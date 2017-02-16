 Сьогодні в Нікополі відбудеться показ документального фільму-реквієму "Піски. Лицарі неба"

16 лютого о 18.00 у КСК Нікопольського заводу ферросплавів відбудеться показ документального фільму-реквієму "Піски. Лицарі неба", присвяченому пам'яті 15 бійців полку "Дніпро-1".

Стрічка розповідає про трагічні події в селищі Піски, що стало форпостом між Україною та ворогом. Знімальна група працювала над фільмом майже 10 місяців, збираючи розповіді свідків тих подій.

Фільм є важливою подією в новітній історії України. На показі будуть присутні бійці полку, режисер Катерина Стрільченко та оператор і режисер монтажу Дмитро Панков.

Вхід вільний.

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