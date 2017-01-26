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Информация / Внимание! Никопольчанину, активисту, Александру Тихону СРОЧНО нужна помощь (Сегодня, 11:48)

В данное время Александр Тихон находится в реанимации (не в Никополе) с предварительным диагнозом - отравление солями тяжелых металлов. О криминальной стороне дела, если таковая будет, позже. А сейчас:
 
 Внимание! Никопольчанину, активисту, Александру Тихону СРОЧНО нужна помощь

Нужны доноры крови на плазмообмен для меня. Много. Сдать нужно до завтра до 11.00 в Никополе на станции переливания крови Обращаться в станцию переливания крови, г. Никополь . для Тихона Александра, для последующего взаимозачета в Днепр.

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Информация » Просмотров: 4896 » Комментариев:3

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    • Hаписал: Сегодня, 12:20 Виктор Артеменко, Комментариев: 1633, Новостей: 4459 Пользователь offline
    Максимальный репост, пожалуйста


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 12:38 Pаиса, Комментариев: 1761, Новостей: 32 Пользователь offline
    Я ТАК ПОНИМАЮ ЛЮБЫЕ ГРУППЫ КРОВИ?


    --------------------
    "...Будьте же как дети малые, но не умом, а душой..."(С)
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 18:16 Копчик С., Комментариев: 2895, Новостей: 41 Пользователь offline
    Цитата: Pаиса
    Я ТАК ПОНИМАЮ ЛЮБЫЕ ГРУППЫ КРОВИ?

    На плазму да, любые.. Главное указать, что сдаётся для Александра Тихона в Днепре.
    И не есть с утра жирного и острого..Лучше чая попить..
    • 0

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    Внимание! Никопольчанину, активисту, Александру Тихону СРОЧНО нужна помощь
    В данное время Александр Тихон находится в реанимации (не в Никополе) с предварительным диагнозом - отравление солями тяжелых металлов. О криминальной стороне дела, если таковая будет, позже. А сейчас:
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    • Копчик С. 26.01.2017
      Душа народа…Сегодня день рожде ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Сомнительный гений и авторитет. Наркоман и самодур

      Любили его песни, его острый словосочетания и мужскую лирику..Я вырос на его песнях, мы играли их на гитаре, пели в подьездах и во дворах. Никто не рекламировал Высоцкого как алкоголика и наркомана! Народ любил его песни и многие песни были о том, о чём шептались люди на кухнях, обсуждая власть.
      Не Вам и не мне судить Владимира Семёновича, это его жизнь, его трагедия.. Я могу судить о его творчестве и я им восхищаюсь.. "Пророков нет в Отечестве своём.."
    • Яблоков Андрей 26.01.2017
      Александр Рыбаков: Что то мы н ... (6)
      Яблоков Андрей-С„РѕС‚Рѕ
      Вы правы Петр Васильевич!Но, небольшое дополнение, для полного понимания картины читателей. В соответствие с теми же правилами "газопостачання", (не дословно, а по сути) если в жилом или не жилом помещении есть и дымовые и вентиляционные каналы, то вентиляционные каналы проверяются одновременно с дымовыми. Таким образом, в высотках без газовых приборов, вентканалы - раз в год. В частном секторе дымканалы(дымоходы) -два раза в год. А в многоквартирных домах, где и дым и венканалы, как ни крути получается два раза в год и те и другие. Кстати эта норма не учтена в постанове кабмина 869, и при расчете тарифов на соотв.услугу допускается расчет затрат на две и одну проверку соответственно в год.
    • Копчик С. 26.01.2017
      Внимание! Никопольчанину, акти ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Pаиса
      Я ТАК ПОНИМАЮ ЛЮБЫЕ ГРУППЫ КРОВИ?

      На плазму да, любые.. Главное указать, что сдаётся для Александра Тихона в Днепре.
      И не есть с утра жирного и острого..Лучше чая попить..
    • 555 26.01.2017
      Поговорим .... Рада хочет сдел ... (17)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Размер штрафа от мовного инспэктора будет зависить от навыков правописания и произношения)))))Идиоты.Это новые гвозди в крышку гроба....
    • Анатолій Сиротенко 26.01.2017
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      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Закон, якщо буде прийнятий, не має зворотньої сили і не буде стосуватись водіїв, які мали посвідченя на момент вступу Закону в силу, також ці новшества будуть стосуватись професійних водіїв, водії легкових автомобілів будуть періодично проходити тільки обстеженя психофізичного стану.
    • Петр Васильевич 26.01.2017
      Александр Рыбаков: Что то мы н ... (6)
      Петр Васильевич-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Музыченко
      Проверка вентиляционных каналов проводится раз в полгода

      Проверка дымовых каналов производится два раза в год, вентиляционных один раз в год.
      Цитата: Музыченко
      Подозреваю одно, что печное хозяйство заключило договор подряда с "Газгольдер плюс"

      Печного хозяйства в городе не существует, раньше было КП "Печное хозяйство"
    • Музыченко 26.01.2017
      Александр Рыбаков: Что то мы н ... (6)
      Музыченко-С„РѕС‚Рѕ
      Насколько я знаю данная фирма уже давно работает в городе, лет 10 или больше точно.

      Для информации, домовладения в которых установлены газовые колонки и котлы (не турбированные), согласно Правил пользования газом в быту обязаны:

      I. ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ:
      4. Своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, осуществлять контроль за качеством их проверки, предоставлять предприятиям газового хозяйства по их требованию акты проверки исправности дымоходов и вентиляционных каналов или сведения о последней проверки, занесенные в специальный журнал.

      III. НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
      6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.

      Проверка вентиляционных каналов проводится раз в полгода.

      Подозреваю одно, что печное хозяйство заключило договор подряда с "Газгольдер плюс" на предоставление услуг по проведению очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов.

      Ко мне лично эта фирма приходит каждый год, и даже выдавала товарный чек и акт на периодическую проверку. Правда печать стоит ФЛП Якимец Вера Петровна
    • wizao 26.01.2017
      Александр Рыбаков: Что то мы н ... (6)
      wizao-С„РѕС‚Рѕ
      Месяца три назад ходили две женщины по частному сектору, в частности у нас по Сагайдачного. Требовали провести проверку домовых и вентиляционных каналов. Ссылались на требования "Правил безпеки систем газопостачання УкраЇни" и то, что каждый владелец должен иметь "Акт перевірки димових та вентиляційних каналів будинку". После отказа немного поугрожали, оставили вот такую писульку и удалились.
      У меня договорные обязательства с "Днепропетровскгаз" а не с ФОП "Якммец" как они представились. С ними у меня нет никаких договорных обязательств, просто решили заработать денег. Только по предписанию сотрудника "Горгаза" с указанием перечня лицензионных организаций я буду проводить такую проверку.
      Может я не прав, пусть меня поправят спецы в этом вопросе.
      С уважением, wizao/
    • Русскоязычный бандеровец 26.01.2017
      Александр Рыбаков: Что то мы н ... (6)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Да. По всему городу на подъездах эти бумажки развесили что должны впустить их заплатив им 5 грн(а ручкой ноль дорисовали) с квартиры. Жуликов много развелось.
    • Arta 26.01.2017
      Как мы вообще выжили!? Детям 5 ... (7)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Статья хорошая и правдивая.Мы автоматы (еденичные) не ломали. Рождаемость превышала смертность(даже при "плохой" медицине). А сейчас чем восхищаться?Детской больницей построенной в 60-ти десятые-КСТАТИ.Для русскоязычного-Что сейчас хорошего и светлого. С молчаливого согласия жителей распродали за бесценок заводы и на металлолом вырезали. Угробили медицину....Вместо 10-ти заводов -10-ть учебных непонятных заведений,которые нигде не котируются...ЗАТО НЕЗАЛЕЖНИ. Кто вас окупировал? Я учился в украинской школе и при поступлении в ВУЗ экзамены сдавал на украинском. И поступил. На русском начал разговаривать,когда служил в Армии. Не порите ЕРУНДУ!!! Я ТАК ПОНЯЛ - ВЫ ПАТРИОТ ЧЕРЕЗ КЛАВИАТУРУ???
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