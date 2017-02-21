"Дороги" Никополя. Автовокзал - Некрасова - 8 кв (фото, видео) 





Считаю ни о каком выделении денежных средств из бюджета на ремонт не может быть и речи. Есть гарантийные обязательства, пускай подрядчик их и выполняет. Нет берет лопату и по ночам сам делает. Или закрыть в темницу негодяя, кто бы он не был.





Продолжение следует.

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