Лина ТЫХА: Шантаж, или - толкнуть стране угля

Виталий Портников написал несколько замечательных статей о причинах отставки советника президента США по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна. Так же журналист заметил, что нынче «в Вашингтоне ищут кремлевского «крота». В СМИ появилась информация о наличии у кремля людей среди ближайшего окружения Трампа».









По факту, оказалось, страна Америка очень обеспокоена своей национальной безопасностью. И близость Майкла Флинна к убийце по имени путин означает – конец карьеры советника президента США по вопросам национальной безопасности, и, что показательно, вполне вероятно, не только его. Портников, рассуждая о сложившейся ситуации в американском политикуме, утверждает, что проблемы возникли, поскольку Флинн – лгал.





И тут же подумалось: а чего же это в Украине, стране, воюющей с агрессором россией, вопрос контактов с оккупантом не ставит под удар карьеру и политическое будущее? Почему, как сообщают СМИ, президент Украины встречается за обедом с олигархом, который спонсирует оккупанта и существующих за криминальные деньги россии? Как может быть, чтобы в парламенте страны, воюющей с россией, сидели люди, рассуждавшие о том, что с этой страной нужно договариваться? И можно только догадываться, как бы поступили в США с сенаторами, которые бы рассказывали, что интересы оккупированных территорий нужно соблюдать и у них что-либо покупать!





Хотя, как поступают в стране настоящей демократии, весь мир наглядно увидел, как и лицезрел, что ложь для высокопоставленного чиновника, какие бы посты он ни занимал и какие бы связи ни имел, сразу же обернулась его политическим падением и – потерей должности.





В воюющей же Украине глава Кабинета министров и представители власти совсем не обеспокоены наличием связей с оккупантами у большинства чиновников и политиков. Сидеть за одним столом с уголовником Ахметовым, следует полагать, для Порошенко – честь. Он бы, наверное, и с путиным – сел за стол, да тот не зовет. А с Ахметовым – можно. Как можно и грабить народ, даже не скрывая, что обворовываешь его, предпринимая все действия в угоду олигарху Ахметову.





Но на самом деле удивляться нечему. Ахметов финансирует многие «проекты», называемые политическими партиями, и, скорее всего, дает откаты президенту страны Украина (ведь, как пишут СМИ, от повышения тарифов на электроэнергию выигрывает не только Ахметов, но и непосредственно инвесткомпания ICU, работающая в интересах президента Порошенко). А для него финансовое благополучие своей семьи важнее национальной безопасности Украины.





Более этого факта на Банковой скрывать не собираются. Хотя и раньше не очень скрытничали. Всей стране известно, что Порошенко в Вене встречался с Фирташем, а на встрече присутствовал Левочкин. И во время встречи они порешали, кто на какую должность пойдет, и тогда же Кличко, что трижды бил кулаком по столу, утверждая, что идет в президенты, согласился слить партию «УДАР», а самому – податься в мэры Киева. И Фирташ, друг путина и схемщик Росукрэнерго, после выборов открыто заявил: «Мы получили, что хотели: Кличко стал мэром, Порошенко – президентом».





Что же до лжи обществу, то в этом вопросе что Порошенко, что его команда решили для себя давно: лгать – не запрещено. Все равно за это никому и ничего не будет. В целом, как и за воровство. Правда, их ложь с определенного времени начала раздражать Запад, и тогда «великий и могучий англоязычный дипломат» (имеется ввиду Порошенко) сменил тактику рабочих визитов и стал ездить по странам, где можно либо офшоры открыть, либо заключить сделку на поставку пальмового масла. И что интересно: в официальных разговорах рассказывают о евроинтеграции, а если зайти на сайт МИДа, то сразу видно: никаких качественных встреч в разрезе ЕС не проходит.





А параллельно власть, забыв о национальных интересах государства и его безопасности, опустилась до шантажа общества, запугивая украинцев веерным отключением электроэнергии. Той самой, которой Украина всегда торговала, поскольку она была в избытке. Но даже если для ее производства нужен уголь, его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно покупать у оккупантов и их приспешников? Или это потому, что так нужно Ахметову и Таруте? Согласно заявлений Гройсмана, можно сделать вывод, что уголь более нигде не добывают, кроме как на оккупированных россией территориях. Так и сказано: без угля из ОРДЛО – никак. Если же еще вспомнить посленовогоднее распоряжение Кабинета министров Украины, которое иначе как планом капитуляции страны перед оккупантом и не назовешь, возникает много вопросов относительно того, чьи цели на самом деле преследуют люди при власти в Украине: страны Украина или захватчика и оккупанта? И где в постановлениях кабинета министров и решениях президента можно найти защиту национальных интересов страны?





Интересы российского бизнеса – видно, интересы Порошенко – налицо, интересы олигархата – так же всем ясны. А в опубликованных выводах СБУ, которые обнародовал Северодонецкий горсуд Луганской области от 2 декабря 2016 года, утверждается, что на оккупированные россией территории, с которых убивают украинских солдат, поступает в качестве «налогов» около 47% от стоимости антрацита, поставляемого из оккупированной части Донбасса в адрес государственной компании ПАО «Центрэнерго». И где же национальные интересы страны? Где проявление борьбы с российскими консервами, подрывающими Украину изнутри?





В Вашингтоне найдут кремлевского «крота». И это приведет к очень серьезным последствиям, когда судебная и правовая власти сплотятся для защиты интересов Америки. А в Украине «кротов» знают пофамильно, вот только власть, лавирующая между кремлем и украинским народом, не станет этих «кротов» привлекать к ответственности или с позором удалять из политики.

Ведь тут потяни за ниточку и окажется, что… украинская независимость держится только на стойкости, протесте и гражданской позиции украинского общества. Но никак не на власти. Люди, стоящие у власти, никакого отношения к укреплению национальной безопасности не имеют. И потому они шантажируют украинцев и отключением электроэнергии, и повышением пенсионного возраста – любыми механизмами, ранее и сегодня используемые россией. И поэтому представители власти выступают против блокады оккупированных территорий. Украинская власть, как это ни прискорбно звучит, готова и дальше финансировать тех, кто идет убивать украинцев. И только общество может заставить власть чтить украинскую независимость. Никто другой в этом не заинтересован.





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