Ганьба на весь Роттердам. Як після блокування вугілля з Донбасу вилізла нагору грандіозна афера з тарифами

Багато місяців поспіль енергетики купували вугілля з ОРДЛО, а в платіжках писали суми за нібито роттердамське вугілля. Звісно плюс. Тепер українцям погрожують віяловими відключеннями світла, якщо «ротердамський» антрацит з ОРДО не поступатиме до України









Головне, чим лякали українців увесь тиждень, - віялові відключення електрики і тепла в містах і селах. Бо, як твердять в уряді, замінити вугілля із захоплених сепаратистами районів нічим. Блокада залізничного сполучення з ОРДЛО триває 25-й день, активісти не пропускають вантажні потяги. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН, зазначають Патріоти України.





Перекриття залізничних шляхів з окупованими районами Донбасу назвали "третім етапом блокади" і почали 25 січня. Першою була ділянка "Луганськ-Лисичанськ-Попасна", згодом блоки поставили ще й на відрізку "Ясинувата-Костянтинівка". За різними підрахунками, в блокаді на місцях беруть участь до сотні людей. Переважно, це колишні бійці батальйонів "Айдар", "Донбас" та "Правого сектору".





Вони хочуть звести до нуля напівлегальну торгівлю з ворогом та маскування під неї контрабандних потоків. Електрички пропускають, а вантажні ешелони – ні. За час блокади зупинено рух до 30 тисяч вагонів, точна кількість невідома. В них - будівельні матеріали, ліс, щебінь, перелік товарів широкий. Є підозри, що під ними може бути все пальне, зброя, цигарки, алкоголь, наркотики та лікарські препарати. Контрафактна торгівля двостороння, отже, вимоги блокувальників справедливі. Крім моральної сторони питання, таким чином відбувається ще й чисто фінансова підтримка штанів на ворожих бойовиках. Тому раніше центральна влада сама ініціювала блокаду.





"Президент України вважає, що ракова пухлина підлягає блокаді. Практика голови Луганської військово-цивільної адміністрації пана Москаля, який зупинив будь-яке пересування транспорту з окупованими територіями, визнана правильною і вона має бути поширена і на територію Донецької област. Зміцнити лінію зіткнення і встановити економічну блокаду окупованих територій", - сказав у червні 2015 року тодішній голова фракції "Блок Петра Порошенка", нинішній генпрокурор Юрій Луценко.





Втім, зараз, серед зими, Київ вперся у найвідчутнішу проблему, викликану блокадою – енергетичну. Найголовніший товар перевезень – вугілля, насамперед, антрацитове. Його везуть до вільної України для теплових електростанцій, котрі виробляють електричну та теплову енергію, забезпечують нормальне зимове життя. Таке вугілля видобувають на територіях, контрольованих сепаратистами та російськими військами. Щоб позбутися залежності від ворога, придумали купувати вугілля за кордоном.

Один з міжнародних торговельних майданчиків – порт Роттердам у Нідерландах, тому ціна вугілля там – ринкова плюс вартість доставки палива до України. На виході отримуємо ціну, вищу в рази від внутрішньоукраїнської. Торік влада сказала, що громадяни автоматично мусять платити більше за світло й тепло, цим оплачується начебто роттердамське вугілля, допоки бізнес не переорієнтує електростанції на інше паливо. Народ погодився на стрімке зростання тарифів в обмін на обіцянки модернізувати систему. Однак енергетики продовжили купувати вугілля з ОРДЛО, а в платіжках писали суми за нібито роттердамське вугілля.





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