Приглашают дети! Очередной благотворительный концерт в помощь детям с онкозаболеваниями состоится уже сегодня

Очередной благотворительный концерт в помощь детям с онкозаболеваниями состоится уже сегодня, 15 февраля, в КСК. Начало в 18.00. Билеты можно приобрести в кассе КСК. В разнообразной программе выступят солисты и творческие коллективы Никополя.

Приходите и поддержите благотворительную акцию от БФ "Детям Никополя"!

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