|
В Украине / Ганьба на весь Роттердам. Як після блокування вугілля з Донбасу вилізла нагору грандіозна афера з тарифами (Сегодня, 09:00)
Багато місяців поспіль енергетики купували вугілля з ОРДЛО, а в платіжках писали суми за нібито роттердамське вугілля. Звісно плюс. Тепер українцям погрожують віяловими відключеннями світла, якщо «ротердамський» антрацит з ОРДО не поступатиме до України
Головне, чим лякали українців увесь тиждень, - віялові відключення електрики і тепла в містах і селах. Бо, як твердять в уряді, замінити вугілля із захоплених сепаратистами районів нічим. Блокада залізничного сполучення з ОРДЛО триває 25-й день, активісти не пропускають вантажні потяги. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН, зазначають Патріоти України.
Перекриття залізничних шляхів з окупованими районами Донбасу назвали "третім етапом блокади" і почали 25 січня. Першою була ділянка "Луганськ-Лисичанськ-Попасна", згодом блоки поставили ще й на відрізку "Ясинувата-Костянтинівка". За різними підрахунками, в блокаді на місцях беруть участь до сотні людей. Переважно, це колишні бійці батальйонів "Айдар", "Донбас" та "Правого сектору".
Вони хочуть звести до нуля напівлегальну торгівлю з ворогом та маскування під неї контрабандних потоків. Електрички пропускають, а вантажні ешелони – ні. За час блокади зупинено рух до 30 тисяч вагонів, точна кількість невідома. В них - будівельні матеріали, ліс, щебінь, перелік товарів широкий. Є підозри, що під ними може бути все пальне, зброя, цигарки, алкоголь, наркотики та лікарські препарати. Контрафактна торгівля двостороння, отже, вимоги блокувальників справедливі. Крім моральної сторони питання, таким чином відбувається ще й чисто фінансова підтримка штанів на ворожих бойовиках. Тому раніше центральна влада сама ініціювала блокаду.
"Президент України вважає, що ракова пухлина підлягає блокаді. Практика голови Луганської військово-цивільної адміністрації пана Москаля, який зупинив будь-яке пересування транспорту з окупованими територіями, визнана правильною і вона має бути поширена і на територію Донецької област. Зміцнити лінію зіткнення і встановити економічну блокаду окупованих територій", - сказав у червні 2015 року тодішній голова фракції "Блок Петра Порошенка", нинішній генпрокурор Юрій Луценко.
Втім, зараз, серед зими, Київ вперся у найвідчутнішу проблему, викликану блокадою – енергетичну. Найголовніший товар перевезень – вугілля, насамперед, антрацитове. Його везуть до вільної України для теплових електростанцій, котрі виробляють електричну та теплову енергію, забезпечують нормальне зимове життя. Таке вугілля видобувають на територіях, контрольованих сепаратистами та російськими військами. Щоб позбутися залежності від ворога, придумали купувати вугілля за кордоном.
Один з міжнародних торговельних майданчиків – порт Роттердам у Нідерландах, тому ціна вугілля там – ринкова плюс вартість доставки палива до України. На виході отримуємо ціну, вищу в рази від внутрішньоукраїнської. Торік влада сказала, що громадяни автоматично мусять платити більше за світло й тепло, цим оплачується начебто роттердамське вугілля, допоки бізнес не переорієнтує електростанції на інше паливо. Народ погодився на стрімке зростання тарифів в обмін на обіцянки модернізувати систему. Однак енергетики продовжили купувати вугілля з ОРДЛО, а в платіжках писали суми за нібито роттердамське вугілля.
Джерело: patrioty.org.ua
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:
В контакте, twitter, facebook, Однокласники, Google +, Мой мир, livejournal, Канал на youtube
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 800 » Комментариев:1
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
• Личный кабинет
• Новости по разделам
• Мы в соцсетях
• Популярное
• Обзоры
Все новости с сайта дублируются в группах соцсетей, а видео на нашем канале в youtube.
Посмотрите, кому как удобнее:
Всего на сайте: 43
Пользователей: 2
Гостей: 41
|
На правах рекламмы Полезно
После окончания выпускник получает Свидетельство об окончании середньої специальной школи, имеет право сдать государственные экзамены на Аттестат зрелости, что подтверждает квалификацию.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...
Горячая линия
влажность:
давление:
ветер:
Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
Copyright © WEBoss.Net & Delphi
События Все события в городе и не только
Шановний Андрію Петровичу!
Прийміть найщиріші вітання з цієї нагоди!
Саме завдяки Вашому професіоналізму, відданості своїй справі та злагодженій командній роботі Нікополь активно розвивається та зберігає свою багату історію та славетні традиції.
Спорт Живая лента всего мира
Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в Чемпионате города Днепр по рукопашному бою
12 февраля 2017 г. в городе Днепр прошел открытый Чемпионат города по рукопашному бою, среди кадетов (14-15), юниоров (16-17) и взрослых (18+) в разделе легкий и дозированный контакт. Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в данном турнире.
Показать все теги