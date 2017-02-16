Вот Сергей Петрович вроде все знает, а сравнение неудачное. В Покрове пошли путём установки потребителям газовых конвекторов, что не повлекло за собой дополнительной нагрузки на электросети. Поэтому такой картины, как в Никополе и быть не могло. А вот Марганец столкнулся с теми же проблемами. Но все равно шаг единственно верный, экономия и качество услуги уже видны.
а наших діток не взяли на концерт, діти готували мікс з бальноспортивних танців зі складними переходами як для бст, і діти хоч і бальники, але готували й гопак. що ж, запрошуємо організаторів благодійного концерту на конкурс з бст 19 березня який відбудеться у приміщенні що на відео зараз. Благодійний концерт це добро яке сіється з поміж людей, і правильно якщо воно починається з дитинства.
Сама децентрализация была необходима и неизбежна. Но Начинать её только в апреле прошлого года - была ошибка! Меморандум с ДТЕКом только в июле - вторая ошибка! Никто не ответил за то, что многие коммунальные учреждения подключили только в ноябре - декабре. Посмотрите ленту страницы энергоснабжения : сколько аварий и отключений! Кстати, сравните Никополь и Покров! https://www.facebook.com/groups/1219172921485121/
Солидарен с дамами, которые высказались о преимуществах децентрализации отопления нашего города. Признаюсь, в начале был противником децентрализации. Но, как сказал незабвенный Иван Плющ "тільки дурень ніколи на протязі життя не міняє своїх поглядів"
12 февраля 2017 г. в городе Днепр прошел открытый Чемпионат города по рукопашному бою, среди кадетов (14-15), юниоров (16-17) и взрослых (18+) в разделе легкий и дозированный контакт. Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в данном турнире.
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