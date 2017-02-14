Дніпро - не місце для сепаратистів. Вілкул зганьбився з агітаційним заходом на «Південмаші» і втік через задній прохід

Попри широку рекламу і гучні заяви напередодні, 13 лютого жоден з працівників Державного підприємства «Південмаш», яких представник «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул збирав до ДК «Машинобудівників» у Дніпрі як через профком підприємства, так і через соціальні мережі, так і не дійшов на зустріч з криворізьким нардепом.









До розрахованої на 900 осіб зали будинку культури завітало рівно 25 осіб включно з Людмилою Кострюковою та ще однією активісткою, які встигли поставити нардепу пару незручних питань. Решту ж публіки складали люди поважного та похилого віку з числа вірних прихильників його партії та кілька десятків молодиків, які під час зустрічі блокували всі входи до палацу. Попри запрошення «записувати питання, якщо їх дуже багато», машинобудівники зустріч проігнорували.





І хоча політик поспішив відзначитись у соціальній мережі звітом про «вдалий захід», який «не вдалося зірвати «оголтелим нацикам», сам Вілкул і його численні охоронці змушені були вшиватися з будинку культури через задній вихід під охороною поліції вже за кілька хвилин після оголошеного початку заходу.





Попри втечу Олександра Вілкула від спілкування з громадськістю, представників якої, на відміну від прихильників депутата-сепаратиста, зібралося кілька сотень, подію безумовно слід вважати перемогою патріотичних сил. Дніпряни вкотре довели, що готові згуртуватись і показати, що Дніпро - не місце для сепаратистів.





Автор: Олекса ВАЛАХ

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