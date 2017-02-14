Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

Другие СМИ пишут / Дніпро - не місце для сепаратистів. Вілкул зганьбився з агітаційним заходом на «Південмаші» і втік через задній прохід (Сегодня, 09:10)

Попри широку рекламу і гучні заяви напередодні, 13 лютого жоден з працівників Державного підприємства «Південмаш», яких представник «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул збирав до ДК «Машинобудівників» у Дніпрі як через профком підприємства, так і через соціальні мережі, так і не дійшов на зустріч з криворізьким нардепом.


 
 
 
 
 
 
 
До розрахованої на 900 осіб зали будинку культури завітало рівно 25 осіб включно з Людмилою Кострюковою та ще однією активісткою, які встигли поставити нардепу пару незручних питань. Решту ж публіки складали люди поважного та похилого віку з числа вірних прихильників його партії та кілька десятків молодиків, які під час зустрічі блокували всі входи до палацу. Попри запрошення «записувати питання, якщо їх дуже багато», машинобудівники зустріч проігнорували.

І хоча політик поспішив відзначитись у соціальній мережі звітом про «вдалий захід», який «не вдалося зірвати «оголтелим нацикам», сам Вілкул і його численні охоронці змушені були вшиватися з будинку культури через задній вихід під охороною поліції вже за кілька хвилин після оголошеного початку заходу.

Попри втечу Олександра Вілкула від спілкування з громадськістю, представників якої, на відміну від прихильників депутата-сепаратиста, зібралося кілька сотень, подію безумовно слід вважати перемогою патріотичних сил. Дніпряни вкотре довели, що готові згуртуватись і показати, що Дніпро - не місце для сепаратистів.

Автор: Олекса ВАЛАХ
Джерело: dniprograd.org
  • 0
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:

В контактеtwitterfacebookОднокласникиGoogle +Мой мирlivejournalКанал на youtube

 
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Другие СМИ пишут » Просмотров: 493 » Комментариев:2

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • Деньги не пахнут - 2? или "Нікопольців з 73-ю річницею визволення міста вітає народний депутат України Олександр Вілкул" (фото)
  • Нікопольський феросплавний може зупинитися через необгрунтовано високі тарифи для заводу на електроенергію
  • Олександр Вілкул відкрив дитячий лікувально-оздоровчий комплекс
  • Олександр Вілкул відвідав Нікополь з робочим візитом
  • Народне віче в Дніпропетровську перенесено на суботу
    • Hаписал: Сегодня, 09:20 Виктор Артеменко, Комментариев: 1639, Новостей: 4500 Пользователь offline
    А у нас, так к слову:
    Вилкул в Никополе надолго или уже навсегда?
    Опубликовано: 6 февр. 2017 г.
    https://youtu.be/n8JSVfT_n4Q


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 10:04 Анатолій Сиротенко, Комментариев: 875, Новостей: 1 Пользователь offline
    Скільки ще цей "гречкосійний діяч" буде каламутити совків і латентних сепаратистів. Орденоносець московської церкви.
    • 0

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    В контакте

    twitter

    facebook

    Однокласники

    Google +

    Мой мир

    livejournal

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Как мы вообще выжили!? Детям 50-60-70-80-х посвящается!
  • Слухати і знати кожному українцю! Виступ професора Павла Гриценка (відео)
  • Офіцери управління оперативного командування «Схід»: Судити командира за служіння і захист Батьківщини – неприпустимо. (Відкритий лист, + відео)
  • Неужели Никопольская полиция перестали "щипать травку"?
  • Нач. полиции, СБУ и прокурору города: Что делают посторонние на стратегическом объекте КП "Никопольводоканал"
  • УВАГА!!! У Нікополі ввели карантин через африканську чуму свиней
  • Где, как и чем барыжат в Никополе. Продолжение. Позвольте уточнить - До конца какого года? (видео)
  • Разгон киевского митинга 19 января 2017! (видео 18+)
  • Никополь, Марганец, Покров - поможем Тихону
  • Сьогодні, 11 лютого свій День народження святкує Нікопольський міський голова Андрій ФІСАК
    • • Обзоры
    Система привілеїв та пільг для резервістів, які будуть залучені на навчальні збори з резервістами (до 3 місяців на рік)
    Під час зборів резервісти можуть в добровільному порядку укласти контракт на продовження служби у військовому резерві Збройних Сил України у військовій частині за їх вибором.
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 51
    Пользователей: 0
    Гостей: 51
    • Календарь
    «    Февраль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728 
    • Архив
    Февраль 2017 (37)
    Январь 2017 (78)
    Декабрь 2016 (105)
    Ноябрь 2016 (120)
    Октябрь 2016 (112)
    Сентябрь 2016 (98)
    На правах рекламмы Полезно
    Хочешь учиться и работать в Европе? - это просто!
    После  окончания  выпускник  получает  Свидетельство об  окончании   середньої  специальной школи,  имеет право  сдать государственные экзамены на Аттестат зрелости, что подтверждает  квалификацию. 
    подробнее
    → все в разделе
    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...

    Горячая линия
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Анатолій Сиротенко 14.02.2017
      Где, как и чем барыжат в Никоп ... (5)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Згоден з Вами "Максим", бо поліцейский поки тільки мило посміхаеться, а журналіст по своему намагаеться "копати" цю демонстративну проблему "легального" заробітку.
    • Анатолій Сиротенко 14.02.2017
      Дніпро - не місце для сепарати ... (2)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Скільки ще цей "гречкосійний діяч" буде каламутити совків і латентних сепаратистів. Орденоносець московської церкви.
    • Копчик С. 14.02.2017
      Где, как и чем барыжат в Никоп ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Недавно там проходи ы бачив як тусуються біля цього вікна.. Теж згадав про статтю Віктора.. Немає відповідальності за свої слова і дії у посадових осіб багатьох відомств, тому немає порядку.
    • Виктор Артеменко 14.02.2017
      Дніпро - не місце для сепарати ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      А у нас, так к слову:
      Вилкул в Никополе надолго или уже навсегда?
      Опубликовано: 6 февр. 2017 г.
      https://youtu.be/n8JSVfT_n4Q
    • Максим 13.02.2017
      Где, как и чем барыжат в Никоп ... (5)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Цікаво побачіти, хто в цьому питані буде більш послідовним і принциповим, журналіст, бувший мент, чі иинішній старший офіцер поліції і що коштує слово офіцера.

      Я не вважаю, що з цього приводу потрібно влаштовувати тоталізатор, а втім... Я би поставив на честність та добропорядність Артеменко, а Ви?
    • Анатолій Сиротенко 13.02.2017
      Где, как и чем барыжат в Никоп ... (5)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Цікаво побачіти, хто в цьому питані буде більш послідовним і принциповим, журналіст, бувший мент, чі иинішній старший офіцер поліції і що коштує слово офіцера.
    • Максим 13.02.2017
      Где, как и чем барыжат в Никоп ... (5)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      С такой "щирою посмішкою" и обвораживающим взглядом подполковник скоро станет полковником а то и генералом! Одно выражение "Я СКАЗАЛ" чего стоит! А ведь и вправду, ребята, он же не сказал до конца какого года. Так, что, как говорит мой сосед "Каки претензии, йо-ма-йо?
    • Александр Рыбаков 13.02.2017
      Виктор Артеменко: О смерти Але ... (1)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Я вместе с Александром Тихоном и Виктором Артеменко проводил , ,так сказать, " мероприятия " по принуждению к миру ГОРГАЗА, и не раз мы объединяли усилия и на волонтёрском фронте и по другим направлениям.
      , И я согласен с Виктором , что Саша САМ себя сделал !
      Материал ,который я прочитал, " по Артеменковски", написан очень точно..и для себя многие детали я прояснил... но загадок стало не меньше ...И где находится истина , наверно уже будет сложно определить ... Но то , что кем -то ведётся спланированная политическая игра , в том числе и со сменой лиц ....это видно. Но ... концовки в таких играх бывают разные .....Поэтому ... будем посмотреть ...
    • Палыч 12.02.2017
      Обережно, шахраї! (1)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Когда- нибудь научатся наши чинуши говорить человеческим языком? Это какие же "видповидные" органы? А в Молдавии такого нет, там давно уже узаконили право на оружие для населения.
    • Палыч 12.02.2017
      Прокуратура по справі Олександ ... (3)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Что за бред несет прокурор?!! Отбоярилась, говоря простым языком. Да такие вещи делаются мгновенно, а не вырывают из могилы через года, когда все забудут, о чем речь. Талий не спрячешь веками, но это не Литвинов, да и Артеменко (депутат)--не фигура, не в обиду будь сказано. Зная тягу нашей прокуратуры к "кому бы еще прислужить?", похоже, зарывают дело вместе с телом.
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    События Все события в городе и не только
    Сьогодні, 11 лютого свій День народження святкує Нікопольський міський голова Андрій ФІСАК
    Шановний Андрію Петровичу!
    Прийміть найщиріші вітання з цієї нагоди!
    Саме завдяки Вашому професіоналізму, відданості своїй справі та злагодженій командній роботі Нікополь активно розвивається та зберігає свою багату історію та славетні традиції.
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Чемпіонат м. Нікополя з Араши Карате (вiдео)
    28.01.2017 р. у спортивному залі ДЮСШ-2 відбувся Чемпіонат м. Нікополя з Араши Карате.
    Організатом заходу виступив БК КАЙМАН (Президент Дмитро Осика, 2 дан)
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, Брэндак, вірш, вірші, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, закон, исполком, лірика, Марганец, МВД, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мысли в слух, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, Польша, помощь, работа, референдум, реформа, савченко, самопоміч нікополь, Тихон, УВБ, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.biz.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305