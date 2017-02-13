Система привілеїв та пільг для резервістів, які будуть залучені на навчальні збори з резервістами (до 3 місяців на рік)

Середньомісячна заробітна плата за той час, що він перебував у військовій частині ( не менше 3200 грн)
Гроші за проїзд до військової частини та в зворотному напрямку (або забезпечується його доставка військовим комісаріатом до місця проведення зборів та в зворотному напрямку)
Резервісту виплачується (в залежності від військового звання):
Одноразове грошове заохочення за підсумками року (тим хто виконав програму зборів) від 1600 до 3100 гривень
Грошова виплата за 30 діб підготовки від 2400 до 3200 гривень
Добові за 30 діб перебування у військовій частині від 180 до 450 гривень.
Один прожитковий мінімум тим, які на день призову на збори не працюють -1600 гривень
Резервісту на весь період виконання обов’язків служби у військовому резерві (час проведення зборів) гарантується:
Забезпечення робочого місця
Державне страхування, безкоштовне медичне забезпечення
У підсумку за 30 днів зборів у 2017 році резервіст отримає (Без відрахування податку на прибуток)
По закінченню зборів:
Від 2580 до 3650 (в залежності від військового звання)
Один прожитковий мінімум на місяць тим, які на день призову на збори не працюють -1600 гривень
Середньомісячну заробітну плату за той час, що він перебував у військовій частині (не менше 3200 гривень) – для працюючих
За підсумками року, тим хто виконав програму зборів від 1600 до 3100 гривень (в залежності від військового звання)
Можливість зустрітися раз на рік зі своїми бойовими товаришами, удосконалити свої військові навички, отримати нову спеціальність, посаду, чергове військове звання, практично виконати стрільби з бойової зброї, стрибки з парашуту тощо.
Під час зборів резервісти можуть в добровільному порядку укласти контракт на продовження служби у військовому резерві Збройних Сил України у військовій частині за їх вибором.
С такой "щирою посмішкою" и обвораживающим взглядом подполковник скоро станет полковником а то и генералом! Одно выражение "Я СКАЗАЛ" чего стоит! А ведь и вправду, ребята, он же не сказал до конца какого года. Так, что, как говорит мой сосед "Каки претензии, йо-ма-йо?
Я вместе с Александром Тихоном и Виктором Артеменко проводил , ,так сказать, " мероприятия " по принуждению к миру ГОРГАЗА, и не раз мы объединяли усилия и на волонтёрском фронте и по другим направлениям. , И я согласен с Виктором , что Саша САМ себя сделал ! Материал ,который я прочитал, " по Артеменковски", написан очень точно..и для себя многие детали я прояснил... но загадок стало не меньше ...И где находится истина , наверно уже будет сложно определить ... Но то , что кем -то ведётся спланированная политическая игра , в том числе и со сменой лиц ....это видно. Но ... концовки в таких играх бывают разные .....Поэтому ... будем посмотреть ...
Что за бред несет прокурор?!! Отбоярилась, говоря простым языком. Да такие вещи делаются мгновенно, а не вырывают из могилы через года, когда все забудут, о чем речь. Талий не спрячешь веками, но это не Литвинов, да и Артеменко (депутат)--не фигура, не в обиду будь сказано. Зная тягу нашей прокуратуры к "кому бы еще прислужить?", похоже, зарывают дело вместе с телом.
Сколько всего интересного. Видимо новогодние праздники легко у него не прошли!!! Газета «Днепр Вечерний» со ссылкой на старшего инспектора Никопольского отдела полиции Наталью Булатецкую сообщила о результатах вскрытия. «Эксперты установили, что причина смерти — печеночная недостаточность на фоне основной болезни – меланомы левого глаза с метастазами в печень и легкие. Первоначально было открыто уголовное производство по статье 122.ч.1 УК Украины (умышленные средней тяжести телесные повреждения). В его рамках назначена токсикологическая экспертиза. Если она выявит состав преступления, данная статья будет переквалифицирована», — отметила Наталья Булатецкая.
С Днем Рождения, товарищ МЭР. ! Здоровья Вам , счастья в семье и удачи! Работа у Вас непростая , но Вы сами ее выбрали...... Желаю вам добра, спокойствия и успехов в должности городского головы . Ваши успехи -это успехи никопольчан и успехи города ! Как депутат и человек неравнодушный к спорту, хочу Вам сказать спасибо за поддержку футбола, волейбола, водных видов спорта, единоборств, детского спорта и пожелать плодотворно поработать над созданием профессионального волейбольного клуба в нашем городе, построить бассейн, спортивный универсальный зал и ледовую арену, помочь возродить парусную школу и парусный спорт ! Желаю вам провести реконструкцию Парка Победы и сделать этот парк местом отдыха молодежи и детей, всех жителей города ! Желаю Вам сделать старую часть города новой , сохранив те исторические здания , которые остались. Желаю Вам провести до конца реконструкцию дамбы и сделать там еще одно достойное место отдыха горожан. Желаю Вам завершить децентрализацию отопления и не забыть , что летом, в этом направлении, предстоит еще много работы , нужно все завершить и вступить достойно в следующий отопительный сезон. Желаю Вам построить вместе с нашим народным депутатом А. Ф. Шипко детскую больницу и провести без сучка и задоринки формирование госпитального округа. Желаю не забывать про озеленение города и экологию , про подтопление Северного и Новопавловки ! Желаю вам хороших дорог и чистых тротуаров ! Вы , дядька уже взрослый , давайте разбирайтесь.....Ничего в принципе военного .....
С праздником Вас, Наш Никопольский городской голова -Андрей Петрович Фисак !
Щиро бажаю Андрію Петровичу залишитись в історії міста не звичайним черговим керівником, а дійсно реформатором та ефективним управлінцем! Сьогодні, ми створюємо майбутнє. Влада і гроші - це лише атрибути, а дійсна радість для людини - його благі дії. Бажаю більше позитивної енергетики від нікопольців!
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