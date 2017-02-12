Виктор Артеменко: О смерти Александра Тихона. Неужели мы никогда не узнаем правду?

Не верьте политикам, не верьте СМИ (особенно если их привезли политики), и мне не верьте. А просто давайте отбросим эмоции и немножко подумаем апеллируя только фактами, которых к сожалению не много. Не верьте политикам, не верьте СМИ (особенно если их привезли политики), и мне не верьте. А просто давайте отбросим эмоции и немножко подумаем апеллируя только фактами, которых к сожалению не много.





Да, к сожалению так сложилось что есть люди для которых нет ни чего святого и они готовы делать пиар даже на смерти. Даже на смерти готовы зарабатывать себе политические дивиденды при чем дают заработать и другим.





Александр Тихон умер. До сих пор не могу это принять, до сих пор в моем телефоне его номера подписанные "Саша Тихон" и фотография, пусть так и будет.

Познакомились мы еще когда он совместно с группой молодежи обводили белой краской ямы на дорогах. Потом множество совместных акций и материалов, но давайте сейчас не об этом.

В последний раз мы встретились у его дома возле гаража. Тихон тогда уже чувствовал себя плохо и ходил капаться в местную больницу, а меня попросил приехать осмотреть машину, ну и поговорить.

Дело в том что он подозревал что в воздухозаборник (а может и не только) его Жигулей кто то накидал, насыпал или налил какой то гадости (может ртуть, может что другое) от чего в итоге ему стало очень плохо. Говорил что так же плохо после поездок чувствовали себя и пассажиры, т.е. жена Иллона и кум Олег. Но они ездили гораздо меньше его, потому ему хуже всех.





Я осмотрел машину вместе с Сашей, но визуально ни чего подозрительного не обнаружили. Заявление в органы он, пока, писать не был намерен, посему решили "законсервировать" в гараже автомобиль и провести независимую от МВД, СБУ и политики экспертизу. Выглядел он не важно но и не сказать что совсем уж плохо. Покурили, обсудили что если что подкинули то кто бы это мог быть, пару анекдотов. Так и расстались. Получается навсегда.





Дальше созванивались каждый день по нескольку раз. Его, как вы знаете, возили с одной больницы в другую но ему становилось все хуже и хуже с редкими и не долгими улучшениями дающими надежду на то что выкарабкается.





Помогали ему многие никопольчане и не только, но это вы все знаете.

Саша мне постоянно говорил что его отравили, что есть какие то документы. Я просил, практически при каждом разговоре, выслать мне фото любой выписки или другое подтверждение что б было от чего отталкиваться. Просил дать телефон врача который готов будет подтвердить отравление. Так я ни чего этого не получил. Почему? Или не доверяет, или потому что этого у него не было? Не знаю.





Про машину было переменчиво, то мы проводим экспертизу то пока нет. Так и решили что сейчас важнее выжить, а уж потом все остальное. Может нужно было поступать иначе? Не знаю. Но я почему то верил что Сашка выживет а преступники, если они есть, будут наказаны.





С момента осмотра машины Тихона я не прекращал проводить свое маленькое расследование. Потому почти не писал на эту тему. И чем дальше тем больше понимал что при любом раскладе, если подключаться политики то они его "сыграют" в своих меркартинтильных целях.





И вот "игра" началась. Давайте попробуем проанализировать некоторые детали которые уже произошли, дабы спрогнозировать или даже предотвратить дальнейшие шаги сереньких пиартехнологов.





08.02.17 в 22:20 на страницах уважаемого издания "Цензор Нет" выходит материал под заглавием: Нардеп Артеменко об умершем помощнике: "По моей версии, это убийство" , где автор нардеп Артеменко пишет:

"Это и брошенная в окно граната без чеки, и выстрел из гранатомета в дом", - сказал Артеменко.

Это что? Какая граната? Какой гранатомет? Зачем писать и говорить то чего не было? Такая себе неточность, для красного словца или для нагнетания обстановки? Не знаю. Но видим что "серенькие" начали работать.





Дальше ролик Интера в пятницу, 10 февраля, в программе "Подробности".

В начале сюжета про Никополь (см. с 32:50) ведущий довольно осторожно заявляет "В Никополе при странных обстоятельствах скончался общественный активист, помощник народного депутата Александр Тихон. Перед смертью мужчина заявил подозревает, что его отравили солями тяжелых металлов.".

К слову, в своем материале " Внимание! Никопольчанину, активисту, Александру Тихону СРОЧНО нужна помощь " от 26-01-2017 я тоже писал "В данное время Александр Тихон находится в реанимации (не в Никополе) с предварительным диагнозом - отравление солями тяжелых металлов. О криминальной стороне дела, если таковая будет, позже. А сейчас:".

Далее в сюжете интера кум Саши, Олег Ковалев, все правильно говорит: "Очень был не удобен власти в этих вопросах. Он боролся за правду за то чтобы в городе было как положено. То есть против властей. Тут уже все понятно".





Весь ролик в принципе правдивый и впечатляющий даже не смотря на то что о диагнозе судит не медик и с чьих то слов, а не с документов.

Но вот на "сцену" выходит Андрей Торопило (см. 34:40, подписан как коллега Александра Тихона) и на фоне зданий нашего города говорит: "Я спросил как ты думаешь как тебя отравили, кто это сделал. Он показал фотографии, сказал фамилии этих людей. Это мэр города и его помощник Руслан Соловьев который занимался именно отравлением".





Теперь небольшая справочка:

- Торопило Андрей Юрьевич, 24.03.1984 года рождения, уроженец города Львова, проживает в городе Киеве, помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины Андрея Артеменка, заместитель руководителя партии Солидарность правых сил.





То есть человек приехал в Никополь вместе с Интером и нардепом Артеменко что бы вложить в уши никопольчан то что нужно политику, и уехал.





Я еще пару недель назад знал что будет информационный вброс с "назначением". Подобие того что мы видели по Интеру, только "заказчик" изначально был другой, позначимее чем мэр города. Все изменилось видимо в последний день, кода уж за все заплачено и сценарий написан, и роли обозначены и даже слова розданы. Исполнителя решили не менять. Им так и остался Руслан Соловьев, как величина неизменная. Но видимо в спешке даже текст Торопиле Андрею Юрьевичу сильно менять не стали. Просто заказчика сменили а Руслан Соловьев так в тексте и остался его помощником.





К слову: Р.Соловьев не является ни помощником, ни советником ни каким другим боком к мэру города. Сегодня Соловьев написал заявление в полицию на Торопило.





После выхода этого сюжета получается что не зависимо от заключения экспертиз, не зависимо от того было ли вообще отравление или Сашку сгубила болезнь виновные уже назначены и озвучены.





Не нужно быть оперативником или юристом что б понимать - если хочешь РАСКРЫТЬ преступление, и наказать (а не назначить) преступников, то с подозреваемыми нужно проводить следственные действия, оперативные разработки, прослушки, обыска и наконец аресты. Но ни как не заявлять по ТВ или в других СМИ. Или я не прав? А так получается что цель другая - банально назначить. Независимо он - не он - сядет - не сядет. Зачем?





Еще одна интересная деталь в сюжете говориться: " В Нацполиции же заявили официальная причина смерти, по заключениям судмедэкспертов острая почечная недостаточность. А вот что именно ее вызвало станет ясно после дополнительных исследований."

И тут же показывают документ в котором читают только верхнюю строку - "Острая почечная недостаточность", сами задают вопрос - "Что же ее вызвало?" но вторую строку - "Меланома левого глаза с метастазами в печень и легкие" - Не видят? Может это и есть ответ на вопрос?

Хотя нет, политика больше устраивает граната без чеки, гранатомет по дому и отравление. Значит так и будет.





Как можно предположить дальнейшие действия циника? Не исключаю вариант что в автомобиле который увез на экспертизу нардеп Артеменко найдут следы суперотравляющего вещества, шприц с таким же у Руслана Соловьева в кармане и целый мешок в кабинете мэра. А может опять сменят заказчика.

Еще раз - Зачем?





А давайте попробуем спрогнозировать. - Будут ли выборы в ВР этой весной? Точно ни кто сказать не может, но все предпосылки к тому что ДА. Мы видим гиперактивность Вилкула, в нашем Украинском городе, и благодаря только Александру Тихону получил узнаваемость нардеп Андрей Артеменко. Но видимо мало.





Я вполне допускаю что Тихона все же отравили, может не хотели насмерть, а получилось что активировали другие болезни. Но чем дальше тем больше становиться понятно что раскрывать ни кто ни чего не намерен, потому как преследуют они только политическую целесообразность.

Неужели мы никогда не узнаем правду?





Для меня лично Саша Тихон, не зависимо от того воевал он или был волонтером, отравили его или сгинул от болезни, он останется человеком которого можно уважать хотя бы за то что он себя сделал САМ.

Пусть земля ему будет пухом. А политиков прошу - не вымазывайте его в своей грязи, не делайте пиар на смерти

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