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Другие СМИ пишут / Нардеп Андрій Артеменко запропонував план зняття санкцій з РФ - NYT (Сегодня, 09:17)
Народний депутат з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.
Про це пише The New York Times.
Артеменко передавав документ Флінну через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з президентом США Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена. Однак, як відомо, Флінн пішов у відставку, тож Артеменко сподівається, що пропозицію розгляне новий радник Трампа.
Як пише видання, Артеменко побачив у Трампі можливість просувати свій мирний план для України, а заразом і власну політичну кар’єру. По суті його план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в аренду Росії на 50 або 100 років.
Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна.
"Багато людей назве мене російським агентом, американським агентом, агентом ЦРУ. Але як ви знайдете гарне рішення між нашими країнами, якщо ми не будемо розмовляти?" - цитує видання Артеменка.
Посол України у США Валерій Чалий у коментарі The New York Times відкинув можливість договору про оренду Криму, назвавши це грубим порушенням Конституції України.
"Такі ідеї можуть озвучуватися або просуватися лише тими, хто відкрито або приховано представляє інтереси Росії", - заявив він.
Як припускається, компромат на Порошенка в плані потрібен для підкріплення тези, що тільки новий уряд, менш ворожий до Росії, зможе його здійснити. Артеменко, хоч і є членом фракції РПЛ, має свою партію "Солідарність правих сил".
Джерело: pravda.com.ua
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