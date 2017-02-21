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город Покров / Напередодні Дня вшанування Героїв Небесної Сотні у Покрові презентували проект «Коли закінчиться війна» (Сегодня, 10:31)

Унікальну фотовиставку військового фотографа та волонтера Дмитра Муравського було представлено у коворкінговому центрі центральної міської бібліотеки. Вона побувала у Києві, Житомирі, Харкові й Дніпропетровську, до кінця лютого з нею можуть ознайомитися мешканці Покрова.
 Напередодні Дня вшанування Героїв Небесної Сотні у Покрові презентували проект «Коли закінчиться війна»
Напередодні Дня вшанування Героїв Небесної Сотні у Покрові презентували проект «Коли закінчиться війна»
Напередодні Дня вшанування Героїв Небесної Сотні у Покрові презентували проект «Коли закінчиться війна»
Напередодні Дня вшанування Героїв Небесної Сотні у Покрові презентували проект «Коли закінчиться війна»
Напередодні Дня вшанування Героїв Небесної Сотні у Покрові презентували проект «Коли закінчиться війна»
Напередодні Дня вшанування Героїв Небесної Сотні у Покрові презентували проект «Коли закінчиться війна»
Напередодні Дня вшанування Героїв Небесної Сотні у Покрові презентували проект «Коли закінчиться війна»
Уся історія подій на сході, страшна географія АТО проілюстрована знімками, поділеними на цикли:«Рани війни», «Жахи війни», «Обійми війни», «Все тільки починається». Про фотографа, що зробив ці унікальні кадри розповідала завідуюча відділом обслуговування ЦМБ Наталія Погрібна, зазначаючи, що проект реалізовується за допомогою волонтерських організацій, до міста привезений за сприяння голови громадської організації «Базавлук» Олександра Онищенка.
 
Першими, хто ознайомився з виставкою, стали учні шостої школи та воїни АТО. Саме поряд зі знімками, оголеною правдою народної трагедії, тривала розмова про силу громадянського обов’язку. Присутні пригадали події 2013 року, Майдан Незалежності, революцію Гідності та Свободи, вшановуючи пам'ять Героїв Небесної Сотні, наших земляків, Почесних громадян Покрова, які загинули, захищаючи цілісність своєї країни - Дмитра Стрільця, Олександра Ісаєнка, Олега Кравченка, Олександра Мокієнка.
 
За словами учасників АТО – Сергія Гутова, Олексія Кічука, Олександра Новаковського, виставка відображає історії сотень солдат і їхню особисто. Вони розповідали про своїх побратимів, солдатську згуртованість, про зустрічі на тлі війни, які назавжди змінюють життя. Сьогодення кожного позначене Донбасом, великим прагненням бачити свою країну мирною, квітучою й незалежною.
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Материал разместил(а) - пресс-служба г.Покров
» Категория: город Покров » Просмотров: 29 » Комментариев:0

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    Александр Рыбаков Vail
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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Александр Рыбаков 21.02.2017
      "Дороги" Никополя. Автовокза ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Видео соответствует оригиналу. @опа там , глядя на съемку полная . В четверг сессия горсовета. Задам вопрос кто делал , какие средства потрачены, срок гарантии и план действий ? Понятно что зима , понятно что ВОДА , понятно что революция требует жертв...
      но извините -перестаньте : делали, деньги получили -АУ !!!!
    • kam4ekoid 21.02.2017
      "Дороги" Никополя. Автовокза ... (2)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      а так же разваливается кольцо на горисполкоме , проспект техникум-ДК тоже начинает разваливатся
    • Анатолій Сиротенко 21.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Добре, що це продукт ворожої пропаганди, але осадок залишаеться.
    • Александр Рыбаков 21.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      И Вам не хворать ... Слушайте перед тем как :
      https://m.youtube.com/watch?v=G7u_NIuGWkQ
    • wizao 21.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      wizao-С„РѕС‚Рѕ
      Задело? Вообще-то не курю, и пикироваться с Вами не намерен. У каждого свой "таракан". Будьте здоровы.
    • Александр Рыбаков 21.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: wizao
      Вдогонку:
      "Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагає від депутата своєї фракції Андрія Артеменка скласти депутатський мандат у зв'язку з оприлюдненням ним так званого плану про скасування санкцій проти Росії.
      "Те, що пропонує Артеменко, - це його власна позиція, яка абсолютно не відповідає нашій позиції. Саме тому я вимагаю від Андрія Артеменка скласти депутатський мандат", - сказав він.


      Вы не с того конца прикурили ? Это чей комментарий ?
      Это нельзя в интернете прочитать ? Оно порой не понимает ... для таких и цитирую , чтобы хоть порой понимало ...очки смените минус на плюс , лучше доходит... и правила распечатайте шрифтом сиксилион : там папа написал , что комментируем не комментарии , а материал ... ферштейн, глубокоуважаемый поройнепонимающийwizaoVitaliyOooooooo

      А по активности или пассивности обращайтесь в бар " Голубые устрицы" , с таким прикидом как раз туда....
    • wizao 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      wizao-С„РѕС‚Рѕ
      Я порой не понимаю Рыбакова. Зачем в комментариях печатать то, что можно спокойно прочитать в интернете. Я имею в виду Ваш предыдущий комент. Балы набираем или активность проявляем? К чему это?
    • Александр Рыбаков 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      В прошлом году Украина продала россиянам вооружения больше, чем при Януковиче.
      Самым крупным партнером Украины на рынке оружия оказалась Росси. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
      В исследовании говорится, что в 2016 году Украина экспортировала в Россию военных товаров на сумму 169 миллионов долларов.
      Примечательно, что за прошлый год объемы поставок в РФ выросли на 72 процента и стали больше, чем во времена президентства Виктора Януковича.
      В документе говорится, что главнм партнером России в Украине является предприятие Мотор Сич, которое поставляет двигатели АИ-222 для российской авиации.
    • Русскоязычный бандеровец 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Главный прикол в том что Ляшко был в курсе с самого начала. И именно поэтому сегодня просто выгнал Артеменко из фракции(чтобы сохранить лицо), а не инициировал процедуру лишения его депутатского мандата через съезд как это сделали в БПП с Томенко и Фирсовым согласно принятого недавно закона, за который так агитирвал Ляшко. Это сделано потому что рыло у Ляшко в пуху и он не хочет чтобы Артеменко и дальше кричал на каждом углу что его партийный босс все знал и поддерживал эту инициативу Суркова и Медведчука.
    • Виктор Артеменко 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (16)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Вот еще: План А. Кто такой нардеп Артеменко и почему у него есть план примирения с Россией и компромат на Порошенко
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