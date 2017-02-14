Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в Чемпионате города Днепр по рукопашному бою

12 февраля 2017 г. в городе Днепр прошел открытый Чемпионат города по рукопашному бою, среди кадетов (14-15), юниоров (16-17) и взрослых (18+) в разделе легкий и дозированный контакт. Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в данном турнире.





Наш город представили 12 спортсменов, тренера Пырх Станислава Викторовича. Результат выступления: 4 – золотых, 5 – серебряных и 3 бронзовых медали. Чемпионами в своих категориях стали: Левак Михаил (-45 кг), Гончаренко Сергей (-65 кг), Гончаренко Александр (-70 кг) и Кукоба Алексей (-75 кг).

Выступление наших спортсменов оставило хорошее впечатление среди спортсменов и тренеров присутствующих на турнире.

Также было получено приглашение на Чемпионат Украины, который пройдет в апреле этого года в Киеве.





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