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Спорт / Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в Чемпионате города Днепр по рукопашному бою (Сегодня, 14:31)
12 февраля 2017 г. в городе Днепр прошел открытый Чемпионат города по рукопашному бою, среди кадетов (14-15), юниоров (16-17) и взрослых (18+) в разделе легкий и дозированный контакт. Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в данном турнире.
Наш город представили 12 спортсменов, тренера Пырх Станислава Викторовича. Результат выступления: 4 – золотых, 5 – серебряных и 3 бронзовых медали. Чемпионами в своих категориях стали: Левак Михаил (-45 кг), Гончаренко Сергей (-65 кг), Гончаренко Александр (-70 кг) и Кукоба Алексей (-75 кг).
Выступление наших спортсменов оставило хорошее впечатление среди спортсменов и тренеров присутствующих на турнире.
Также было получено приглашение на Чемпионат Украины, который пройдет в апреле этого года в Киеве.
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Материал разместил(а) - Дмитро Осика
» Категория: Спорт » Просмотров: 212 » Комментариев:0
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Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в Чемпионате города Днепр по рукопашному бою
12 февраля 2017 г. в городе Днепр прошел открытый Чемпионат города по рукопашному бою, среди кадетов (14-15), юниоров (16-17) и взрослых (18+) в разделе легкий и дозированный контакт. Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в данном турнире.
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