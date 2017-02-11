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город Покров / Обережно, шахраї! (Вчера, 20:07)

Теорія обману набирає обертів, досягаючи небачених висот. Сьогодні до переліку осіб, котрі грають на довірливості громадян, додалася організація «Світ чудес».
 
Шахраї представляються співробітниками облдержадміністрації, називаючись Всеукраїнським благодійним фондом.
Тож мешканці міста, підприємці, будьте обачливими, не дайте себе ошукати.
 
Якщо невідомі особи намагаються втертися до вас у довіру, називаються Всеукраїнським благодійним фондом «Світ чудес», терміново телефонуйте до відповідних органів.
 
Пам’ятайте, ваша обережність – то ваша безпека.
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Материал разместил(а) - пресс-служба г.Покров
» Категория: город Покров » Просмотров: 691 » Комментариев:0

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    • Александр Рыбаков 11.02.2017
      Сьогодні, 11 лютого свій День ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      С Днем Рождения, товарищ МЭР. !
      Здоровья Вам , счастья в семье и удачи!
      Работа у Вас непростая , но Вы сами ее выбрали......
      Желаю вам добра, спокойствия и успехов в должности городского головы .
      Ваши успехи -это успехи никопольчан и успехи города !
      Как депутат и человек неравнодушный к спорту, хочу Вам сказать спасибо за поддержку футбола, волейбола, водных видов спорта, единоборств, детского спорта и пожелать плодотворно поработать над созданием профессионального волейбольного клуба в нашем городе, построить бассейн, спортивный универсальный зал и ледовую арену, помочь возродить парусную школу и парусный спорт !
      Желаю вам провести реконструкцию Парка Победы и сделать этот парк местом отдыха молодежи и детей, всех жителей города ! Желаю Вам сделать старую часть города новой , сохранив те исторические здания , которые остались.
      Желаю Вам провести до конца реконструкцию дамбы и сделать там еще одно достойное место отдыха горожан.
      Желаю Вам завершить децентрализацию отопления и не забыть , что летом, в этом направлении, предстоит еще много работы , нужно все завершить и вступить достойно в следующий отопительный сезон.
      Желаю Вам построить вместе с нашим народным депутатом А. Ф. Шипко детскую больницу и провести без сучка и задоринки формирование госпитального округа.
      Желаю не забывать про озеленение города и экологию , про подтопление Северного и Новопавловки !
      Желаю вам хороших дорог и чистых тротуаров !
      Вы , дядька уже взрослый , давайте разбирайтесь.....Ничего в принципе военного .....

      С праздником Вас, Наш Никопольский городской голова -Андрей Петрович Фисак !
    • Максим Костенко 11.02.2017
      Прокуратура по справі Олександ ... (1)
      Максим Костенко-С„РѕС‚Рѕ
      а вот, что говорят в новостях на "Интере"
      http://podrobnosti.ua/2160340-v-nikopole-otravili-pomoschnika-narodnogo-deputat
      a.html
    • Копчик С. 11.02.2017
      Сьогодні, 11 лютого свій День ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Щиро бажаю Андрію Петровичу залишитись в історії міста не звичайним черговим керівником, а дійсно реформатором та ефективним управлінцем! Сьогодні, ми створюємо майбутнє. Влада і гроші - це лише атрибути, а дійсна радість для людини - його благі дії. Бажаю більше позитивної енергетики від нікопольців!
    • Максим Костенко 10.02.2017
      Сегодня ушел из жизни Александ ... (13)
      Максим Костенко-С„РѕС‚Рѕ
      https://hromadskeradio.org/news/2017/02/09/sasha-ne-liz-v-polityku-za-lavramy-s
      estra-otruyenogo-v-nikopoli-aktyvista
    • Arta 10.02.2017
      Борис Кривчик: НА КАЖДОГО МУДР ... (1)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Отличная статья,Борис,плохо,что мало прочитают,а ещё меньше дойдёт до сознания читающим. Тимошенко,Наливайченко уже были в штатах. Видно заручались поддержкой.Опять повсплывает го..но. ОТВЫКЛИ ЗА СЕБЯ БОРОТЬСЯ. Считают,кто то сделает.
    • Палыч 10.02.2017
      Никопольчане могут провести Ал ... (1)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Вот эта глупость--уважать мертвых, а не ценить их при жизни, когда-то еще на нас скажется.
    • Алексей Вайс 10.02.2017
      Андрій Клос: Синдром „визволен ... (6)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      "Дякую панові Андрію Клосу за прекрасну публікацію!"

      Прочитал эту прекрасну публікацію.
      Как в гавно вступил.
      -„оце хоч при німцях і пожили”-
      Скажу грубо - это же полный п..дец.

      Но всё проходит.
      И это пройдёт.
      А всех Никопольчан поздравляю с Днём освобождения Никополя.
      От захватчиков, барыг, дебилов и людей со справками.
    • Александр Рыбаков 09.02.2017
      Андрій Клос: Синдром „визволен ... (6)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Клише ставят на одном месте у коня , чтобы не перепутать, кто чьих будет. Статья явно заточена под определенный цели и задачи , а именно поделить на тех и на этих…… И не нужно смешивать репрессии Сталина , голодомор с форсированием Днепра и освобождением Никополя . Действительно 8 февраля 1944 - День освобождения Никополя от немецко фашистских войск и их приспешников, то есть предателей перешедших на сторону врага. Но это праздник для тех чьи деды, мужья, братья , сестры и отцы погибли в Великой Отечественной войне . Это не все , но их не мало. Вот статья и фильм опубликованный здесь, на сайте « Город Никополь» в День Освобождения Никополя 8 февраля 2012 года.
      События / С Днем Освобождения, Никополь! (видео архив) (7-02-2012, 16:41)

      8 февраля наш город отмечает 68 годовщину со дня освобождения Никополя от немецко-фашистских захватчиков.
      В День освобождения города пройдут торжественные мероприятия, как дань памяти тем, кто положил свое здоровье и отдал жизни за то, чтобы сегодня мы жили под мирным небом.
      Битва за Никопольщину началась еще в начале декабря 1943 года в 40 км севернее Никополя, у села Лебединское, и только 8 февраля советским войскам удалось освободить наш город от фашистских захватчиков.
      В боях за Никополь погибли и умерли от ран 547 бойцов и командиров Красной армии. А в боях за Никопольский плацдарм свои головы сложили 35 тысяч воинов освободителей.
      Память о подвиге ветеранов, защищавших нашу Родину, останется в наших сердцах и сердцах грядущих поколений, навечно.
      Фiльм створено за iнiцiативи i сприяння народного депутата Михайла СОКОЛОВА

      Велика вдячнiсть Нiкопольському державному краезнавчому музею та особисто заступнику директора Мирославу Жуковському за наданний матерiал
      Материал разместил(а) - redaktor
      http://www.nikopol.dp.ua/deve/267-s-dnem-osvobozhdeniya-nikopol.html
      Посмотрите фильм и подумайте над многим в том числе и над тем, почему ВДРУГ, в том году спустя всего 5 лет , День освобождения Никополя уже никого ЗДЕСЬ не заинтересовал… И вроде и праздник уже не праздник...Все течет и все меняется , кто-то в воздухе переобувается.....Но, дело такое ....
    • Палыч 09.02.2017
      Андрій Клос: Синдром „визволен ... (6)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Придурки в истории рождаются парами, они порождают себе подобных, которые не разбираются в простых вещах. Когда русские в Сталинграде и под Москвой с автоматами--это освободители и победители, а когда они с автоматами в Прибалтике, в Польше, в Чехии и в Украине--это захватчики. Это касается как Сталина, так и Гитлера с Путлером. Так давайте отдельно праздновать победы и скорбить об угнетении.
    • Анатолій Сиротенко 09.02.2017
      Сегодня ушел из жизни Александ ... (13)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Біль, скорбота, гіркота втрати, Олександр пішов з життя ти дуже рано, хай царство небесне Господь тобі дасть. Співчутя рідним і близьким.
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