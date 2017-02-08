Отже, я пройшов військові збори в складі 95-ї десантної штурмової бригади. Отже, я пройшов військові збори в складі 95-ї десантної штурмової бригади.

Мовою оригіналу

Сейчас, смыв полигонную грязь и обняв детей, могу спокойно написать об увиденном, услышанном и пережитом.

Почему 95?

Мой военкомат набирал в 72 и 95тую.

Получив повестку и узнав куда набор, я приложил все усилия, что бы пройти в вдв.

Мне очень хотелось попасть именно в эту легендарную бригаду по целому ряду причин.

Во-первых я и многие мои товарищи по Майдану обязаны жизнью первому батальону этой бригады и лично геройски погибшему комбату, подполковнику Тарасу Михайловичу Сенюку.

Во-вторых у меня много знакомых там, почти во всех батах и отдельных ротах, и если служить то лучше со знакомым коллективом.

Уладив все формальности на работе, объяснив семье всю безальтернативность моего решения и риски мобилизации, утром 19-го я поехал в военкомат.

Дело в том, что среди резервистов уже давно бытовало мнение, что сборы это формальный повод собрать нас вместе и мобилизовать, отправив на войну прямо с располаги.

Почему так думали многие?

Дело в том, что все хорошо осведомлены о состоянии дел на фронте. Что людей нет. Что нехватки личного состава в некоторых подразделениях достигают...

Что сказки о тысячах контрачей которые толпами бегут обгоняя друг друга на службу - всего лишь сказки.

Все знают, что без мобилизации не обойтись. И хотя военкомы честно признавались, что у них нет распоряжений на этот счет, на ухо шептали, что возможен «затяжной прыжок».

И тем не менее тысячи людей, включая меня, поехали на эти сборы.

Встреча на пунктах отправки напоминала собрание старых друзей или работников одной компании перед корпоративом: шум, гам, веселье, обнимания, задиристый мат и истории с фронта и т.д.

ВСП проверило все сумки на наличие алкоголя и мы выехали.

Доехав до Житомира мы попали на территорию части. Сюда уже стекались автобусы с резервистами с разных областей. Тут нас строили не большими группами от военкоматов.

Второй смотр вещей на алкоголь. Если находили, то сборы для человека заканчивались. Перед нами валялась показательная куча уже изъятого. Единственным выходом было отдать самому. Днепровский военкомат выдержал испытание и все были допущены.

ВСП тем временем паковало мужиков, которые на аватарились в дороге. Группа аватаров начала употреблять просто рядом с плацом на травке, ожидая отправки назад.

Дальше нас ждал сюрприз. Офицер бригады предложил нам добровольно отказаться от прохождения сборов. Нам заявили, что желающие могут спокойно уехать домой и никакой ответственности на них распространяться не будет. Все остались.Потом, нам такое же предложение повторяли командиры разных звений. Цель была оставить только мотивированных.

Оформление. Площадка допрыжковой подготовки и малый плац были заставлены палатками для прохождения всех процедур: заполнения анкет, оформление ВЛК и т.д.

Все проходило на удивление четко, быстро и организовано. Для каждого резервиста были подготовлены ручки, бумага. Хватало и персонала для оформления документов.

Отдельно отмечу наличие биотуалетов, которые поставили специально для резервистов.

Затем все были отправлены на распределение по подразделениям.

Процедура распределения заняла часы, но это и понятно - больше 1000 человек.

Большой спортзал заставленный столами, где на защищенных от взлома компах офицеры кадровики, без передыхов и суеты, оформляли резервистов.

Офицеры шли отдельно от солдат.

Если в бригаде не было посады по Вашей специальности, то Вам предлагают на выбор другую, равноценную по уровню. С одной стороны, это может показаться неправильным, но я так не считаю. Ну, нет сейчас посады той, что ты хочешь, но люди нужны и есть возможность попасть на равноценную по окладу. Это ведь не контракт, а сборы. При мне, артиллеристу предложили на выбор стать комвзвода гранатаметчиков, противотанкового и еще там какого-то. Специфики разные, но всему можно научится и офицерские функции везде схожи - забота и организация личного состава для выполнения боевых задач.

Тут же, в зале, представители одного из самых известных банков страны оформляли на нас зарплатные карты с моментальной их выдачей и предлагали... страховку!

Я застраховался.

По факту окончания сборов я как офицер получил 1000грн. Безработным стоящим на бирже была еще доплата в 300 грн., но таких было мало.

Следующий этап который удивил всех - получение вещей на 2 недели. Форма, поддевка, майка, шапка, носки, трусы, кепка, спальник, рюкзак, дождевик (брюки и верх), бушлат, берцы, каремат.

Мы все, конечно, были поражены таким изобилием. Потом правда полезли баги и недочеты, но первые часы все были как малый дети в Новый Год.

Уже через две недели стало возможным дать оценку вещам по результатам прибывания в разных полевых условиях.

Форма нормальная, на термостойкость не проверял.

Берцы Таланы, а для тех у кого лапка больше 44, как у меня - канадские берцы с консервации. Типа гуманитарка. Таланы я не носил, отзовы разные - от негативных до норм. Для себя я отметил, что там резиновая накладка на носок, которая сохраняет берцы при лазанье по асфальту на четвереньках во время сбора парашюта.

Канадские боты, хоть и устаревшие, показали себя отлично. Тяжелые сапоги, нормально держат голеностоп и хороши при прыжках, но утомляют даже на средних переходах. Долго в них не побегаешь. Ногу не парят.

Бушлат неплохой. А вот поддевка под него зимой не поможет без термухи.

Спальник я пробовал только в казарменных условиях (хотя нам и выдали постельное, мы все спали в спальниках). Ночью мне было жарко. Очень он помог при марше, когда мы промокли до нитки и ютились парами под одним, что бы как-то согреться. Часть людей поселили на полигоне в палатках, так был один отзыв, что было холодно. ХЗ. Нужно еще поюзать. Из негативного, синтопон вдоль молнии полез на третий день, хотя я ему нагрузки вообще не давал. Но позитива больше, чем негатива намного.

Дождевик. Брюки и рубашка. Выбросьте их. Берите свои. Не выдержали и двух минут дождя, а мы мокли четыре дня. Мало того они еще и парят. В конце концов, их сняли все. Дождевик от МО это афера, а для солдата смерти подобно. Хорошо у нас был костер. А ведь у тех кто был на броне был только этот «дождевик».

Носки, трусы и майка, шапка(подшлемник) - отличные. Но я одевал только шапку. Дело в том, что по окончанию сборов нужно было сдать все, кроме носков. Мне было бы стыдно сдавать трусы, после недели грязи. А потом еще представлять, что их постирают и они попадут срочнику или другому резервисту. Короче, не смог. Отдал не одев.

Рюкзак. Не Дойтер))) Но в 2014 мы ходили с кульками. Норм.

Каремат бу и без резинок.

После получения богатства(без иронии тут пишу. В 2014 о таком и мечтать было нельзя) все отправились в располаги.

Кстати, у тех кто попал в палатки

на полигоне, были ортопедические матрасы!!!

Меня поселили в ремонтирующейся казарме первого бата. Жили даже отдельным кубриком.

Туалеты как в советских школах - дырка в полу и прелесть утреннего общения с братьями по оружию.

Душевые с бойлером.

Короче, условия, как для тех к которым я привык - нормальные.

Каждое утро начиналось с построения на зарядку в 6.10 утра. Затем умывание и построение на завтрак. Все строем и по команде.

Еда хорошая. Проблем с желудком не было ни у кого. Каши с мясом, хлеб, супы, компоты, салат. Привычные витаминки больше не дают. А зря. Зато сало дают. И пару раз давали повидло и печенье, правда тогда приезжали журналисты и какие-то контролеры. Но не уверен что это связано. В любом случае, в столовой 95 бригады еда отменная если сравнивать с тем, что я ел на разных полигонах и в частях за эти два года, а это и Яворив и Десна и Девички и т.д.

После завтрака занятия.

Скажу так. До прыжков мы занимались с утра и до ночи, почти без перерывов. Укладка парашютов, до прыжковая подготовка и др. Сказать что мы уставали - это ничего не сказать. Болело все. Сначала ты укладываешь парашюты, потом в экипировке проходишь «тропу голиностопа»(бытовое ее название вам не понравиться)) ) , затем висишь на стропах и отрабатываешь действия в воздухе, прыгаешь с трамплинов разной высоты, затем работа в макете вертолета, потом падение с «крокодила»( тренажер на котором ты в подвешаном состоянии прыгаешь и падаешь метров двадцать с сильным ударом об землю, похожий на канатную дорогу, только вниз и без тормозов). В 7 ужин и опять занятия. И так каждый день.

В 21.00 построение. Вечернюю поверка и отбой.

Из интересного. Как-то рота управления в чем-то провинилась. То ли доложили не так или не организовали и замкомбриг заставил их бегать и отжиматься при всей бригаде. Глядя на это, один из резервистов сказал в строю:»Если они так управление наказывают, что же тогда с нами сделают?».

Но по факту, залетов у нас не было.

Еще несколько раз спрашивали, «кто хочет домой?». Так что на все усталости или протесты против армейских загонов ответ был один - Вы сами согласились. Не нравиться? До свидания.

Из армейского долбоебизна. Заставили побриться. Через день сказали, что раз резервисты, то можно не бриться.

Прыжок. Один из самых интересных моментов за всю мою службу. Ради прыжка многие были готовы не только терпеть уставщину, но и определенный риск.

По традиции, если ты совершил прыжок в составе бригады, то имеешь право носить тельник и назваться гордо - десантник.

Многие ребята прошли войну в составе бригад, держали аэропорт, совершали марши в сотни км на броне, выживали под градами, но не прыгали.

В психологии человека, традиция оказалась намного сильнее, чем все уверения боевых полковников, что огонь войны таки дал право носить тельник. У меня тоже есть подаренная тельняшка за заслуги. 1-й бат подарил. Но и я ни разу ее не одевал. Традиции сильно залазят в голову.

До прыжка нам всем предложили отказаться и написать рапорта. С нашей роты так поступил только один.

Все остальные морально были готовы.

Чем особен прыжок в ВДВ?

Во-первых парашюты (основной и запасной) ты собираешь сам. Даже новички. Мало того, может случится, что ты будешь собирать и товарищу и выпускающему (тот, кто будет вас выпускать с борта).

Уровень внутренней ответственности огромен.

Какого же было мое изумление... Нет. Как же я офигел, когда оказалось, что я буду прыгать с парашютом, который собирал не я. Почему так? Просто когда прыгают под тысячу людей, процес идет так бысто, а писанины так много, что при оформление документов, на тебя могут записать другой прибор и парашют. У новичка это может вызвать оторопь и легкий приступ тошноты с головокружением.

Но это потому, что ты не знаешь системы!!!

Она гениальна. Если в армии и есть, идеальные системы организации, то это Прыжок.

Как это работает?

Парашют складывается по этапам и вдвоем с напарником. Каждый этап проходит проверку инструкторами.

Это долгие изнурительные проверки. И тебя не допустят до следующего этапа сборки, пока ты не сдашь каждый предыдущий, а их десяток, как и десяток нюансов и тонкостей по которым инструктора оценивают работу.

Не так « слистал купол « - сначала. Контролька не той формы - перевязывай. Шаг влево или вправо и ты опять ползаешь на корячках и пакуешь, контролишь, собираешь, листаешь, пробиваешь. На все действия есть правила, законы, инструкции от которых тебе не дают отклоняться ни на шаг.

Проверяют тебя вначале сержант, а потом командир роты.

На боевую укладку перед прыжком проверяющих добавляется - офицеры ВДС. То-есть, после проверки старшиной и ротным, Вы проходите проверку каждого этапа еще раз, офицером который делал это тысячи раз. Тут замечают такие ошибки или неточности в укладке, которые новичку недостижимы. Неверно повязанная веревочка на лямке приводит к дестабилизации парашюта, не так сформированная контролька влияет на раскрытие, на пол оборота перекрученная стропа ведет к ее скручиванию в воздухе и т.д.

Офицеры ВДС цари и боги перед прыжком. Они всевидящее око. И только им известно почему ты был не допущен или наоборот.

После тщательной проверки все парашюты оформляются и закрепляются за каждым.

Что бы Вы понимали насколько все работает как часы - мы собрали парашюты также для инструкторов и выпускающих. И они не подбирали себе парашюты заранее. Все было на общих основаниях. Русская рулетка. Люди полностью доверили нам свои жизни. Вернее не нам. Системе.

Парашюты загружены в грузовик. В 3 утра подъем и выезд.

На месте взлета были развернуты «столы»(длинные куски брезента) на которые были разложены «купола».

После выгрузки наступило время очередной проверки. Все «столы» огородили маркеровочной лентой, а нас отогнали от греха подальше. И вновь длительная проверка офицерами ВСП. Тщательная. Из 1000 парашютов два было не допущено.

Затем поступил приказ одеть системы и подогнать их под себя. Все под бдительным контролем. Завязка штык-ножей или стропорезов, отладка каждой лямки и узелка.

Затем всех разбили на «корабли» по 15 человек включая выпускающих и... опять проверки.

Площадку поделили на три зоны и офицеры вновь методично осмотрели каждого человека, параллельно изымая допуски к прыжку которые мы подписали накануне (потеря такого допуска и тебя снимают).

Тут и стало ясно, почему рапорта на отказ требовали заранее. Если человек идет на попятую на борту, то с прыжков снимают весь «корабль», без возможности прыгнуть в этот день. Можно только представить, что ждет такого человека в коллективе вдв.

И вот долгожданная посадка на борт. Перед ней нужно было пропрыгать десять метров и еще раз убедится, что все отлажено и ничего не мешает.

Страха не было. Было волнение, азарт. Несколько часов я наблюдал как открываются купола, один за одним. Сотни куполов. Система работала идеально, а вот после открытия все ложиться на плечи парашютиста.

Через открытую рампу под хвостом вертолета я увидел как трава и цветы в одну секунду исчезают превращаясь в Гугл Мап.

Все произошло в мгновения. Помню что улыбнулся и подмигнул Старшине.

Приготовиться. Проверяю перья стабилизации впереди идущего. Проверяю ножные обхваты. Пошел. 501, 502, 503. Кольцо. 504, 505, 506. Купол. Лево чисто. Право чисто...

И ты паришь. Сотни метров над землей. Чарующая красота. Твои стропы не запутаны. Столкновения в воздухе не предвидеться. Стропы управления на месте. Кольцо не улетело, а висит на руке.

Расслабляться нельзя. Главное сесть.

Разворот по ветру. Контроль горизонта. Неожиданно земля резко начинает приближаться. Верхушки деревьев меняют очертания. Ноги вместе. Слегка согнуты. Земля.

Ты цел. Но это еще не конец. Некоторых товарищей тянуло по полю метров под двести.

Купол наполнился и начал тащить тебя по земле. Хватаешь нижние стропы и тянешь, тянешь... С азартом, с хохотом. Упираешься ногой и гасишь купол, борешься с ветром.

Вернувшись на точку сбора, нас перворазников ждала веселая процедура «перевода». Это старая традиция посвящения в десантники.

Все становятся в позицию изготовки к прыжку и получают с размаха удар «куполом» по пятой точке от ротного и старшины. Задача удержаться и начать прыгать как во время тренировок по ДПП, повторяя магическое заклинание»501,502,503,кольцо...»

Воодушевление было огромным. Особенно были довольны те кто отвоевал в десантуре больше года, но не совершал прыжок.

Следующая неделя прошла для меня не так захватывающе, как до прыжка. Мы выехали на учения. Моя рота просидела четыре дня в лесу под дождем, другие провели это время на броне. Обычные походные будни.

На полигоне стреляли от души. Патронов на нас не жалели. Единственное, что бесит, так это совковая необходимость собирать гильзы. Господи, какой бред. Это никак не обезопасить от возможной кражи патрона. Я спрашивал товарища, Израильского пехотинца, также ли у них? Он хохотал, потому, что пулеметчик. И собирать тысячи гильз, которые он отстреливает за пару часов учений - бред.

В лесу ели сухпай и пару раз в день нам привозили горячие. Я тоже сделал один раз супчик от «Кухарской Сотни»)))

Сухпаи 2016-го Визит. Я знаю, что уже вроде будут новые, но я их еще не видел и не ел. Поэтому пишу о том, что сам трогал, готовил и ел.

Есть его можно. Мясо норм. Мед есть, паштет.

Галеты ужасны. Ими только топить.

Каши с мясом нормально есть только разогретыми. И тут вопрос.... В американских сух паях есть химический разогрев на основе карбита. В русских сухой спирт. Что делать людям, которые в дождь, на броне или сохраняя светомаскировку в лесу? Греть теплом своих жарких сердец? Ответа нет.

Ну и главный прикол! Где ложка? Какой идиот решил, что она там лишняя?!!!

Жили в шалашах из листьев. Можно было бы, конечно, выдать брезент. Но нам не привыкать)))

Возвращение в казармы все встретили с радостью.

Чего не хватало на учениях со слов людей?

Все отметили, что не хватало долнительных лекций по спецпредмета:инженерка, типография, тактика. Но куда уложить эти предметы при таком интенсиве, ума не приложу.

Сдача «майна», прошла организовано и быстро. Трусы сдал))

Общее впечатление. Армия еще бедная. Но есть новые виды стрелкотни, правда к иностранным вопрос с патронами(дорогие) и дорогим обслуживанием.. Есть новая техника, мало. На вопрос, - Как Вам Дозор? Водитель ответил, - Лучше Спартана. - А как Спартан? - Лучше Уаза.

И тем не менее. В открытом Урале под дождем я очень завидовал Климатконтролю)))

Так что даже самые лютые зрадофилы как я отметили некие движения вперед. Правда до Перемоги еще ой как далеко.

Контракт. Очень маленькое количество желающих. Это отмечают и сами офицеры. Я пытался понять причины.

Из основных объяснений (и это от людей воевавших и готовых илти веовь по мобилизации): 1. Зарплата. Один Капитан, работая охранником в офисе получает 10000 грн в Киеве с графиком «сутки-трое». Еще добавьте подработку в школе препадом ДПЮ и свое жилье.

2. Жилье. Офицеры и старшины его снимают. Есть вроде доплата на аренду, но все отмечали, что это проблема.

3. Уставщина. Но ее запросто стерпят при высоких зарплатах.

Позитив. Многие готовы идти по мобилизации. Я не встретил ни одного, кто бы сказал мне даже с глазу на глаз, что собираются уклоняться или бежать. Мужики реально готовы воевать. Но воевать, а не заниматься «черт знает чем»(под этим каждый подразумевает свое). И это при том, что большинство клянут власть, хотя часто основывают свои суждения на мифах и заблуждениях по типу «нас сливают».

Отдельно хочу отметить высокий организационный уровень, как на уровне военкоматов, так и отдельно в 95-той бригаде.

Помните, как закрывались двери военкоматов перед толпами добровольцев? Какой позор был в 15-том на Шри Лане или на сборах танкистов, когда толпы резервистов без воды на жаре и т.д.? Помните?

Так вот, забудьте.

Буквально за сутки, военкоматы с бригадами смогли собрать и мобилизовать тысячи резервистов. Я не знаю как было в других бригадах, но в 95-той за день собрали, проанкетировали, поставили на довольствие и обеспечили новыми вещами, разместили и вооружили тысячу людей. А таких сборов прошло уже несколько, по всей Украине. Все получили посады, всем нашли применение и место. Всех оформили и застраховали. За сутки!

Мое личное впечатление. Не жалею ни капли. Было круто и интересно. В случае мобилизации буду служить в отличном подразделение.

Если Вам придет повестка, то всем рекомендую идти.

С такой обстановкой в Мире и действиями РФ, лучше быть готовым и пройти боевое слаживание заранее.

Вместе неубоимся и победим))))

Мирослав Гай





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