупным партнером Украины на рынке оружия оказалась Росси. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). В исследовании говорится, что в 2016 году Украина экспортировала в Россию военных товаров на сумму 169 миллионов долларов. Примечательно, что за прошлый год объемы поставок в РФ выросли на 72 процента и стали больше, чем во времена президентства Виктора Януковича. В документе говорится, что главнм партнером России в Украине является предприятие Мотор Сич, которое поставляет двигатели АИ-222 для российской авиации.
Главный прикол в том что Ляшко был в курсе с самого начала. И именно поэтому сегодня просто выгнал Артеменко из фракции(чтобы сохранить лицо), а не инициировал процедуру лишения его депутатского мандата через съезд как это сделали в БПП с Томенко и Фирсовым согласно принятого недавно закона, за который так агитирвал Ляшко. Это сделано потому что рыло у Ляшко в пуху и он не хочет чтобы Артеменко и дальше кричал на каждом углу что его партийный босс все знал и поддерживал эту инициативу Суркова и Медведчука.
12 февраля 2017 г. в городе Днепр прошел открытый Чемпионат города по рукопашному бою, среди кадетов (14-15), юниоров (16-17) и взрослых (18+) в разделе легкий и дозированный контакт. Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в данном турнире.
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