 Внимание! Никопольчанину, активисту, Александру Тихону СРОЧНО нужна помощь

В данное время Александр Тихон находится в реанимации (не в Никополе) с предварительным диагнозом - отравление солями тяжелых металлов. О криминальной стороне дела, если таковая будет, позже. А сейчас:
Нужны доноры крови на плазмообмен для меня. Много. Сдать нужно до завтра до 11.00 в Никополе на станции переливания крови Обращаться в станцию переливания крови, г. Никополь . для Тихона Александра, для последующего взаимозачета в Днепр.
В данное время Александр Тихон находится в реанимации (не в Никополе) с предварительным диагнозом - отравление солями тяжелых металлов. О криминальной стороне дела, если таковая будет, позже. А сейчас:
Сомнительный гений и авторитет. Наркоман и самодур
Любили его песни, его острый словосочетания и мужскую лирику..Я вырос на его песнях, мы играли их на гитаре, пели в подьездах и во дворах. Никто не рекламировал Высоцкого как алкоголика и наркомана! Народ любил его песни и многие песни были о том, о чём шептались люди на кухнях, обсуждая власть. Не Вам и не мне судить Владимира Семёновича, это его жизнь, его трагедия.. Я могу судить о его творчестве и я им восхищаюсь.. "Пророков нет в Отечестве своём.."
Вы правы Петр Васильевич!Но, небольшое дополнение, для полного понимания картины читателей. В соответствие с теми же правилами "газопостачання", (не дословно, а по сути) если в жилом или не жилом помещении есть и дымовые и вентиляционные каналы, то вентиляционные каналы проверяются одновременно с дымовыми. Таким образом, в высотках без газовых приборов, вентканалы - раз в год. В частном секторе дымканалы(дымоходы) -два раза в год. А в многоквартирных домах, где и дым и венканалы, как ни крути получается два раза в год и те и другие. Кстати эта норма не учтена в постанове кабмина 869, и при расчете тарифов на соотв.услугу допускается расчет затрат на две и одну проверку соответственно в год.
Закон, якщо буде прийнятий, не має зворотньої сили і не буде стосуватись водіїв, які мали посвідченя на момент вступу Закону в силу, також ці новшества будуть стосуватись професійних водіїв, водії легкових автомобілів будуть періодично проходити тільки обстеженя психофізичного стану.
Насколько я знаю данная фирма уже давно работает в городе, лет 10 или больше точно.
Для информации, домовладения в которых установлены газовые колонки и котлы (не турбированные), согласно Правил пользования газом в быту обязаны:
I. ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЯЗАНЫ: 4. Своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, осуществлять контроль за качеством их проверки, предоставлять предприятиям газового хозяйства по их требованию акты проверки исправности дымоходов и вентиляционных каналов или сведения о последней проверки, занесенные в специальный журнал.
III. НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.
Проверка вентиляционных каналов проводится раз в полгода.
Подозреваю одно, что печное хозяйство заключило договор подряда с "Газгольдер плюс" на предоставление услуг по проведению очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов.
Ко мне лично эта фирма приходит каждый год, и даже выдавала товарный чек и акт на периодическую проверку. Правда печать стоит ФЛП Якимец Вера Петровна
Месяца три назад ходили две женщины по частному сектору, в частности у нас по Сагайдачного. Требовали провести проверку домовых и вентиляционных каналов. Ссылались на требования "Правил безпеки систем газопостачання УкраЇни" и то, что каждый владелец должен иметь "Акт перевірки димових та вентиляційних каналів будинку". После отказа немного поугрожали, оставили вот такую писульку и удалились. У меня договорные обязательства с "Днепропетровскгаз" а не с ФОП "Якммец" как они представились. С ними у меня нет никаких договорных обязательств, просто решили заработать денег. Только по предписанию сотрудника "Горгаза" с указанием перечня лицензионных организаций я буду проводить такую проверку. Может я не прав, пусть меня поправят спецы в этом вопросе. С уважением, wizao/
Статья хорошая и правдивая.Мы автоматы (еденичные) не ломали. Рождаемость превышала смертность(даже при "плохой" медицине). А сейчас чем восхищаться?Детской больницей построенной в 60-ти десятые-КСТАТИ.Для русскоязычного-Что сейчас хорошего и светлого. С молчаливого согласия жителей распродали за бесценок заводы и на металлолом вырезали. Угробили медицину....Вместо 10-ти заводов -10-ть учебных непонятных заведений,которые нигде не котируются...ЗАТО НЕЗАЛЕЖНИ. Кто вас окупировал? Я учился в украинской школе и при поступлении в ВУЗ экзамены сдавал на украинском. И поступил. На русском начал разговаривать,когда служил в Армии. Не порите ЕРУНДУ!!! Я ТАК ПОНЯЛ - ВЫ ПАТРИОТ ЧЕРЕЗ КЛАВИАТУРУ???
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
Городской турнир по волейболу в честь 75-летия старшего тренера ДЮСШ №1 Анатолия Ерёменко прошел захватывающе. . В честь его 75-летнего юбилея в спортзале ДЮСШ № 1 «Спартак» был проведен городской турнир по волейболу среди четырёх мужских команд.
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