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Другие СМИ пишут / Дніпро - не місце для сепаратистів. Вілкул зганьбився з агітаційним заходом на «Південмаші» і втік через задній прохід (Сегодня, 09:10)
Попри широку рекламу і гучні заяви напередодні, 13 лютого жоден з працівників Державного підприємства «Південмаш», яких представник «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул збирав до ДК «Машинобудівників» у Дніпрі як через профком підприємства, так і через соціальні мережі, так і не дійшов на зустріч з криворізьким нардепом.
До розрахованої на 900 осіб зали будинку культури завітало рівно 25 осіб включно з Людмилою Кострюковою та ще однією активісткою, які встигли поставити нардепу пару незручних питань. Решту ж публіки складали люди поважного та похилого віку з числа вірних прихильників його партії та кілька десятків молодиків, які під час зустрічі блокували всі входи до палацу. Попри запрошення «записувати питання, якщо їх дуже багато», машинобудівники зустріч проігнорували.
І хоча політик поспішив відзначитись у соціальній мережі звітом про «вдалий захід», який «не вдалося зірвати «оголтелим нацикам», сам Вілкул і його численні охоронці змушені були вшиватися з будинку культури через задній вихід під охороною поліції вже за кілька хвилин після оголошеного початку заходу.
Попри втечу Олександра Вілкула від спілкування з громадськістю, представників якої, на відміну від прихильників депутата-сепаратиста, зібралося кілька сотень, подію безумовно слід вважати перемогою патріотичних сил. Дніпряни вкотре довели, що готові згуртуватись і показати, що Дніпро - не місце для сепаратистів.
Автор: Олекса ВАЛАХ
Джерело: dniprograd.org
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» Категория: Другие СМИ пишут » Просмотров: 493 » Комментариев:2
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