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Другие СМИ пишут / Нардеп Андрій Артеменко запропонував план зняття санкцій з РФ - NYT (Сегодня, 09:17)

Народний депутат з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Нардеп Андрій Артеменко запропонував план зняття санкцій з РФ - NYT

Про це пише The New York Times.

Артеменко передавав документ Флінну через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з президентом США Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена. Однак, як відомо, Флінн пішов у відставку, тож Артеменко сподівається, що пропозицію розгляне новий радник Трампа.

Як пише видання, Артеменко побачив у Трампі можливість просувати свій мирний план для України, а заразом і власну політичну кар’єру. По суті його план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в аренду Росії на 50 або 100 років.
Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які  мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна.

"Багато людей назве мене російським агентом, американським агентом, агентом ЦРУ. Але як ви знайдете гарне рішення між нашими країнами, якщо ми не будемо розмовляти?" - цитує видання Артеменка.
 
Посол України у США Валерій Чалий у коментарі The New York Times відкинув можливість договору про оренду Криму, назвавши це грубим порушенням Конституції України.
 
"Такі ідеї можуть озвучуватися або просуватися лише тими, хто відкрито або приховано представляє інтереси Росії", - заявив він.
Як припускається, компромат на Порошенка в плані потрібен для підкріплення тези, що тільки новий уряд, менш ворожий до Росії, зможе його здійснити. Артеменко, хоч і є членом фракції РПЛ, має свою партію "Солідарність правих сил".
Джерело: pravda.com.ua
  • 0
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Другие СМИ пишут » Просмотров: 805 » Комментариев:8

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    • Hаписал: Сегодня, 09:31 Виктор Артеменко, Комментариев: 1641, Новостей: 4515 Пользователь offline
    Могу сказать лишь одно: - Я очень разочарован в нардепе однофамильце.

    Хотелось бы верить что это фейк. Но было не так давно аналогичное на его странице в фб где он кричал - Я в команде ТРАМПА. Ликовал как ребенок.
    Я ему отписал - А где же Украина для Украинцев и когда вы прекратите под кого либо подкладываться. Он стер сообщение

    Но вот еще: Svetlana Kryukova
    Это утро случилось сумбурным. Передовица в The New-York Times о новом плане урегулирования в Крыму и на Донбассе оставила много вопросов. Частично мы их сняли в блиц-интервью депутата от радикальной партии Артеменко - Strana.ua. Но главные - остались. Что выяснилось?
    Оказывается, в Раде есть целая межфракционная группа во главе с депутатом Артеменко, успевшая сделать две вещи: собрать и передать окружению Трампа убийственный компромат на Порошенко и предложить тому же окружению Трампа свой вариант капитуляции в войне с Россией. Выхода из этой ситуации может быть два: либо Порошенко сажает всех депутатов-заговорщиков за госизмену. Либо Порошенко уже в ближайшее время перестаёт быть президентом.
    Андрей Артеменко: "Трамп - единственный человек в мире, которого боится Порошенко"
    Извините, но хочется сказать: - Сказочный долб#еб


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 11:40 wizao, Комментариев: 81, Новостей: 0 Пользователь offline
    Если у человека есть компромат - то он должен быть обнародован. Если человек этот компромат держит при себе и ждет определенного момента, значит он хочет воспользоваться им для своей выгоды, продать подороже. Какой-же ты в жо.. народный депутат, ты настоящая проститутка. В свете предложения Андрея Артеменко по Крыму, предлагаю отдать его в аренду лет так на 5 (думаю хватит) в публичный дом. Найдутся ребята, которые с удовольствием попользуются этой проституткой. Может грубо, но хватит уже торговать Украиной, хватит издеваться над народом, пора уже применять более жесткие меры к подобным деятелям.


    --------------------
    С уважением, VitaliyO.
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 11:48 wizao, Комментариев: 81, Новостей: 0 Пользователь offline
    Вдогонку:
    "Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагає від депутата своєї фракції Андрія Артеменка скласти депутатський мандат у зв'язку з оприлюдненням ним так званого плану про скасування санкцій проти Росії.
    "Те, що пропонує Артеменко, - це його власна позиція, яка абсолютно не відповідає нашій позиції. Саме тому я вимагаю від Андрія Артеменка скласти депутатський мандат", - сказав він.


    --------------------
    С уважением, VitaliyO.
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 13:26 Александр Рыбаков, Комментариев: 2205, Новостей: 84 Пользователь offline
    Все ребята взрослые , думаю так .,.Давайте не смешить одно место , оно и так смешное.
    С точки зрения серьезности обсуждения и последствий , именно как возможности осуществления- курам на смех ! Договоренности с кем ? С Россией ? Путин даже разговаривать не будет. А вот с точки зрения качнуть лодку по месту -может быть ...
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 13:43 Александр Рыбаков, Комментариев: 2205, Новостей: 84 Пользователь offline
    Группа депутатов ВРУ используя возможности бывшего руководителя СБУ, собрала компрометирующие материалы на Президента и передала эти материалы в третьи руки ... Цель , в принципе понятна...
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 16:03 Виталик Шерстюк, Комментариев: 12, Новостей: 0 Пользователь offline
    Сказочный дол### еб)))))
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 16:45 Копчик С., Комментариев: 2925, Новостей: 41 Пользователь offline
    Если не фейк, то печально: депутаты уже не знают как выпендрится... Это, конечно их дело, но за Державу обидно...
    А участники АТО, тогда будут рейдеры по отбору арендованного имущества?! :))
    Конечно - это не реальный сценарий и говорить о нем не надо..
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 17:11 Анатолій Сиротенко, Комментариев: 880, Новостей: 1 Пользователь offline
    Все таемне рано, чі пізно стає явним. Чьому оточеня Трампа "сдало" нардепа, обурилось такою пропозиціею, чі показати чії інтереси представляють нардепи в ВР. Бувші ригоанали, а нинішні "оппоблочники", хоть не "шифруються", чії інтереси вони лобіюють в Україні.
    • 0

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    • Виталик Шерстюк 20.02.2017
      Кого больше всех пугает повыше ... (19)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Сергей Петрович ответит, он все знает. Правда ведь, ответите?
    • Анатолій Сиротенко 20.02.2017
      Кого больше всех пугает повыше ... (19)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Матеріал викладений В.Артеменко викликав дискусію, хоть дехто переходить на особистості, а не по темі матеріалу. Думаю такі розслідуваня треба продовжувать. Мені було б цікаво знати. яку плату за аренду землі платить річпорт, там неабияка територія, старий молзавод в центрі міста, бувший кранобудівний, бувша база "орсу" ПТЗ. Щоб не говорили в мою адресу, я дісним міським підприемцям співчуваю, вони наповнюють бюджет і мають безумовне право знати, як його росприділяють, ще раз підкреслюю, дієвий депутатський контроль за наповненям бюджету і його розподіл відсутні.
    • Копчик С. 20.02.2017
      Ганьба на весь Роттердам. Як п ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Уголь им заменить нечем?! А погибших украинцев чем замените, суки!
      Из лживых уст власти всех уровней, только бла-бла...и делают хоть что-то они, только под давлением патриотической общественности.
      Наш побратим из Никополя, уже неделю на блокаде, мы ему помогли и общаемся... Я могу заявить, что никто денег не платит, помогают и кормят волонтеры и ребята едут по убеждениям...Одно из требований: вернуть пленных наших ребят! И поверьте, что когда перекрываешь личные кошельки барыг по обе стороны фронта, то это самый действенный метод!
      Мы скоро тоже съездим на блокаду, посмотрим чем помочь
    • Анатолій Сиротенко 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (8)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Все таемне рано, чі пізно стає явним. Чьому оточеня Трампа "сдало" нардепа, обурилось такою пропозиціею, чі показати чії інтереси представляють нардепи в ВР. Бувші ригоанали, а нинішні "оппоблочники", хоть не "шифруються", чії інтереси вони лобіюють в Україні.
    • Копчик С. 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (8)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Если не фейк, то печально: депутаты уже не знают как выпендрится... Это, конечно их дело, но за Державу обидно...
      А участники АТО, тогда будут рейдеры по отбору арендованного имущества?! :))
      Конечно - это не реальный сценарий и говорить о нем не надо..
    • Виталик Шерстюк 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (8)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Сказочный дол### еб)))))
    • Виталик Шерстюк 20.02.2017
      Кого больше всех пугает повыше ... (19)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      По сути, Копчик, вы ничего не ответили. Опять боты, опять грязь из-за угла, налоги приплели, о которых я ни слова ни написал... И ещё ГС вплели)))) Кто куда, а Копчик к Рыбакову)))) Один великий говорил, что каждый слышит то, что понимает. Это про Вас. Вы умудряетесь вычитать ооооооочень глубоко между строк то, чего нет. И потом очень бурно сыпете комментами. Ох, Сергей Петрович, ну чистите вы подушки-ну и чистите себе, не лезьте не в своё. Лучше энциклопедию выпустите-знаний-то ого-го! Или советником, нет компаньоном, к Кириллову пойдите. Он юрист-самоучка и вы самоучка по всем наукам. Силищаааа!!!! Ни один Фисак от вас не спрячется!!! Ещё и Рыбакову перепадёт))) И ещё Сергей Петрович. Вы как относитесь к майдану 2014 года?
    • Александр Рыбаков 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (8)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Группа депутатов ВРУ используя возможности бывшего руководителя СБУ, собрала компрометирующие материалы на Президента и передала эти материалы в третьи руки ... Цель , в принципе понятна...
    • Александр Рыбаков 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (8)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Все ребята взрослые , думаю так .,.Давайте не смешить одно место , оно и так смешное.
      С точки зрения серьезности обсуждения и последствий , именно как возможности осуществления- курам на смех ! Договоренности с кем ? С Россией ? Путин даже разговаривать не будет. А вот с точки зрения качнуть лодку по месту -может быть ...
    • wizao 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (8)
      wizao-С„РѕС‚Рѕ
      Вдогонку:
      "Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагає від депутата своєї фракції Андрія Артеменка скласти депутатський мандат у зв'язку з оприлюдненням ним так званого плану про скасування санкцій проти Росії.
      "Те, що пропонує Артеменко, - це його власна позиція, яка абсолютно не відповідає нашій позиції. Саме тому я вимагаю від Андрія Артеменка скласти депутатський мандат", - сказав він.
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