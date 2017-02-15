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город Покров / Колективна радіостанція Покрова – незмінний лідер зв’язку на коротких хвилях (Сегодня, 09:13)
Підсумки 2016 року вкотре вивели команду зв’язківців Будинку творчості на вершину рейтингових таблиць. Спортсмени налаштовані на перемогу і в 2017 – му. Саме про успішний старт, плани на майбутнє, говорили сьогодні у колективній, під час робочої зустрічі міського голови Олександра Шаповала з керівником, Миколою Голубом.
Те, що добрі дружні стосунки зв’язують колективну з Олександром Шаповалом давно, зазначав Микола Голуб:-Кожен наш успіх є спільною перемогою і це надзвичайно важливо, особливо для дітей, які бачать щире зацікавлення до своєї творчості, - говорить Микола Гнатович.
Результати їхньої роботи, на твердження міського голови, доводять затребуваність технічного напрямку, який знову на піку популярності серед учнівської молоді, потребує підтримки й розвитку. 42 роки радіостанція незмінно на зв’язку і незмінно серед лідерів. У 2016-му спортсменам вдалося вибороти звання кандидатів у майстри спорту, посівши 16 перших, два других і одне третє місце.
Вони виграли Кубок України, зайнявши першу сходинку рейтингових таблиць серед 72 станцій з 22-х областей країни, стали кращими на Дніпропетровщині за результатами 2016-го. Є лідерами серед українських команд, учасників міжнародних та всесвітніх змагань. Та найважливішим фактором, за словами директора НВК№2, на базі якого працює радіостанція, Галини Чергінець, що тут діти знаходять себе. Команду не забувають випускники, які слідкують за успіхами Дарини Іл’їної, Катерини Шуліки, Аліни Левченко, Миколи Коробки, Аліни Карпової, Іллі Внукова, Даніїла Клєпікова.
Під час зустрічі мова йшла про їхні подальші перспективи, розширення можливостей колективної, насамперед у технічному оснащенні. Адже збереження й розвиток напрямку – це право вибору школярства, який шлях обрати, завдяки колективній діти визначаються з подальшою професією, знаходять собі заняття до душі на все життя.
Материал разместил(а) - пресс-служба г.Покров
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