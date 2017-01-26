 Внимание! Никопольчанину, активисту, Александру Тихону СРОЧНО нужна помощь

В данное время Александр Тихон находится в реанимации (не в Никополе) с предварительным диагнозом - отравление солями тяжелых металлов. О криминальной стороне дела, если таковая будет, позже. А сейчас:





Нужны доноры крови на плазмообмен для меня. Много. Сдать нужно до завтра до 11.00 в Никополе на станции переливания крови Обращаться в станцию переливания крови, г. Никополь . для Тихона Александра, для последующего взаимозачета в Днепр.





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