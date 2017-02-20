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В Украине / Ганьба на весь Роттердам. Як після блокування вугілля з Донбасу вилізла нагору грандіозна афера з тарифами (Сегодня, 09:00)

Багато місяців поспіль енергетики купували вугілля з ОРДЛО, а в платіжках писали суми за нібито роттердамське вугілля. Звісно плюс. Тепер українцям погрожують віяловими відключеннями світла, якщо «ротердамський» антрацит з ОРДО не поступатиме до України

Ганьба на весь Роттердам. Як після блокування вугілля з Донбасу вилізла нагору грандіозна афера з тарифами

Головне, чим лякали українців увесь тиждень, - віялові відключення електрики і тепла в містах і селах. Бо, як твердять в уряді, замінити вугілля із захоплених сепаратистами районів нічим. Блокада залізничного сполучення з ОРДЛО триває 25-й день, активісти не пропускають вантажні потяги. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН, зазначають Патріоти України.

Перекриття залізничних шляхів з окупованими районами Донбасу назвали "третім етапом блокади" і почали 25 січня. Першою була ділянка "Луганськ-Лисичанськ-Попасна", згодом блоки поставили ще й на відрізку "Ясинувата-Костянтинівка". За різними підрахунками, в блокаді на місцях беруть участь до сотні людей. Переважно, це колишні бійці батальйонів "Айдар", "Донбас" та "Правого сектору".

Вони хочуть звести до нуля напівлегальну торгівлю з ворогом та маскування під неї контрабандних потоків. Електрички пропускають, а вантажні ешелони – ні. За час блокади зупинено рух до 30 тисяч вагонів, точна кількість невідома. В них - будівельні матеріали, ліс, щебінь, перелік товарів широкий. Є підозри, що під ними може бути все пальне, зброя, цигарки, алкоголь, наркотики та лікарські препарати. Контрафактна торгівля двостороння, отже, вимоги блокувальників справедливі. Крім моральної сторони питання, таким чином відбувається ще й чисто фінансова підтримка штанів на ворожих бойовиках. Тому раніше центральна влада сама ініціювала блокаду.

"Президент України вважає, що ракова пухлина підлягає блокаді. Практика голови Луганської військово-цивільної адміністрації пана Москаля, який зупинив будь-яке пересування транспорту з окупованими територіями, визнана правильною і вона має бути поширена і на територію Донецької област. Зміцнити лінію зіткнення і встановити економічну блокаду окупованих територій", - сказав у червні 2015 року тодішній голова фракції "Блок Петра Порошенка", нинішній генпрокурор Юрій Луценко.

Втім, зараз, серед зими, Київ вперся у найвідчутнішу проблему, викликану блокадою – енергетичну. Найголовніший товар перевезень – вугілля, насамперед, антрацитове. Його везуть до вільної України для теплових електростанцій, котрі виробляють електричну та теплову енергію, забезпечують нормальне зимове життя. Таке вугілля видобувають на територіях, контрольованих сепаратистами та російськими військами. Щоб позбутися залежності від ворога, придумали купувати вугілля за кордоном.
 
Один з міжнародних торговельних майданчиків – порт Роттердам у Нідерландах, тому ціна вугілля там – ринкова плюс вартість доставки палива до України. На виході отримуємо ціну, вищу в рази від внутрішньоукраїнської. Торік влада сказала, що громадяни автоматично мусять платити більше за світло й тепло, цим оплачується начебто роттердамське вугілля, допоки бізнес не переорієнтує електростанції на інше паливо. Народ погодився на стрімке зростання тарифів в обмін на обіцянки модернізувати систему. Однак енергетики продовжили купувати вугілля з ОРДЛО, а в платіжках писали суми за нібито роттердамське вугілля.

Джерело: patrioty.org.ua
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 800 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Сегодня, 17:27 Копчик С., Комментариев: 2926, Новостей: 41 Пользователь offline
    Уголь им заменить нечем?! А погибших украинцев чем замените, суки!
    Из лживых уст власти всех уровней, только бла-бла...и делают хоть что-то они, только под давлением патриотической общественности.
    Наш побратим из Никополя, уже неделю на блокаде, мы ему помогли и общаемся... Я могу заявить, что никто денег не платит, помогают и кормят волонтеры и ребята едут по убеждениям...Одно из требований: вернуть пленных наших ребят! И поверьте, что когда перекрываешь личные кошельки барыг по обе стороны фронта, то это самый действенный метод!
    Мы скоро тоже съездим на блокаду, посмотрим чем помочь
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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Виталик Шерстюк 20.02.2017
      Кого больше всех пугает повыше ... (19)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Сергей Петрович ответит, он все знает. Правда ведь, ответите?
    • Анатолій Сиротенко 20.02.2017
      Кого больше всех пугает повыше ... (19)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Матеріал викладений В.Артеменко викликав дискусію, хоть дехто переходить на особистості, а не по темі матеріалу. Думаю такі розслідуваня треба продовжувать. Мені було б цікаво знати. яку плату за аренду землі платить річпорт, там неабияка територія, старий молзавод в центрі міста, бувший кранобудівний, бувша база "орсу" ПТЗ. Щоб не говорили в мою адресу, я дісним міським підприемцям співчуваю, вони наповнюють бюджет і мають безумовне право знати, як його росприділяють, ще раз підкреслюю, дієвий депутатський контроль за наповненям бюджету і його розподіл відсутні.
    • Копчик С. 20.02.2017
      Ганьба на весь Роттердам. Як п ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Уголь им заменить нечем?! А погибших украинцев чем замените, суки!
      Из лживых уст власти всех уровней, только бла-бла...и делают хоть что-то они, только под давлением патриотической общественности.
      Наш побратим из Никополя, уже неделю на блокаде, мы ему помогли и общаемся... Я могу заявить, что никто денег не платит, помогают и кормят волонтеры и ребята едут по убеждениям...Одно из требований: вернуть пленных наших ребят! И поверьте, что когда перекрываешь личные кошельки барыг по обе стороны фронта, то это самый действенный метод!
      Мы скоро тоже съездим на блокаду, посмотрим чем помочь
    • Анатолій Сиротенко 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (8)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Все таемне рано, чі пізно стає явним. Чьому оточеня Трампа "сдало" нардепа, обурилось такою пропозиціею, чі показати чії інтереси представляють нардепи в ВР. Бувші ригоанали, а нинішні "оппоблочники", хоть не "шифруються", чії інтереси вони лобіюють в Україні.
    • Копчик С. 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (8)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Если не фейк, то печально: депутаты уже не знают как выпендрится... Это, конечно их дело, но за Державу обидно...
      А участники АТО, тогда будут рейдеры по отбору арендованного имущества?! :))
      Конечно - это не реальный сценарий и говорить о нем не надо..
    • Виталик Шерстюк 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (8)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Сказочный дол### еб)))))
    • Виталик Шерстюк 20.02.2017
      Кого больше всех пугает повыше ... (19)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      По сути, Копчик, вы ничего не ответили. Опять боты, опять грязь из-за угла, налоги приплели, о которых я ни слова ни написал... И ещё ГС вплели)))) Кто куда, а Копчик к Рыбакову)))) Один великий говорил, что каждый слышит то, что понимает. Это про Вас. Вы умудряетесь вычитать ооооооочень глубоко между строк то, чего нет. И потом очень бурно сыпете комментами. Ох, Сергей Петрович, ну чистите вы подушки-ну и чистите себе, не лезьте не в своё. Лучше энциклопедию выпустите-знаний-то ого-го! Или советником, нет компаньоном, к Кириллову пойдите. Он юрист-самоучка и вы самоучка по всем наукам. Силищаааа!!!! Ни один Фисак от вас не спрячется!!! Ещё и Рыбакову перепадёт))) И ещё Сергей Петрович. Вы как относитесь к майдану 2014 года?
    • Александр Рыбаков 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (8)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Группа депутатов ВРУ используя возможности бывшего руководителя СБУ, собрала компрометирующие материалы на Президента и передала эти материалы в третьи руки ... Цель , в принципе понятна...
    • Александр Рыбаков 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (8)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Все ребята взрослые , думаю так .,.Давайте не смешить одно место , оно и так смешное.
      С точки зрения серьезности обсуждения и последствий , именно как возможности осуществления- курам на смех ! Договоренности с кем ? С Россией ? Путин даже разговаривать не будет. А вот с точки зрения качнуть лодку по месту -может быть ...
    • wizao 20.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (8)
      wizao-С„РѕС‚Рѕ
      Вдогонку:
      "Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагає від депутата своєї фракції Андрія Артеменка скласти депутатський мандат у зв'язку з оприлюдненням ним так званого плану про скасування санкцій проти Росії.
      "Те, що пропонує Артеменко, - це його власна позиція, яка абсолютно не відповідає нашій позиції. Саме тому я вимагаю від Андрія Артеменка скласти депутатський мандат", - сказав він.
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