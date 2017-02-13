Система привілеїв та пільг для резервістів, які будуть залучені на навчальні збори з резервістами (до 3 місяців на рік)

Резервісту компенсується:

Середньомісячна заробітна плата за той час, що він перебував у військовій частині ( не менше 3200 грн)

Гроші за проїзд до військової частини та в зворотному напрямку (або забезпечується його доставка військовим комісаріатом до місця проведення зборів та в зворотному напрямку)





Резервісту виплачується (в залежності від військового звання):

Одноразове грошове заохочення за підсумками року (тим хто виконав програму зборів) від 1600 до 3100 гривень

Грошова виплата за 30 діб підготовки від 2400 до 3200 гривень

Добові за 30 діб перебування у військовій частині від 180 до 450 гривень.

Один прожитковий мінімум тим, які на день призову на збори не працюють -1600 гривень

Резервісту на весь період виконання обов’язків служби у військовому резерві (час проведення зборів) гарантується:

Забезпечення робочого місця

Державне страхування, безкоштовне медичне забезпечення

У підсумку за 30 днів зборів у 2017 році резервіст отримає (Без відрахування податку на прибуток)

По закінченню зборів:

Від 2580 до 3650 (в залежності від військового звання)

Один прожитковий мінімум на місяць тим, які на день призову на збори не працюють -1600 гривень

Середньомісячну заробітну плату за той час, що він перебував у військовій частині (не менше 3200 гривень) – для працюючих

За підсумками року, тим хто виконав програму зборів від 1600 до 3100 гривень (в залежності від військового звання)

Можливість зустрітися раз на рік зі своїми бойовими товаришами, удосконалити свої військові навички, отримати нову спеціальність, посаду, чергове військове звання, практично виконати стрільби з бойової зброї, стрибки з парашуту тощо.

Під час зборів резервісти можуть в добровільному порядку укласти контракт на продовження служби у військовому резерві Збройних Сил України у військовій частині за їх вибором.





Військовий комісар Нікопольського ОМВК

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