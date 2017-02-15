Дві бронзи «Nation”s Young Stars» поїхали до Покрова

Під такою назвою 10 лютого у Києві стартував турнір з дзюдо серед спортсменів 2006, 2007 й 2008 року народження. Наше місто у складі Дніпропетровської області представляли вихованці Сергія Сінілова – Дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти.









-Боротьба була серйозною, - зазначає тренер, - хлопці відпрацювали по 5-6 зустрічей, отримавши заслужені медалі.

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Триста учасників з дванадцяти областей України виходили на татамі Київської міської школи вищої спортивної майстерності, серед них і покровчани. Учні Сергія Сінілова вже встигли зарекомендувати себе низкою вагомих перемог, відзначилися і цього разу. Виступаючи у вазі 27 кг, з бронзою фінішував Ілля Івженко, зайняв другу сходинку п’єдесталу у вазі 42 кг і Єгор Ткачов.Сьогодні дзюдоїсти готуються до Дитячої ліги, що відбудеться у Дніпрі, турніру міжнародного рівня «Київська весна», тож побажаємо їм успіхів.