 Напередодні Дня вшанування Героїв Небесної Сотні у Покрові презентували проект «Коли закінчиться війна»

Уся історія подій на сході, страшна географія АТО проілюстрована знімками, поділеними на цикли:«Рани війни», «Жахи війни», «Обійми війни», «Все тільки починається». Про фотографа, що зробив ці унікальні кадри розповідала завідуюча відділом обслуговування ЦМБ Наталія Погрібна, зазначаючи, що проект реалізовується за допомогою волонтерських організацій, до міста привезений за сприяння голови громадської організації «Базавлук» Олександра Онищенка.

Першими, хто ознайомився з виставкою, стали учні шостої школи та воїни АТО. Саме поряд зі знімками, оголеною правдою народної трагедії, тривала розмова про силу громадянського обов’язку. Присутні пригадали події 2013 року, Майдан Незалежності, революцію Гідності та Свободи, вшановуючи пам'ять Героїв Небесної Сотні, наших земляків, Почесних громадян Покрова, які загинули, захищаючи цілісність своєї країни - Дмитра Стрільця, Олександра Ісаєнка, Олега Кравченка, Олександра Мокієнка.

За словами учасників АТО – Сергія Гутова, Олексія Кічука, Олександра Новаковського, виставка відображає історії сотень солдат і їхню особисто. Вони розповідали про своїх побратимів, солдатську згуртованість, про зустрічі на тлі війни, які назавжди змінюють життя. Сьогодення кожного позначене Донбасом, великим прагненням бачити свою країну мирною, квітучою й незалежною.

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Унікальну фотовиставку військового фотографа та волонтера Дмитра Муравського було представлено у коворкінговому центрі центральної міської бібліотеки. Вона побувала у Києві, Житомирі, Харкові й Дніпропетровську, до кінця лютого з нею можуть ознайомитися мешканці Покрова.